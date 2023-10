Hatalmas lehetőség küszöbén Közép-Európa – Van egy terület, ahol végre beérhetjük a Nyugatot?

A fenntartható energia innovátorai gyűltek össze Amszterdamban, a The Business Booster (TBB) nevű konferencián és expón, amelyen több mint 150 cég vett részt. A Portfolio idén is jelen volt a seregszemlén. Marcin Wasilewski, az eseményt szervező európai befektetési vállalat, az EIT InnoEnergy közép-európai vezetője lapunknak elmondta, a zöld átmenet területén régiónknak óriási lehetősége van arra, hogy felzárkózzon a Nyugathoz.

The Business Booster

A The Business Booster (TBB) az energiapiaci innovátorok konferenciája és expója, amelyet évente rendeznek meg egy-egy európai nagyvárosban – idén Amszterdam volt soron. Az esemény azon startupok és más vállalkozások seregszemléje, amelyek az energiahatékonyság, a zöld energia, az újrahasznosítás és más, a fenntartható gazdasághoz kapcsolódó területeken kísérleteznek új ötletekkel.

A TBB szervezője az EIT InnoEnergy, egy az Európai Unió által támogatott befektetési vállalat, amely többek között finanszírozást biztosít az energiaátmenetben közreműködő cégeknek, startupoknak, egyben abban is segít, hogy ezek a vállalkozások egymásra találjanak. Utóbbira kiváló alkalom a The Business Booster, ahol idén is több mint 150 startup képviseltette magát. Az egyetlen magyar kiállító, a hőakkumulátorokat fejlesztő HeatVentors igazgatója, Kakas József a Portfolio-nak elmondta, az esemény óriási lehetőséget jelent nekik, hogy ügyfeleket, befektetőket és partnereket találjanak, az évente megrendezett találkozók után rendszerint a magyar cég iránt is megnő az érdeklődés.

Az amszterdami konferencián fontos témaként jelent meg, hogy vajon lesz-e elég képzett munkaerő a zöld gazdaságra való átálláshoz. Az EIT InnoEnergy megítélése szerint az elkövetkező években 18 millió munkavállalónak az át- és továbbképzését kell megoldani a kontinensen, akik közül 5 millióan már teljesen új területeken, feladatkörökben fognak dolgozni. Elsősorban a megújuló energiaforrások (1,54 millió), valamint az innovatív technológiákat alkalmazó mezőgazdaság (1,13 millió) és az építőipar (1,1 millió) fogja a legtöbb embert foglalkoztatni a zöld átállás során.

Az amszterdami TBB-n előadást tartott többek között Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke is, illetve fellépett Bertrand Piccard, aki elsőként kerülte meg léggömbbel a Földet, majd szintén elsőként teljesítette a Föld körüli távot egy kizárólag napenergia hajtotta repülőgéppel. Piccard a Solar Impulse Foundation egyik alapítója, amely világszerte támogat a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos megoldásokat.

Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke a spanyol Zeleros hiperhurokvonat-makettjét tekinti meg a The Business Booster második napján. Forrás: TBB

A felfedező előadásában elmondta, döntő kérdés, hogy meg tudjuk-e győzni a politikai döntéshozókat és az embereket arról, hogy miért van szükség az energiaátmenetre, a fenntarthatóságra. Hogy ez sikerüljön, ahhoz szerinte a narratívát és a szóhasználatot is meg kell változtatni. Például ne „zöld” energiáról beszéljünk, mert a „zöld” kifejezés mára egy politikai irányzattal asszociálódott, ezért a nem ebbe az irányzatba tartozó politikusokat nem lehet meggyőzni ilyen módon. Sokkal eredményesebb lehet a „tiszta energia” kifejezés alkalmazása. Vagy ne arra irányítsuk a figyelmet, hogy milyen költségekkel jár a fenntarthatóság, hanem „befektetésről” beszéljünk, érték- és munkahelyteremtésről, amelyek együtt járnak a tiszta energiába való beruházásokkal.

Hogy áll Közép-Európa?

Az EIT InnoEnergy eddig több mint 500 innovációt karolt fel, és már 200 felett van azoknak a vállalatoknak a száma, amelyekbe befektetett. A számítások szerint ezek a cégek 2030-ig 110 milliárdos bevételt termelnek, és 2,1 gigatonna szén-dioxidot fognak megtakarítani.

A közép-kelet-európai régióban jelenleg húsz vállalat tartozik az EIT InnoEnergy portfóliójába, ami valamivel több, mint a teljes portfólió 10 százaléka – mondta el lapunknak az EIT InnoEnergy Central Europe vezérigazgatója, Marcin Wasilewski. Vannak hulladék-újrahasznosítással foglalkozó vállalatok, mint például a lengyel EcoBeans, akkumulátorgyártók, mint a román Prime Batteries vagy a szerb ElevesEs, de digitális eszközök fejlesztésével is több vállalat foglalkozik – ezen a területen a régió különösen erős.

Marcin Wasilewski, az EIT InnoEnergy Central Europe vezérigazgatója. Forrás: EIT InnoEnergy

Wasilewski szerint a közép-kelet-európai régió továbbra is el van maradva az energiaátmenettel kapcsolatos projektek és innovációk területén. A közép-európai beruházások előnyét az alacsonyabb költségek, az alacsonyabb munkabér jelentette és jelenti, amelyek ugyan befektetéseket, gyárakat és munkahelyeket eredményeztek a régióban, de most már nem arra a kérdésre kellene koncentrálni, hogyan hozzunk létre olcsóbb termékeket, hanem hogy hogyan hozzuk létre olyan termékeket, amelyek nagyobb értéket nyújtanak a fogyasztók számára. Azonban ha a szemléletváltás sikerül, az energiaátmenet területén Közép-Európának jó esélye van arra, hogy beérje a Nyugatot.

A zöld átalakulás hihetetlen lehetőséget jelent számunkra Közép-Kelet-Európában, hogy felzárkózzunk a Nyugathoz, mert ez az átalakulás nehéz a nyugati vállalatok számára. Újra ki kell találniuk magukat, meg kell változtatniuk a működésüket, a termelésük módját. Ezért lelassulnak, és ez az a pillanat, amikor mi gyorsabbak lehetünk, és beérhetjük őket

– mondta Wasilewski.

A vezérigazgató úgy véli, az akkumulátorgyártás, illetve az akkumulátor-újrahasznosítás jó lehetőséget nyújt a régiónak, és egész Európának, hogy visszahozza az ipari termelést a kontinensre. Az EIT InnoEnergy fontos szerepet tölt be az elektromos autókhoz tartozó akkumulátorok gyártásának előmozdításában: 2017-ben jött létre az Európai Akkumulátor Szövetség, amelynek iparfejlesztési programját a befektetési vállalat irányítja.

Wasilewski szerint Európában már most is élénk akkumulátor-ökoszisztéma működik, amely a nyersanyagoktól az újrahasznosításig az egész értékláncot magában foglalja. Arra a kérdésre, hogy az akkumulátorgyártás környezeti terhelése nem okoz-e nagyobb problémát, mint amit megoldani vél, az energiapiaci vezető azt mondta, az akkumulátorgyártás nincs ott az 50 leginkább környezetszennyező termelési ágazat között, viszont nagyon fontos szerepe van az európai energiaátmenet céljainak teljesítésében.

Startupok Közép-Európából

A The Business Booster expóján több kelet-közép-európai startup és cég is képviseltette magát.

A varsói központú lengyel EcoBeans a kidobásra ítélt kávézacc újrahasznosításával foglalkozik. Európában naponta 9000 tonna kávémaradék keletkezik, amelynek nagy részét nem használják fel újra. Az EcoBeans a kávézaccot öt újrahasznosítható elemre bontja: kávéolaj, antioxidánsok, tejsav, lignin és fehérje-adalékanyagok. Ezekből aztán különböző saját termékeket is előállít.

A bukaresti központú román Prime Batteries fő tevékenysége lítiumakkumulátorok gyártása mobiltelefonokba, elektromos gépekbe, targoncákba, illetve bizonyos járművekbe, például elektromos és hibrid motorcsónakokba. A startup egy „okosgyárat” tart fent, amelyben a gyártási folyamatok optimalizálásával az akkumulátorgyártás költségeit és szén-dioxid-kibocsájtását jelentősen tudja csökkenteni. Marcin Wasilewski velük kapcsolatba elmondta, különlegességüket az adja, hogy az akkumulátorcellákat is maguk gyártják, ahelyett, hogy Ázsiából importálnák.

Az energiapiaci innovátorok expója a The Business Boosteren. Forrás: TBB

A szerb ElevenEs Szabadkán működik, és szintén akkumulátorgyártással foglalkozik. Akkumulátoraikban vasfoszfátot használnak katódanyagként a jól ismert, de drága és fenntarthatósági szempontból problémás kobalt és nikkel helyett. A tesztek szerint a lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorok élettartama háromszor nagyobb, mint a kobalt akkumulátorcelláké, emellett biztonságosabbak is, mert nehezebben melegednek túl. Az ElevenEs tavasszal nyitotta meg Európa első LFP-akkumulátor-gyárát, ahol 100 százalékban megújuló energiát használ a gyártáshoz.

Az eseményen egyedüli magyar kiállítóként a HeatVentors volt jelen, amely úgynevezett hőakkumulátorok fejlesztésével foglalkozik. A hőakkumulátor célja a hőenergia, konkrétan a fűtésből és a hűtésből származó energia tárolása, amelyet aztán megfelelő időben újra fel lehet használni. Egy ilyen eszközzel akár 20–50 százalékos energiamegtakarítás is elérhető. A HeatVentors nemcsak Magyarországon van jelen, fő terjeszkedési területei a közép-európai régió, Németország, illetve az Öböl menti országok. A hőakkumulátor alkalmas irodaházak, bevásárlóközpontok vagy adatközpontok hűtésének és fűtésének hatékonyabbá tételére, és egyre több cég hajlandó erre az energiahatékonysági beruházásra költeni.

Gen Z Fest /Green Rajtad is múlik. A Te lépéseid és döntéseid is számítanak. Ezért a Gen Z Fest - Green a Te fesztiválod is. Legyél ott, szólj bele és tegyünk együtt a jövőnkért. November 9, CEU Downtown.

Címlapkép forrása: TBB