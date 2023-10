Elfelejthetjük a megszokott EU-t: alig ismert stratégia lett az új államok keltetője

Kedden Ausztria átvette Szlovéniától a szinte partvonalon lévő EU Duna Régió Stratégia (EUSDR) vezetését. Bár a makroregionális együttműködésnek Magyarország is a tagja, itthon kevéssé ismert kezdeményezés, de az ukrajnai háború miatt egyre fontosabbá válik. Sőt, mostanra az EU balkáni bővítésének legfontosabb motorja lett. Azzal párhuzamosan, hogy Moldova, Ukrajna, Szerbia és Bosznia-Hercegovina egyre közelebb kerül a csatlakozáshoz, felélénkült a vita is az uniós intézményrendszer reformjáról. Furcsa módon a korábban már elhalt többsebességes EU koncepciója feltámadni látszik halottaiból, mint azt Alexander Schallenberg osztrák külügyminisztér és szlovén kollégája, Tanja Fajon is megerősítette.

A Duna-régióra vonatkozó uniós stratégia egy 2011-ben indított átfogó kezdeményezés, amelynek célja a Duna-medence 14 országa (köztük 9 EU-tagállam és öt csatlakozásra készülő ország) közötti együttműködés és fenntartható fejlődés előmozdítása. A Németországtól, Magyarországon és Ukrajnán át Bulgáriáig a régió összes országát magába foglaló kezdeményezés számos, a közlekedéssel, a környezettel, az energiával és a társadalmi-gazdasági fejlődéssel kapcsolatos kihívással foglalkozik.

A stratégia négy fő pillérre összpontosít: összekapcsolhatóság, környezet, jóléti kezdeményezések és hatékony kormányzás. Célja az infrastruktúra és a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, a környezet védelme a Duna vízminőségének javítása és a biológiai sokféleség előmozdítása révén, a gazdasági növekedés és az innováció elősegítése, valamint a kormányzás javítása a szakpolitikai koordináció és együttműködés révén.

A kezdeményezés kulcsfontosságú elemei közé tartoznak a dunai hajózás javítását célzó projektek, környezetvédelmi intézkedések, a kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a kulturális és oktatási kapcsolatok erősítésére irányuló erőfeszítések a régióban. Az EU Duna-régióra vonatkozó stratégiája létfontosságú keretet biztosít a régió különböző országai közötti együttműködés és integráció fellendítéséhez, ami végső soron hozzájárul a gazdasági fejlődéshez és a polgárok életminőségének javításához.

Bár a program az olyan csatlakozásra váró balkáni országok számára, mint Montenegró, Szerbia vagy Bosznia-Hercegovina kiemelt prioritást élvez, Magyarország bár három területért is felel, itthon kevéssé ismert az egész makroregionális kezdeményezés. Ennek oka, hogy a projekt nem részesül külön EU forrásokból, a fejlesztésekre a tagállamok vagy a saját költségvetésükből költenek, vagy a kohéziós programok egyes pályázatait használják fel.

Mostanra viszont surranópályán az egyik legfontosabb uniós stratégiává válik, mivel ez lett a nyugat-balkáni, valamint ukrán és moldovai uniós csatlakozási törekvések egyik fő fórumává.

Az együttműködési fórum vezetését szerdán adta át az eddigi „soros elnök” Szlovénia Ausztriának, és az erre szervezett Brdo pri Kranjuban tartott konferencián is a fő hangsúly az uniós bővítés és az EU-tag valamint unión kívüli országok közötti együttműködés fontosságán volt. Már megnyitóbeszédében is arról beszélt, hogy az ukrajnai háború kitörése egy ébresztő volt, amely felhívta a figyelmet arra, hogy biztonságpolitikai kérdés is az, hogy ne évtizedeken át várakoztassuk a tagjelölt országokat, hanem minél előbb vonjuk be őket az Európai Unióba. Továbbá úgy látja, hogy „nem engedheti meg magának az EU azt a luxust, hogy húzza az időt” ilyen feszült geopolitikai konfliktusok mellett.

Az elnökségátadó ünnepség utáni sajtótájékoztatón Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter hangsúlyozták, hogy jelenleg a Duna régió biztonságát, stabilitását és jólétét kell prioritásként kezelni. Elismerték az illegális migráció jelentette kihívásokat, és hangsúlyozták a schengeni határok védelmének fontosságát miközben egyre több és több ország szigorít a határellenőrzésen.

Schallenberg ennek kapcsán arról beszélt, hogy Ausztria nem azért vétózza meg Bulgária schengeni csatlakozását, mert kívül akarná tartani az unión, hanem mert a migráció egyre nagyobb problémát jelent: Ausztria ugyan lakosságarányosan a legtöbb menekültet fogadta be az elmúlt egy évben az EU-ban, ezeknek az embereknek a felét nem regisztrálták sehol. Így úgy gondolják, hogy a közös határok megerősítése nélkül nem lehet a schengeni bővítést elindítani.

Ráadásul elmondta, hogy Ausztria elkötelezett az uniós bővítés mellett is, ami nemcsak az orosz háború miatt fenyegetett Ukrajna és Moldova ügyére igaz, hanem a nyugat-balkáni országokéra is.

„Nem akarok két szintet a jelöltek között, első osztályú és másodosztályú jelölteket. Nem akarok George Orwell Állatfarmján élni, ami azt jelenti, hogy minden tagjelölt ország egyenlő, de egyesek egyenlőbbek, mint mások. Ez geostratégiai szempontból óriási hiba lenne nyilvánosan” – fogalmazott Schallenberg.

A bővítési vitával párhuzamosan elindult egy vita arról is, hogy hogyan kellene átalakítani az Európai Uniót. Egy német-francia javaslat az EU-s bővítés miatt intézményi reformot sürget, mivel a felek érvelése szerint az az uniós keretrendszer, ami 27 tagállammal működött, nem feltétlenül lehet hatékony 30 vagy annál is több országgal.

A szeptember közepén bemutatott javaslat ráadásul leporolja a többsebességes EU koncepcióját is, amelyben lennének a szorosan együttműködő országok, akik készek feladni a tagállami vétójukat is, míg a második szint működne úgy, mint a most ismert unió. A harmadik szintén lennének a csatlakozásra készülő, akár a belsőpiachoz is hozzáférő országok, míg lennének a csak lazán, alkalmanként az EU-val kapcsolatot tartó megfigyelő országok.

A Portfolio többsebességes Európára vonatkozó javaslattal kapcsolatos kérdésekre válaszolva mindkét külügyminiszter támogatását fejezte ki az elképzelés mellett.

„Üdvözlök minden olyan erőfeszítést, amely a nyugat-balkáni országokat gyorsabban az EU-hoz juttatja, legyen szó akár a fokozatos integrációról, a közös piacról, arról, hogy megfigyelőként részt vesznek az Európai Parlamentben stb.” – közölte Tanja Fajon, aki azonban hozzátette, hogy a francia-német tervezet egyelőre még nem támogatható a részükről, sok kérdést kell még tisztázni.

„Tulajdonképpen most is egy többsebességes Európában élünk, hisz vannak országok, amelyek részei az eurózónának, vagy Schengennek, míg mások nem. Nem a megfogalmazás fontos, egy nap majd lehet, hogy többsebességes Európának hívjuk ezt. A fontos az, hogy mindenki előtt nyitva kell állnia az ajtónak, hogy az eurózóna tagja lehessen, ha teljesíti a kritériumokat, tagja lehet a schengeni övezetnek” – jelentette ki Schallenberg, aki szerint szintén szükség van intézményi reformra, azonban hosszú tárgyalásokra számít a kérdésben, amelyhez egy jó alap lehet a szeptemberi reformjavaslat.

Címlapkép: Alexander Schallenberg osztrák és Tanja Fajon szlovén külügyminiszterek sajtótájékoztatója. A fotó forrása: BMEIA/ Michael Gruber