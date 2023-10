Kórházak: a kormány meghozhatja a várva várt döntést

November eleji kormányülésen dönthetnek a kórházi adósságok rendezéséről – tudta meg a Népszava . Ezt Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár jelentette be az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének (EGVE) Balatonalmádiban tartott szakmai rendezvényén.

A Magyar Államkincstár legfrissebb adatai szerint az orvosképzéssel foglalkozó egyetemek adósságával együtt a szeptember végi lejárt tartozásállomány meghaladta a 108 milliárd forintot.

Takács Péter a fórumon azt mondta, jó ideje tárgyal a Pénzügyminisztériummal és nem csupán egy „egyszerű” adósságrendezésről beszélnek, hanem arról is: „Legalább a keletkező kiadások egy részét most el tudjuk ismertetni, hogy nem gazdálkodási hiányosságból fakadnak, hanem abból, hogy változnak a költségek.” Példaként egyebek mellett gyógyszereket és a gyógyításhoz használatos anyagokat említette, amelyek költségei az elmúlt időszakban majdnem a duplájára emelkedtek.

Beszélt arról is, hogy

extrém módon megugrott a védőeszközök, fertőtlenítőszerek használata az intézményekben.

S ugyan nincs „fokozott járványügyi helyzet, legalábbis jogilag” – mondta –, a valóságban vannak covidos betegek, akiket el kell különíteni, és kezelni, és ennek is jelentkezik a többletköltsége.

Most controlling elemzéssel próbálják „kitisztítani” a gazdálkodási adatokat – utalt arra az államtitkár, hogy minden eddiginél alaposabban elemezhetik ki a számokat. Hozzátette: – Természetesen mi sem vagyunk szentek és tiszták, vannak trükkök a kórházak részéről is, amiket be kell vállalnunk, hogy ezeket felszámoljuk. Az egyik ilyen például, hogy körbefoglalkoztatjuk az orvosainkat.

