Súlyos nyilatkozat jött Amerikából: megfúrhatja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat a házelnök

Joe Biden 106 milliárd dolláros segélycsomagot jelentett be, ebben Izraelnek és Ukrajnának egyszerre folyósítanának hatalmas összegeket.

Az ukrajnai támogatások kérdése azonban már huzamosabb ideje megosztja az amerikai politikai szereplőket, a republikánusok egyre ellenségesebben viszonyulnak a Kijevnek folyósított összegekhez.

A hatalmas csomagból nemcsak Ukrajna, hanem Izrael, az indo-csendes-óceáni térség és a határvédelem is kapna. Mike Johnson szerint viszont a csomagot külön kellene választani, különösen az ukrán összegeket emelte ki egy nyilatkozatában:

Tudni akarjuk, mi a végcél Ukrajnában. A Fehér Ház ezt nem mondta el.

A demokrata elnök korábban arra számított, hogyha összevonja az izraeli és a határvédelmi összegekkel Kijev támogatását, akkor a republikánusok is támogatni fogják a törekvéseit. A felsorolt ügyek ugyanis az amerikai ellenzéki párt szívügyei is. A kérdés azért is különösen fontos, mert a csomagot az elnök az amerikai törvényhozás elé terjesztette, de korántsem egyértelmű, hogy ezt meg is fogják szavazni.

Izrael egy külön ügy. Egy önálló Izrael-finanszírozási intézkedést fogunk előterjeszteni (több mint) 14 milliárd dollár értékben

– mondta erről Johnson.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images