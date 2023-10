Amerikában összejön a csoda, Európában és Kínában romlott a helyet: mi vár a világra a következő években?

Portfolio 2023. október 10. 10:27

Az Egyesült Államok gazdasági kilátásai jócskán javultak az elmúlt hónapokban: a reálgazdasági növekedés nagyobb lehet a korábban vártnál, miközben az infláció csökkenése is kitart – derül ki az IMF friss előrejelzéséből. A Valutaalap közgazdászai szerint megvalósítható a puha landolás, vagyis az infláció letörése nem jár reálgazdasági károkkal, a munkanélküliség még jövőre is alacsony maradhat. Ehhez képest az eurózóna kilátásait rontotta az IMF, de a növekedés lassulása a dezinflációt támogatja, miközben a munkanélküliség Európában sem fog növekedni. Az orosz gazdaság látszólagos ereje az előrejelzésekben is megjelenik, de jövőre már jelentkezhetnek a bajok a szankcionált gazdaságban. Kína jelentősen lassul, a növekedés bajnoka – a nagygazdaságok közül – egyértelműen India lesz.