Neves üzletember mondatná le azonnal Benjámin Netanjahut

Amnon Shashua, a Mobileye autonóm járműtechnológiai vállalat vezetője és neves izraeli vállalkozó nyilvánosan felszólította Benjámin Netanjahu miniszterelnököt és kormányát az azonnali lemondásra. Az izraeli üzleti szférából ritkán jön ilyen nyílt és nyilvános kritika. Shashua "kudarcokkal, disszonanciával és inkompetenciával" vádolta Netanjahu kormányát a Hamász fegyvereseinek október 7-i, Gázából dél-izraeli városokba történt betörése után, mely számos izraeli halálával járt.

A Calcalist című pénzügyi napilapban megjelent véleménycikkében Shashua gyors cselekvést sürgetett a további károk enyhítése érdekében. Kijelentette: "le kell faragnunk a veszteségeinket, méghozzá gyorsan. A jelenlegi izraeli helyzetre az egyetlen megoldás a kormány leváltása, és ennek azonnal meg kell történnie."

A miniszterelnök vasárnap maga is vitát kavart, amikor bírálta hírszerzési főnökeit, amiért nem figyelmeztették őt a tervezett Hamász-támadásról. Később azonban visszavonta megjegyzéseit, és bocsánatot kért. Amikor a Reuters megkereste, hogy kommentálja Shashua szerkesztőségi cikkét, Netanjahu hivatala nem válaszolt.

Shashua szerint úgy tűnik, hogy a kormányt jobban foglalkoztatja a saját hosszú távú politikai fennmaradása, mint "az ország érdekei". Azt javasolta, hogy egy új koalíciót a meglévő parlamenten belül is létre lehetne hozni anélkül, hogy új választásokat kellene kiírni, ezzel csökkentve a potenciális politikai instabilitást.

Netanjahu még nem vállalta a felelősségre vonást a hírszerzési vagy műveleti hiányosságokért, csak annyit mondott, hogy a konfliktus után lehetőség lesz az alapos kivizsgálásra, beleértve az önvizsgálatot is. Izraeli tisztviselők megerősítették, hogy mind a Hamász-támadáshoz vezető eseményeket, mind annak kezelését alaposan megvizsgálják majd.

Shashua 1999-ben társalapítója volt a Mobileye-nak. A vállalatot 2017-ben az Intel vásárolta fel 15,3 milliárd dollárért, majd tavaly ismét tőzsdére ment. Shashua a One Zero digitális bank és az AI21 Labs alapítója is - emlékeztet a hírügynökség.

