Hszi Csin-ping kínai elnök a barátjának nevezte Orbán Viktort

Portfolio | MTI 2023. október 17. 08:49

Miután a magyar miniszterelnök a kínai többnapos látogatása során hétfőn a kínai miniszterelnökkel és a Kínai Építési Bank elnökével is tárgyalt, kedden Hszi Csin-ping elnökkel egyeztetett és a Bank of China elnökével is találkozott. A kínai államfő az Orbán Viktorral történt találkozó után a barátjának nevezte a magyar kormányfőt és többek között kijelentette: új szintre emelné a két ország közötti stratégiai együttműködést. Orbán Viktor pedig leszögezte: Magyarország nem lép ki az Egy övezet, egy út programból.