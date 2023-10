Komoly versenyképességi hátrány fenyegeti Magyarországot - A nők kezében a megoldás

A technológiai szektor a világon az egyik leginnovatívabb, folyamatosan fejlődő terület, ahol a fizetések is kiemelkedőek. Magyarországon ennek ellenére 20 év alatt 10 százalékponttal esett vissza az informatika szakon tanuló nők aránya. Európai szinten jóval kevesebb nő választja a mérnöki, természettudományos és informatikai pályát, mint férfi. 2027-re az EU-ban több millió munkavállaló fog hiányozni csak a tech szektorból. Mi szükséges a helyzet megoldásához? Miért alakul gyatrábban a női munkavállalói arány pl. az IT területen? - Ezekre a kérdésekre kereste a választ az Egyenlítő Alapítvány kutatása. Az egyértelmű, hogy amennyiben nem történik célzott intézkedés a női hallgatók arányának a növelésére, amely segíti a munkaerőpiaci arányok elmozdulását, Magyarország jelentős gazdasági és versenyképességi hátrányba kerül. Nagyon fontos megértenünk a fiatal generáció igényeit - ezért is szervezzük meg november 9-én a Gen Z Fest/ Green rendezvényünket, amely ezúttal a jövő munkahelyeinek kérdéseit fenntarthatósági nézőpontból veszi elő.

Miközben büszkék vagyunk és lehetünk arra, hogy magyar emberek műszaki, mérnöki, tudományos területen mennyit adtak a világnak, jelenleg itthon kevesebb férfi és nő választja a felsőoktatásban ezeket a területeket, mint az európai országok átlaga, ezen belül is stagnál vagy csökken a nők aránya.

A sztereotípiák a női és férfi foglalkozásokról a pályaválasztáskor kapnak igazán teret. A természettudomány, technológia, mérnöki tudomány területei, azaz a STEM szakmák (angolul science, technology, engineering and mathematics), hagyományosan férfias szakmának vannak titulálva, a nők száma kifejezetten alacsony ezeken a területeken, már a pályaválasztáskor is. Ha belátjuk, hogy jelenleg szinte mindent, a gazdaságot, a társadalmat a technológia alakítja a legnagyobb mértékben, és ha ebből kimaradnak a nők, a jövő világa csak férfiszemmel lesz kialakítva. A cél az lenne, hogy a jövő ne csak egy nemre legyen tervezve, az se jó, ha csak a férfiakra, de az sem, ha csak a nőkre.



Az Egyenlítő Alapítvány rendezvényén bemutatták az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetségével közösen végzett kutatásukat, amelynek fókuszában az állt, hogyan lehet a nők arányát növelni a STEM szakokon és szakmákban. Magyarországon az oktatási intézményekből kikerülő és a munkaerőpiacon elhelyezkedő nők száma alulmarad az iparági igényekhez és az európai országok arányához képest is. Tekintve a növekvő tehetséghiányt, ez egyre nagyobb problémát okoz mind a cégeknek, mind az egész nemzetgazdaságnak.

Az elemzéséből, amely az elmúlt 10 év felsőoktatási trendjeit, adatait vizsgálta meg, kiderült, hogy különösen kedvezőtlen folyamatok indultak el az informatika területén. Miközben a 2000-es évek elején még valamivel több, mint 25 százalékban voltak jelen nők a hallgatók között, ma ez az arány csupán 15 százalék. Az elmúlt tíz évet tekintve STEM területeken kb. 2,5-szer annyi férfi szerzett végzettséget, mint nő. Kifejezetten negatív a tendencia, a nők száma összességében csökken a felsőoktatásban, a STEM területeken.

Az Egyenlítő Alapítvány a felsőoktatási trendek mellett az Inspira Research Kft. segítségével azt is megvizsgálta, hogy mi lehet az oka a nők STEM területről való távolmaradásának. A kutatás több mint 800 magyar STEM szakos hallgató és végzett munkavállaló megkérdezésével készült, és arra világított rá, hogy ezeken a területeken tanuló nőknél abban, hogy STEM szakokat választanak, meghatározó szerepe van a családnak és néhány pedagógusnak, akár már az általános iskolás évekből is. De ez ellenkező irányba is működik: a nőket nagyobb arányban próbálják lebeszélni épp a hozzájuk legközelebb állók. A kutatásból kiderül, hogy ahhoz, hogy a nők a STEM területeket válasszák, már nagyon korán kell a nevelésben és a képzésben a támogatást biztosítani és vonzóbbá tenni számukra ezeket a pályákat. A felsőoktatásban pozitív tapasztalatokról is beszámoltak: a nők számára megtartó erőt jelentenek az őket megbecsülő diáktársak.

A STEM területen dolgozókról a kutatás során az is kiderült, hogy

a STEM szakmákban a nők átlagosan heti 6 órával dolgoznak többet a férfiaknál,

a természettudományos területen lévők pedig 8 órával az IT területen dolgozóknál. A legtöbb munkahelyen az első néhány hónapban nagyon elveszettnek érzik magukat a STEM szakon végzettek, mert sem hivatalos onboarding, sem mentorprogram nem segíti a beilleszkedésüket.

A kutatás készítői szerint amennyiben az oktatási adatok jelentősen nem változnak és nem történik célzott intézkedés a női hallgatók arányának a növelésére, amely segíti a munkaerőpiaci arányok elmozdulását, Magyarország jelentős gazdasági és versenyképességi hátrányba kerül. A továbblépéshez mind az oktatás mind a vállalatok számára hasznos támpontul szolgálnak a kutatás főbb megállapításai és következtetései.

Nők a kiberbiztonságban

A rendezvényen a kutatás bemutatása mellett Mádi-Nátor Anett (Women4Cyber Alapítvány) is megszólalt női kiberhírszerzési cégvezetőként. Elmondta, hogy Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el a nők karriertámogatásában: "Észtországban például nincs szükség támogatásra, nem kell a nők számára segítség, hogy a tudásuknak megfelelően el tudjanak helyezkedni. A lista másik végén India helyezkedik el, ha ott egy nő férjhez megy, 90%-ban ott fogja hagyni a munkahelyét, ennek oka, hogy a családok működése nem teszi lehetővé, hogy bent maradjon a szakmájában. Magyarország középutas lehet ebből a szempontból. Nem a kiberbiztonsági szakma befogadásán múlik a nők karrierútja, hanem inkább a társadalmi berögződéseken, amik nem teszik triviálissá, hogy egy nő erős pozíciót tudjon vállalni, akár a kiberbiztonságban, akár más területeken.

Anett életében is volt olyan, amikor a neme miatt más reakciókat váltott ki, elmondása szerint egy ilyen helyzetben a munkatársak segítsége fontos lehet. "Azt gondolom, hogy azok a nők tudnak a karrierjükben érvényesülni, akik egy kisebb vagy nagyobb csapat részei. Egy kiberhírszerzéssel foglalkozó céget vezetek, és kibervédelmi katonai fejlesztéssel is foglalkozunk. A biztonsági területen nagyon fontos a csapatmunka. Amikor nekem problémám adódott, akkor a kollégáim felé fordultam, másrészt kértem segítséget. Nagyon fontos, hogy az a közeg, ahol a nő érvényesülni szeretne, az vegyes közeg legyen, ne csak női kollégák között akarjunk érvényesülni." - mondta el a szakértőé, majd arról is beszámolt, hogy a mentori rendszer nagyon hasznos tud lenni, illetve a kiberbiztonság - mint sok más iparág - profitorientált, ami azt jelenti, hogy nem tudunk csak azért valakit előre juttatni, mert nő. Tehát, amint megkapta a mentorálás általi segítséget, utána ugyanúgy be kell illeszkednie a férfi jelenlétű társadalomba, munkakörnyezetbe.

Teljes mértékben képesség-, és teljesítménypárti vagyok, nem hiszek a férfi-női kvótákban.

- emelte ki, majd elmondta, hogy a NATO egyik speciális egysége, amely a digitális hírszerzésért felelős, 80%-ban nőkből áll és a vezetője is nő. Tehát nem azon múlik, hogy nő vagy férfi a vezető, hanem a teljesítmény alapján kell, hogy azzá váljon.

Mit tehet a nőkért a munkáltató?

Az esemény következő részében egy kerekasztal-beszélgetés keretében a munkáltatók felelősségéről volt szó a női karrierutakkal kapcsolatban. Szóba került, hogy hogyan lehet mérni, vagy megbizonyosodni arról, hogy a vegyes munkacsoportok hatékonyabbak. Tóth Mária (DXC Technology) egy szoftverfejlesztési divízió vezetőjeként elmondta, hogy nehéz kvantitatív módon mérni a teljesítménykülönbséget a vegyes és egynemű csapat között, mert ha tudják a munkavállalók, hogy mérve vannak, az egyértelműen befolyásolja a teljesítményüket. Ami viszont látszik, az inkább kvalitatív különbség, méghozzá abból fakadóan, hogy a vegyes csapatban erősebb a versengés, ami hajtja a teljesítményt is. Pálvölgyi Rita (Nokia) megerősítette azt a tapasztalatot, hogy amikor a hatékonyságot próbálják mérni a vegyes csapatokban, azonnal arra terelődik mindenkinek a fókusza. Arra a kérdésre, hogy miként lehetne a nők arányát javítani a STEM szakmákban, kiemelte, hogy a fiatalkori megismerés az egyik leglényegesebb, "a középiskolásoknak szóló rendezvények is nagyon hasznosak, de azt gondolom, hogy még jobb lenne az általános iskoláig elmenni."

Tóth Mária a népszerűsítés kapcsán hozzátette, hogy "az első segítség, hogy mindenki menjen haza és mondja el a lányának, hogy a matek jó. Az IT szektorban sok fiú van, de jól lehet keresni. A szülőknek hatalmas befolyásoló ereje van."

Branyiczki Imre (EPAM Systems Kft.) szerint is problémás a számszerű mérés a női-férfi vegyes munkacsoportok teljesítményét illetően, de a tapasztalatok alapján az biztosan látszik, hogy jobb a kommunikáció a vegyes csapatoknál. Beszámolt arról is, hogy elindítottak egy olyan programot, ami kifejezetten gyerekeknek szól. "A tízévesek körében a nemi megkülönböztetés még egyáltalán nem erős, ezért is jó, ha ilyen fiatalon megszokják már a vegyes csapatmunkát."

Mátyás-Kollár Gabriella (Morgan Stanley) olyan munkahelyi programokról számolt be, amelyek segíthetik a nők számára a work-life balance megtalálását. Ilyen pl. a részmunkaidő, a második szülő szabadsága a gyermekszületés után, az olyan program, aminek keretében 4 hét szabadságra el tudnak menni a szülők. A női-férfi arányok kapcsán felhívta rá a figyelmet, hogy a startupperek, cégalapítóknál a női arány még rosszabb. Hozzátette, hogy szerinte is kiemelt jelentősége van a szülői bátorításnak abban, hogy a STEM területeken több nő jelenjen meg, érdemes hagyni a gyerekeknek, hogy minél több dolgot kipróbáljanak.

