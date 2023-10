Teljes fordulatot hozott a háború: mi lesz Európával?

A Potsdami Éghajlati Hatáskutató Intézet által készített elemzés szerint

Európa 2030-tól teljes egészében saját megújuló energiaforrásaiból tarthatná fenn magát,

amennyiben a kormányok és a magánszektor befektetői "hajlandóak" kétezer milliárd eurót költeni a cél érdekében. Ez tulajdonképpen azt jelentené, hogy bő hat éven belül nem lenne szükség a kontinensen kívülről importált villamos energiára vagy energiaforrásokra, amelyeket energiává alakítanának át. A friss tanulmány szerint a függetlenség elérését követően további egy évtizedre lenne szükség ahhoz, hogy a teljes energiarendszert megújuló energiaforrásokra állítsák át (beleértve a jelenleg olajjal vagy gázzal működő fűtést is). Az energiabiztonság bár hosszú évek óta alapvetés volt a kontinens számára, az orosz-ukrán háború kitörése azonban megváltoztatta ezt, ennek kapcsán értékelődött fel az energiafüggetlenség igénye.

Ez mind jól hangzik, de a függetlenedésnek ára van - a tanulmány szerint

egy valóban önfenntartó európai energiaszektor létrehozása összesen 2 ezer milliárd euróba kerül.

Egész pontosan ez azt jelenti, hogy 2030-ig évente 140 milliárd euróra, az azt követő évtizedben pedig évi 100 milliárd euróra lesz szükség a megvalósításhoz - a legnagyobb mértékben a szélenergiával kapcsolatos beruházásokra kellene forrást biztosítani.

"Ezek jelentős számok, ráadásul fontos megjegyezni, hogy

az európai országok csak a jelenlegi rendszer fenntartására 792 milliárd eurót költöttek az elmúlt évben, azzal a céllal, hogy megvédjék a fogyasztókat az ukrajnai orosz invázió által előidézett energiaválság hatásaitól

- áll a tanulmányban.

És mivel ez a 2 ezer milliárd euró a jelenlegi éves EU-költségvetés 75 százalékának felel meg, adódik a kérdés, hogy honnan lesz pénz a függetlenedésre? A tanulmány szerint

ennek az összegnek a nagy része potenciálisan a magánszektortól származhat,

ahogyan azt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is javasolta legutóbbi jelentésében.

