Hatalmas a bérszakadék: Magyarországon is egyre nagyobb a gond

Feszes munkaerőpiac

Az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) értékelése szerint a tagállamok munkaerőpiacai továbbra is jellemzően feszesnek tekinthetők. A foglalkoztatási ráta viszonylag stabil az európai gazdaságokban, illetve Japánban a bevezetett munkahelymegtartó programoknak köszönhetően. A feszes munkaerőpiacok hatására az elmúlt két évtized legalacsonyabb szintjére csökkentek a munkanélküliségi ráták az OECD tagállamaiban, amihez az üres álláshelyek szokatlanul magas aránya párosult. Ezt állapította meg a szervezet Going for Growth című jelentésének idei kiadása, amelyben a korábbi évekhez hasonlóan felmérte, hogy az erőteljes és fenntartható gazdasági növekedés biztosítását, valamint a minél versenyképesebb, innovatív gazdaság kialakítását milyen gazdasági, szabályozási környezet tudná elősegíteni a szervezet tagállamaiban.

Az OECD által feltüntetett adatok szerint a tavaly az utolsó negyedévben 3,8%-os volt a munkanélküliségi ráta Magyarországon, ami a 12. legalacsonyabb mutatónak számít azon 34 OECD-tagállam körében, amelyekkel kapcsolatban munkanélküliségi adatokat közölt a kiadvány. A hazai ráta így az 5,4%-os OECD-átlaghoz képest alacsonyabb értéket mutat.

Az OECD-n belül Csehországban volt a legalacsonyabb az állástalanság mértéke (2,3%) 2022 utolsó három hónapjában, míg a legmagasabb Spanyolországban (12,8%).

A koronavírus-járvány előtti kilenc évben (2011-2019 között) a hazai munkanélküliségi ráta átlagosan 6,8% volt, míg az OECD-átlag 7,3%-ot tett ki. A hazai adathoz hasonlóan szerte Európában csökkent az állástalansági ráta a Covid-járvány előtti évekhez képest, kivételt csak Ausztria jelent, ahol 2022 végén hajszálnyival magasabb volt a mutató a 2011-2019 közötti évek átlag értékéhez képest.

Mindenütt nőtt az üres álláshelyek aránya

Az üres álláshelyek tekintetében a hazai mutató 3%-ot mutatott 2022 utolsó negyedévében, ami jelentősen meghaladja a 2011-2019 közötti 1,7%-os átlag rátát. A tavaly év végi, illetve a Covid-időszak előtti évek magyarországi értéke is valamivel meghaladta meg az OECD-átlagát (2,9%, illetve 1,5%). Az üres álláshelyek aránya terén Magyarország a tagállamok középmezőnyéhez tartozik, igaz e mutató tekintetében az OECD csak 24 tagállam (európai országok és Ausztrália) adatait vetette össze.

A betöltetlen munkahelyek aránya Spanyolországban volt a legkisebb (0,8%) tavaly év végén, míg Hollandiában a legmagasabb (5%). A vizsgált 24 tagállammal kapcsolatban elmondható, hogy mindegyik országban nőtt (még ha bizonyos országokban csak éppen) az üres álláshelyek aránya a Covid előtti időszakhoz képest.

A betöltetlen munkahelyekkel kapcsolatban az OECD jelentése megjegyzi, hogy a több tagállamban súlyos munkaerőhiány alakult ki, különösen az építő- és a feldolgozóiparban, valamint az alacsonyabb béreket kínáló szektorokban, mint például a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás terén.

Alacsony a nők foglalkoztatása

A jelentés szerint a munkaerőpiac jelenlegi feszességét, a széleskörű munkaerőhiányt számos tagállamban nagyban enyhíthetné, ha emelkedne a nők foglalkoztatottsága. Magyarországon a 15-64 éves nők foglalkoztatási rátája 2021-ben 9,7 százalékponttal maradt el a hasonló korosztályú férfiak mutatójától, ami valamivel jobb érték, mint az OECD átlaga (10,5 százalékpont). A két nem foglalkoztatási rátája közötti különbség hazai mértéke a 2011-ben mérthez képest alig, csupán 0,7 százalékponttal csökkent, miközben az OECD esetében az átlag mutató 2021-ben több mint 2 százalékponttal javult a 2011-es szinthez képest.

2021-ben az OECD tagállamai közül Litvániában, Finnországban, illetve Izraelben tért el a legkisebb mértékben a nők foglalkoztatási rátája a férfiakéhoz képest. Egyik országban sem haladta meg a 3 százalékpontot a két nem mutatói közötti különbség mértéke, az éllovas Litvániában az eltérés csupán 1 százalékpont. Az OECD európai tagállamai közül legnagyobb mértékben (18 százalékponttal) pedig Görögországban marad el a nők foglalkoztatási rátája a férfiakéhoz képest.

Jelentős a férfiak és a nők közötti bérszakadék

Ami pedig a férfiak és a nők bérezése közötti különbség mértékét illeti, Magyarországon a férfiak medián keresetéhez képest 2021-ben 12,4%-kal volt kevesebb a nők medián keresete, ami meghaladja az OECD átlagában kimutatható eltérést (11,9%). Ha a 2011-es adatokhoz viszonyítjuk a 2021-es mutatókat, akkor azt látni, hogy Magyarországon nőtt a két nem bérezése közötti különbség mértéke, ugyanis 2011-ben a férfiak medián keresetéhez képest még csak közel 6,9%-kal maradt el a nők medián keresete. Eközben az OECD átlagában 2021-re csökkent a bérszakadék mértéke, miután 2011-ben még 14,1%-kal kerestek kevesebbet a nők a férfiakhoz képest az OECD tagállamaiban. Nem egyedül Magyarország nőtt azonban 2011-2021 között a két nem közötti bérszakadék, miután számos más OECD-tagállamban is hasonló folyamat játszódott le. Franciaországban például a 9%-os eltérés 14%-osra nőtt.

Az OECD-tagállamok között Belgiumban a legkisebb a különbség a férfiak és a nők bérezése között (a nők medián keresete csak 1,2%-kal marad el a férfiak medián béréhez képest), míg a legnagyobb mértékű eltérés Dél-Koreában mutatható ki, ahol a nők a férfiak keresetéhez képest közel harmadával (31,1%-kal) kapnak kevesebbet.

A jelentés Magyarországgal foglalkozó részében a munkaerőpiaccal kapcsolatban két megállapítást tesz az OECD jelentése:

egyrészt a nők foglalkoztatásával kapcsolatban kiemeli, hogy a fiatal anyák körében azért alacsony a foglalkoztatottság mértéke, mert korlátozott számban állnak rendelkezésre bölcsődei, óvodai férőhelyek.

Továbbá a jelentés azt is megjegyzi, hogy a munkaerőpiaci inklúziót gyengíti, hogy a helyi vasúthálózat nem elég fejlett, valamint az alacsonyabb rendű közutak állapota sem megfelelő, ami súlyosbítja az ország régiói közötti gazdasági különbségeket.

Az OECD Magyarországnak szóló ajánlásai itt olvashatók:

