Jövőre gyorsabban jön a GDP-adat

A Központi Statisztikai Hivatal célja, hogy az adatversenyben helytállva minél előbb tudja megosztani a felhasználóival a fontos információkat - mondta az intézmény sajtóreggelijén Kincses Áron KSH-elnök. Ennek egyik jele lesz, hogy jövőre a GDP-adat előbb tud megjelenni.

A negyedévente mért GDP-növekedésről a mostani gyakorlat szerint az időszak vége után 45 nappal közöl először becslést a KSH. Ez csökkenhet jövőre 30 napra, követve például a német gyakorlatot. Kincses Áron elmondta, hogy már ma is készül ilyen számítás a KSH-ban, a pontosság és a gyorsaság szempontjait figyelembe véve jövőre jöhet el az ideje, hogy a felhasználók számára is egy hónap után megismerhető legyen a gazdasági növekedés.

Kincses az eseményen beszélt arról, hogy a KSH már nincs monopol szerepben az adatpiacon, hiszen mára már versenytársnak számít akár a Google és az Amazon is, ez pedig felértékeli a gyorsaság jelentőségét az a szolgáltatói szemléletet erősíteni kívánó statisztikai hivatal számára. A KSH célja, hogy a világ 10, az Európai Unió három legjobb statisztikai szolgáltatója közé kerüljön, ehhez pedig korszerűbb megoldások alkalmazását is fontolóra veszi. Egyre bővebb adatforrásokra támaszkodik, Kincses példaként említette a 270 adatforrás között a közúti kamerarendszer forgalmi adatait, a Magyar Turisztikai Ügynökség gyűjtését, illetve az internetes, automata árfelírás növekvő jelentőségét az inflációs adatok előállításában.

A KSH a virtuális Magyarország projekt keretében eddig nem ismert keresztstatisztikák előállítását is megcélozza, amelyek előállításában a mesterséges intelligencia is részt vesz. További nagy projekt a TEÁOR-rendszer teljes újraszabása. A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerének 2008-as struktúráját mára több területen meghaladta az élet, ezért készül a 2025-ös változat. Ez egy nagyon komplex munka, mert a mintegy 200 jogszabály is hivatkozik a TEÁOR mai formájára. A mostani és az új struktúra közötti fordítókulcsot már az idén közzéteszi a hivatal.

