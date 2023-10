Meglepően sok pénzt zsákolt ma az állam az aukciókon

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.

A 3 éves lejáratú, 2026/H sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 36,97 milliárd forint volt, így a lefedettség 370% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 17,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 8,42% és 8,47% között szórt, az átlaghozam 8,45% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 8 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 14 ponttal volt nagyobb.

Az 5 éves lejáratú, 2028/A sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 72,77 milliárd forint volt, így a lefedettség 728% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 37,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 7,62% és 7,69% között szórt, az átlaghozam 7,65% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 13 ponttal volt nagyobb.

A 10 éves lejáratú, 2032/A sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 30,9 milliárd forint volt, így a lefedettség 309% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 18,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 7,59% és 7,63% között szórt, az átlaghozam 7,61% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 13 ponttal volt nagyobb.

Az ÁKK-nak több oka is lehet arra, hogy a meghirdetett mennyiségnél nagyobb összeget fogadott el. Egyrészt bizonytalanná vált a nemzetközi környezet, az amerikai hozamok ismét emelkednek, ez pedig a későbbiekben nyomást helyezhet a magyar kötvényekre is. Emellett a költségvetés helyzete is bizonytalan, könnyen lehet, hogy az idei 5,2%-os hiánycél sem lesz tartható, de a jövő évi 3% alatti cél elérése is kétséges, így pedig a jövőben keletkezhetne a vártnál nagyobb finanszírozási igény. Egyre nagyobb a bizonytalanság a globális inflációval kapcsolatban is, vagyis több kockázatot is lefedezhetett az ÁKK azzal, ha most, relatíve kedvező kamatszinteken fogadott el a meghirdetettnél nagyobb mennyiségű ajánlatot.

A 3 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2023-10-19 3Y 2026/H 10 000 36 971 17 500 8,47 8,45 8,42 2023-10-19 5Y 2028/A 10 000 72 765 37 500 7,69 7,65 7,62 2023-10-19 10Y 2032/A 10 000 30 900 18 500 7,63 7,61 7,59 2023-10-17 3M D240124 15 000 27 011 15 000 7,65 7,51 7,15 2023-10-12 12M D240821 20 000 52 446 30 000 8,61 8,57 8,45 2023-10-11 6M D240320 20 000 39 958 25 500 8,57 8,51 7,50 2023-09-28 20Y 2041/A 10 000 16 638 10 000 7,36 7,34 7,28 2023-08-03 15Y 2038/A 10 000 22 850 10 000 7,52 7,50 7,47 2023-05-11 30Y 2051/G 5 000 15 530 5 000 7,47 7,45 7,44 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: Getty Images