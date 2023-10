Súlyos hatással járhat a gázszállításokra az új bolgár lépés, halasztást kér az energiakereskedők szövetsége

Az egyeztetés nélkül bevezetett új bolgár gázpiaci „energia-hozzájárulást” nagyon nehéz beszedni, illetve nem kívánt súlyos következményekhez vezethet, akár leállhatnak a gázszállítások Bulgária, Szerbia, illetve Magyarország felé, ezért egy működőképes rendszer kidolgozásáig az intézkedés elhalasztását kéri az Energiakereskedők Európai Szövetsége – derült ki abból a két levélből, amely két különböző forrásból a Portfolio birtokába jutott. Az egyik levéltervezetet a bolgár energiaügyi minisztériumnak címezték, a másik levelet már el is küldték az Európai Bizottság energiaügyi és kereskedelmi főigazgatóságainak október 19-én. Bár nagyon hasonló a két levél tartalma, az érvelésben lényes különbségek is felfedezhetők.

A Bulgáriába érkező és onnan továbbított, kizárólag az orosz gázra vonatkozó, új energia-hozzájárulás (adó) komoly hullámokat vet Európa-szerte, hiszen Szerbiát és Magyarországot is kiemelten érinti a balkáni régió mellett. A téma felmerült az Energia Tanács keddi luxembourgi ülésén is, ahol Steiner Attila energiaügyi államtitkár többekkel együtt megkérte Bulgáriát, hogy „vizsgálja felül az intézkedés meghozatalának szükségességét”.

Az Energiakereskedők Európai Szövetsége (EFET) illetékesei tollat ragadtak, és mind a bolgár minisztériumnak, mind az Európai Bizottság illetékes egységei vezetőinek megírták, hogy miért látják problémásnak a bolgár törvényt, és miért javasolják az alkalmazása elhalasztását addig, amíg nem tisztáznak minden fontos kérdést.

A két levél hasonló érvrendszerrel indul, amelynek a lényege az, hogy sehol nem sikerült még olyan rendszert kiépíteni, ami hitelesen tudja molekula szinten nyomon követni az orosz gáz útját, hiszen a gázszállítási rendszerbe bekerülve keverednek a különféle eredetű gázok. Ebből aztán számos probléma ered az új bolgár törvény tükrében, amely a bolgár importőr és tranzit céget (Bulgartransgaz) kötelezi arra, hogy az orosz gázszállításokról kimutatást készítsen havonta, illetve befizesse az energia-hozzájárulást az adóhatóság felé.

A bolgár energiaügyi minisztériumnak címzett levéltervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendszer értelmezésével és megvalósításával kapcsolatos bizonytalanság a nem-orosz eredetű gáz szállítását is befolyásolhatja, és ezért nemcsak a Bulgáriába irányuló gázszállításoknál okozhat „komoly torzításokat”, hanem az egész régió gázpiacain.

Az Európai Bizottság illetékesei felé a fentiek miatt felvetik: a bizonytalanság miatt elképzelhető, hogy az új pénzügyi teher végül a nem-orosz gázt importálók nyakába hullik, ami a bolgár és egyéb végfogyasztóknak okozhat költségnövekedéstt. Emellett a lépés oda vezethet, hogy mind a Bulgáriába, mind a Szerbiába, mind a Magyarországra irányuló gázszállítások veszélybe kerülhetnek, és akár a sérülékeny fogyasztói csoportokra is kockázattal járhat, ami sértené a 2017/1938-as uniós szabályozást.

A levél másik részén azt is felveti az EFET, hogy kereskedelmi korlátozásokhoz is vezethet a bolgár lépés, ami kereskedelmi jogi szempontú vizsgálatot is indokolhat. Mindezek miatt az EFET úgy fogalmaz az Európai Bizottságnak írt levélben, a könnyen nyerhető bírósági per lehetőségére is utalva:

A bolgár hatóságok által egyoldalúan meghozott lépés felveti a kérdést, hogy összhangban van-e az uniós szabályokkal, és tiszteletben tartja-e a belső gázpiac elveit.

Sőt, azt is felveti a levél, hogy az intézkedés a korábbi bolgár kormánynak lehet kedvező, mert az elérhető gázimport útvonalak közül az egyik a kizárólagos használatában áll.

Erről természetesen nincs szó a bolgár minisztériumnak írt levéltervezetben, arról viszont igen, hogy az új adóterhet átháríthatják a végfogyasztókra, de ha ez nem sikerül, leállhatnak a gázszállítások, ami azokat az országokat sodorhatja nehéz helyzetbe, amelyek csak Bulgárián keresztül kapnak gázt. Emiatt azt szeretnék megtudni az EFET illetékesei, hogy a gazdasági hatásokat alaposan végig gondolták-e a bolgár adó kitervelői, mert az egyoldalúan bevezetett lépések sérthetik az uniós gázpiac és a szolidaritás elveit is.

Az EFET aggodalmát fejezi ki a bolgár tárcának, hogy az új teher bevezetésével kapcsolatos céljait, így az orosz gáz diverzifikálását, nem tudja elérni, miközben a fogyasztók az egész régióban a költségek növekedésével szembesülhetnek. Ezért további egyeztetéseket szorgalmaznak a témában a tisztánlátás érdekében.

Ennél jóval határozottabb javaslattal él az EFET az Európai Bizottság felé, hiszen az intézkedés bevezetésének elhalasztását szorgalmazzák addig, amíg a gáz eredetének hiteles bizonyítására, és a szállítás nyomon követésére nincs egy hatékony rendszer. Addig is azt javasolják, hogy a bolgár gázpiaci rendszerüzemeltetőt (TSO) terhelje annak bizonyítása, hogy a gáz nem orosz eredetű, mielőtt az energia-hozzájárulás megállapítását és befizetését megköveteli.

Címlapkép forrása: Getty Images