Olyan történt Magyarországon, amire hét éve nem volt példa, mégsem dőlhet hátra a forint

Hét év után először lett pozitív a visszatekintő reálkamat Magyarországon, hiszen a friss 12,2 százalékos szeptemberi inflációs adat már alacsonyabb, mint a 13 százalékos irányadó kamatszint. A fejlemény a következő időszakban támogathatja a forint árfolyamát, azonban továbbra is vannak olyan kockázatok, melyek a magyar deviza komolyabb erősödését fékezhetik.

Eljött a pozitív reálkamat ideje

Szeptemberben 12,2 százalékra csökkent az infláció Magyarországon, amire tavaly június óta nem volt példa. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2016 szeptembere után

először lett pozitív a visszatekintő reálkamat.

Vagyis hosszú idő után először fordul elő, hogy a legfrissebb inflációs adat alacsonyabb legyen az aktuális irányadó kamatnál. Ez várhatóan a következő hónapokban is így marad majd, ami elvileg támogathatja a forint árfolyamát.

A befektetők általában kétféle reálkamatot tartanak számon, a most említett visszatekintő értéknél piaci szempontból lényegesebb az úgynevezett előretekintő reálkamat, azt azonban sokkal nehezebb becsülni. Ha egyszerűen csak a kamat- és inflációs kilátásokat vizsgáljuk mondjuk 12 hónapos időtávon, akkor ez az előretekintő reálkamat már hosszabb ideje pozitív. Azonban az MNB a havi szokásos ábrakészletében például nem az irányadó kamatra vonatkozó kilátásokat veszi figyelembe, hanem az ÁKK zéró kupon hozamgörbét hasonlítja az inflációs várakozásokhoz. A legutóbbi jegybanki grafikon szerint az előretekintő reálkamat szempontjából is most jött el a fordulat.

A régióban egyébként a lengyelek 8,2 százalékos infláció mellett vágták már 5,75 százalékra az irányadó kamatot, vagyis ők „nem hisznek” a pozitív reálkamatban. A cseheknél viszont szintén most fordult pozitívba az érték azzal, hogy a 6,9 százalékra süllyedő infláció mellett is fenntartották a 7 százalékos kamatot, míg Romániában 8,8 százalékos infláció mellett tartották 7 százalékon az irányadó rátát.

Ha világviszonylatban nézzük, akkor pár éve még rendkívülinek számított, ha valahol pozitív volt a visszatekintő reálkamat, erre csak néhány ország volt képes. Ma viszont sok helyen megvalósult az, ami itthon is, az általunk vizsgált országok nagyjából felében már magasabb az irányadó kamat, mint az utolsó inflációs adat.

Vagyis nem csak magyar sajátosság a pozitív visszatekintő reálkamat, az infláció miatti jelentős kamatemelések a világ nagy részén kitartanak egyelőre, mivel a legtöbb jegybank óvatos a kilátásokat illetően.

Egyelőre óvatosan vághat az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának régóta célja a pozitív reálkamat, többször hangsúlyozták, hogy ez akár tartósan is fennmaradhat. Ez a cél pedig a jegybank jövőbeli döntéseire is hatással lehet. A jelenlegi 0,8 százalékos pozitív érték ugyanis azt jelenti, hogy ha fenn akarják tartani a pozitív visszatekintő reálkamatot, akkor 80 bázispontnál kisebb kamatcsökkentésre van csak lehetőség az októberi ülésen, vagyis

EZ ALAPJÁN elképzelhető, hogy már a jövő héten sem AZ EDDIGI 100 BÁZISPONTOS ÜTEMBEN FOLYTATÓDIK A LAZÍTÁS.

Azzal ugyanis hirtelen megint negatív tartományba csúszna a reálkamat. A következő hónapokra előretekintve persze lesz lehetőség akár bátrabb vágásra is, hiszen az elemzői várakozások szerint novemberben 10 százalék alá eshet az infláció, az év végére pedig akár 8 százalék alatt is lehet.

Részben a fentiek miatt a napokban közölt friss elemzésében úgy vélekedett Virovácz Péter, az ING Bank elemzője is, hogy a jegybank mindössze 25 bázispontos lépéssel folytatja majd október 24-én, vagyis 12,75 százalékra csökkenhet az alapkamat. Vannak, akik szerint még ennél is óvatosabb lehet az MNB: Antje Praefcke, a Commerzbank devizapiaci elemzője szerdai kommentárjában azt emelte ki, hogy mivel az infláció szeptemberi visszaesése jórészt bázishatásoknak köszönhető, ezért

az év végéig nem lesz lehetősége tovább vágni a kamatot a jegybanknak.

Az OTP Bank elemzői szerint azonban akár bátrabb is lehet a Monetáris Tanács, ők az inflációs kilátásokat figyelembe véve úgy számolnak, hogy csak 75 bázispontra lassít majd a jegybank a kamatcsökkentési ütemen, amivel még éppen fennmaradna a pozitív visszatekintő reálkamat. A bank várakozásai szerint jövő márciusra 8,5 százalékra csökkenhet az alapkamat.

Még nem dőlhet hátra a forint

Említettük már, hogy a pozitív reálkamat támogatja a forint árfolyamát, ez látszott már az elmúlt hónapokban is, hiszen a befektetők által kiemelten figyelt előretekintő érték régebb óta pozitív. Ugyanakkor bőven maradtak még kockázatok a magyar deviza szempontjából, vagyis nem lehet azt mondani, hogy mostantól sima útja lesz.

Az első számú kockázat hosszú ideje az uniós források sorsa , melyről továbbra sincs megállapodás, bár a kohéziós pénzek esetében talán kicsit javultak az esélyek.

, melyről továbbra sincs megállapodás, bár a kohéziós pénzek esetében talán kicsit javultak az esélyek. Az utóbbi hetekben fontos kockázat lett a költségvetés helyzete , már a kormány is 3,9 százalékról 5,2 százalékra emelte az idei hiánycélt. Azonban lehet, hogy még ez is kevés lesz és további intézkedések kellenek, hogy tartható legyen. Ráadásul a 2024-es 2,9 százalékos cél változatlan maradt, amiben az elemzők szintén látnak elcsúszást.

, már a kormány is 3,9 százalékról 5,2 százalékra emelte az idei hiánycélt. Azonban lehet, hogy még ez is kevés lesz és további intézkedések kellenek, hogy tartható legyen. Ráadásul a 2024-es 2,9 százalékos cél változatlan maradt, amiben az elemzők szintén látnak elcsúszást. A nemzetközi hangulat az elmúlt napokban javult ugyan, az amerikai kötvényhozamok és a dollár is korrigáltak kicsit, de továbbra is érdemes figyelemmel követni a kockázatvállalást, hiszen bármikor újra fordulhat a helyzet.

az elmúlt napokban javult ugyan, az amerikai kötvényhozamok és a dollár is korrigáltak kicsit, de továbbra is érdemes figyelemmel követni a kockázatvállalást, hiszen bármikor újra fordulhat a helyzet. Decemberben jön még két hitelminősítői felülvizsgálat a Fitch és az S&P szakembereitől, melyeket kiemelten figyelhetnek a befektetők. Ha addig nem lesz megállapodás az uniós forrásokról és a költségvetés bizonytalan helyzete is fennmarad, akkor akár negatív lépés, leminősítés vagy kilátásrontás is elképzelhető.

A Commerzbank már említett elemzése még egy tényezőre hívja fel a figyelmet: szerintük fokozódik a kormány oldaláról a jegybakra helyeződő nyomás, erre utal az utóbbi időszakban az önkéntes kamatplafon bevezetése, illetve az inflációs cél korábban felvetett megemelésének gondolata is.

Ha pedig az MNB enged ennek a nyomásnak, akkor a piac a forintot büntetheti meg.

