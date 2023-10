Október 25-ig véleményezhetik az érintettek a globális minimumadó tervezetét

Magyarország is bevezeti a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adót, melynek hivatalos tervezetét tegnap, október 18-án, hozta nyilvánosságra a kormány. Bár hazánk a végsőkig harcolt az eredeti G7-es tervezet ellen, de a nemzetközi nyomásnak engedve az OECD-vel és az EU-val karöltve mi is beadtuk a derekunkat. A kitartásnak köszönhetően az eredeti tervekhez képest sikerült jobb feltételeket kiharcolni. A jelenlegi tervezet pénzügyminisztériumi hatástanulmánya alapján kedvező költségvetési szempontból, de a hazánkban működő nemzetközi hátterű leányvállalatoknak, illetve a hazai nagyvállalatoknak is komoly többlet adóterhelésre és még annál is nagyobb adminisztrációs teherre kell felkészülniük.

Az alábbiakban Jancsa-Pék Judit, a Leitnerleitner tanácsadó cég partnerének írását közöljük. A jogszabály 2023. december 31-én lép majd hatályba, illetve bizonyos rendelkezések 1 év halasztást kapnak, továbbá speciális rendelkezések is életbe lépnek a bevezetést követő átmeneti időszakban. Magyarországon a Pénzügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint, a globális minimumadó nagyjából 2-3000 céget fog érinteni, a KKV szektorba tartozó és a globális viszonylatban kisebb méretűnek számító vállalkozások számára azonban semmilyen változást nem fog jelenteni, számukra megmaradhat a 9%-os társasági adó. De mivel az érintettek adják gazdaságunk gerincét, körükből kerülnek ki a legnagyobb foglalkoztatók, így egyáltalán nem mellékes, hogy hogy érinti őket, hogy befolyásolja döntéseiket a változás. A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adó alanyai ugyanis a multinacionális vállalatcsoportok vagy négyméretű belföldi vállalatcsoportok tagjai, melyek végső anyavállalata által összevont (konszolidált) pénzügyi beszámolója szerinti éves bevétele az adóévet közvetlenül megelőző négy adóév közül, legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót. Az alacsony adóterhelésű államokban működő csoporttagokat – a 9%-os magyar társasági adó miatt a hazánkban működőket is – többlet adófizetési kötelezettségek terhelik majd. Az elvárt 15%-os globális minimum-adószintet három különböző kiegészítő adó összeszámításával együttesen kell elérni: Az egyik kiegészítő adó a belföldi kiegészítő adókötelezettség. Ezt az elismert alacsony adóterhelésű, belföldi illetőségű csoporttag fizeti majd meghatározott többletnyeresége – mondhatni eredendő adómegtakarítása után.

A másik a jövedelemhozzászámítási kiegészítő adó, vagyis az úgy nevezett elismert IIR adó. Ezt a multinacionális vállalatcsoport és a nagyméretű belföldi vállalatcsoport anyavállalata, illetve nem EU-s végső anyavállalatokhoz tartozó közbenső anyavállalata az alacsony adóterhelésű csoporttagokra határozza meg és fizeti be, az IIR adóból hozzájuk rendelhető részaránynak megfelelően.

A harmadik pedig az aluladóztatási kiegészítő adó, vagyis az úgy nevezett elismert UTPR adó, amit a multinacionális vállalatcsoport az aluladóztatott jövedelmek után fizet. A hazai adóterhelésbe a társasági adó mellett a helyi iparűzési adót, az energiaellátók jövedelemadóját és az innovációs járulékot is be kell számítani, és ezeket kell együttesen a 15%-os elvárt adóterheléshez viszonyítani. Választás alapján, bizonyos esetekben, nem kell a Magyarországra jutó kiegészítő adót megfizetni, ha egy adott adóévben a belföldön illetőséggel rendelkező összes csoporttag átlagos elismert bevétele kevesebb, mint 10 millió euró és átlagos elismert nyereségük/veszteségük negatív összeg, vagy kevesebb, mint 1 millió euró. Ezt a választást évente kell megtenni. Szintén mentesülhetnek a vállalatcsoport hazai szereplői a kiegészítő adófizetési kötelezettség alól, ha az egyszerűsített tényleges adómérték eléri a jogszabályban meghatározott mértékeket (2024-ben 15%, 2025-ben 16%, 2026-ban 17%), továbbá akkor is, ha adóévi adózás előtti eredmény nem haladja meg a hazai beruházások és foglalkoztatás alapján számított gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivétel összegét. Jó hír, hogy a valós gazdasági jelenlétre vonatkozó nyereségkivétel – az úgy nevezett „substance carve-out” szabályok, biztosítják, hogy a multinacionális cégek Magyarországon megtermelt nyereségének egy részét ne érintse a minimumadó. A nyereségből ugyanis levonható lesz a beruházások (elismert tárgyi eszközök) értékének 5%-a, valamint a foglalkoztatás költségeinek (elismert munkavállalók elismert bérköltsége) 5%-a. Az elismert tárgyi eszközök közé tartozik majd a Magyarországon található ingatlan, gép, berendezés, természeti erőforrás, a bérlőnek itt található tárgyi eszközhöz fűződő használati joga; és az ingatlanhasználatra vagy természeti erőforrások kiaknázására vonatkozó kormányzati engedély vagy hasonló megállapodás, amely jelentős tárgyieszköz-beruházást von maga után. Azonban, nem minősül majd elismert tárgyi eszköznek az értékesítési, bérbeadási vagy befektetési célból tartott ingatlan vagy egyéb tárgyi eszköz, ideértve a földterületet és az épületet is; valamint a nemzetközi hajózáshoz kapcsolódóan mentes jövedelmet termelő tárgyi eszköz. A foglalkoztatás támogatásaként elismert munkavállalók azon teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók, vagy független szerződéses partnerek lesznek, akik a vállalatcsoport irányítása és ellenőrzése alatt részt vesznek annak vállalkozási tevékenységében. Elismert bérköltségüket pedig a munkavállalót, alkalmazottat, tagot megillető munkabérként, munkadíjként és az egyéb olyan kifizetésként elszámolandó járandóság alkotja, amely közvetlen, személyhez kapcsolódó juttatás, egyéb előny ideértve az egészségbiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot, a nyugdíj-hozzájárulást, a bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat, valamint a munkáltatói társadalombiztosítási járulékot. Itt is kivételt alkotnak a nemzetközi hajózáshoz kapcsolódó mentes tételek. Az elhatárolt veszteségek felhasználásából adódó adóalap csökkenés szintén korrigálható lesz, hasonlóan az úgy nevezett időbeli adóeltérésekhez (pl. céltartalékok, értékcsökkenés). Továbbá a hazai adókedvezmények egy része is megtartható, ami mindenképpen támogatja az ország és a hazai adórendszer további nemzetközi versenyképességét. A kiegészítő adóról bevallást és adatszolgáltatást magyar vagy angol nyelven, forintban, USA dollárban vagy euróban kell elkészíteni, a nem-euró alapú beszámolót, könyvvezetést pedig az EKB hivatalos előző év decemberi átlag-devizaárfolyamával kell átszámítani. Az adót forintban, USA dollárban vagy euróban lehet megfizetni. Az adófizetésen felül további komoly adminisztrációs kötelezettségek is felmerülnek a globális minimumadóval érintett belföldi csoporttag számára: be kell jelenteni a NAV-nál, ha valaki a kiegészítő adó alanyává válik, melyben be kell mutatni az érintett multinacionális vállalatcsoportot, nagyméretű belföldi csoportot; a fizetendő adóval kapcsolatosan pedig adóbevallást (úgy nevezett „GloBE információs bevallás”) kell benyújtani, és más adatokat is meg kell adni, mögöttes kalkulációkat készíteni kitérve arra, hogy a most ismertetett jogszabályban felkínált lehetőségek közül mit választanak, amelyektől 5 éven keresztül nem lehet eltérni. A jogszabály tervezetét 2023. október 25-ig, jövő szerdáig véleményezhetik az érintettek. Érdemes a kiegészítő adó hatásvizsgálatában és az észrevételek megfogalmazásában szakértő segítségét kérni.