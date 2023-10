Bejelentették: komoly erő miatt sérült meg a balti gázvezeték, erős válaszra készül a NATO

A Finnországot és Észtországot összekötő Balticconnector tenger alatti gázvezeték és telekommunikációs vezeték sérülése kapcsán „világosan látható, hogy ezeket a károkat meglehetősen nagy erő okozta" – jelentette ki a Reuters-nek nyilatkozva szerdán reggel Hanno Pevkur észt védelmi miniszter azután, hogy tegnap Finnország azt állította: szándékos akcióról lehetett szó. A NATO főtitkára máris erőset nyilatkozott szerdán a védelmi miniszterek tanácskozása előtt, ugyanis Jens Stoltenberg azt mondta, hogy "ha bebizonyosodik, hogy a NATO kritikus infrastruktúrája elleni támadásról van szó, akkor a NATO egységes és határozott válaszlépéseket fog tenni".

A gázvezetéken vasárnap érzékeltek hirtelen jelentős nyomáscsökkenést, így leállították azt, majd kiderült, hogy a mellette húzódó telekommunikációs vezeték is megsérült, mindezen hírekre már hétfőn és kedden is jelentős gázáremelkedés alakult ki az európai piacokon. Kedden finn oldalról több nyilatkozat is elhangzott, amelyek szándékos támadásra, „külső tevékenység” eredményére utaltak, igaz egyelőre a potenciális elkövetőt (állam, magánszemély, csoport) senki sem nevezett meg, hiszen zajlanak még a vizsgálatok.

Mindezek után nyilatkozott szerdán az észt védelmi miniszter, aki azt is hozzátette a kár keletkezése okaként

Tehát hogy pontosan mi az, azt még nem tudjuk pontosan meghatározni, de jelenleg inkább úgy tűnik, hogy mechanikai behatás vagy mechanikai roncsolás történt.

A hírügynökségnek nyilatkozott Henri Vanhanen, a Finn Nemzetközi Ügyek Intézetének kutatója, aki szerint a központi kérdés az lesz, hogyan reagál a NATO, ha bizonyítékokat gyűjtenek arra, hogy állami szereplő áll a csővezeték megrongálódása mögött, hiszen mind Finnország, mind Észtország tagja a NATO-nak. Szerinte ez ugyanis „ez azt jelentheti, hogy ez egy NATO-tagországok infrastruktúrája elleni támadás. Azt hiszem, hosszú távon az a nagy kérdés, hogy van-e világos potenciális ellenintézkedésünk az ilyen tevékenységekre. Mi az elrettentés?"

Mindezen felvetések után szerda reggel a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozása előtt Jens Stoltenberg főtitkár is nyilatkozott, aki elég fontos üzenetet fogalmazott meg:

Ha bebizonyosodik, hogy a NATO kritikus infrastruktúrája elleni támadásról van szó (...), akkor a NATO egységes és határozott válaszlépéseket fog tenni.

Így tehát ha kiderül, hogy szándékos támadásról van szó, akkor a NATO-nak muszáj valamilyen határozott lépést tennie, hogy ezzel az elrettentési erejét is demonstrálja.

Mi az a Balticconnector és mi történt vele?



A 2019. decemberében átadott tenger alatti Balticconnector gázvezeték 77 km hosszú és a finnországi Inkoo és az észtországi paldiski településeket köti össze a Finn-öbölben, közel az orosz vizekhez. A gázvezeték kétirányú szállítást tesz lehetővé, de jellemzően Finnország felől szállít gázt Észtország felé, a vezeték napi kapacitása 7,2 millió köbméter (mintegy 80 GWh).



A gázvezetékben helyi idő szerint 2023. október 8-án hajnali 2 órakor érzékeltek hirtelen nyomáscsökkenést, hiszen az addigi 34,5 bár nyomás 12 bár körülre esett, majd egy órával később csupán 6 bárra. Ez arra utal, hogy jelentős mennyiségű gáz távozott a vezetékből a tengerbe.



Mind Finnország, mind Észtország levált hivatalosan az orosz gázról, de az európai rendszerbe bekerülő orosz LNG-n keresztül továbbra is elképzelhető, hogy valamennyi orosz molekula is bekerül a saját rendszerükbe. Mindkét ország el tudja látni magát más irányokból gázzal, így Finnország jellemzően az Inkoo-ban és Haminában található LNG-terminálokon keresztül tud gázhoz jutni, Észtország pedig Lettország felől (föld alatti gáztároló), illetve a litváninai Klaipeda LNG-terminál felől tud gázt szerezni. Érdemes megjegyezni, hogy a Reuters adatai szerint mind a litván Klaipeda, mind a finn Inkoo LNG-terminálok legnagyobb beszállítója az Egyesült Államok.

