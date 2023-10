Koronavírus: dermesztő eredményekre jutott egy friss kutatás a hosszú távú hatásokról

Portfolio 2023. október 27. 16:07

Akár két évvel a koronavírusos megbetegedés után is visszamaradhatnak tünetek, ha valaki súlyos fertőzésen esett át. Sok esetben még évekkel a Covid-19-es megbetegedés után is súlyosbodhatnak az olyan tünetek, mint a mellkasi fájdalom vagy a légszomj – derül ki egy most közölt skandináv kutatásból.