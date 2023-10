Nagy bejelentés az Alditól: Magyarországon bővítenek

Informatikai szolgáltató központot hozott létre az Aldi Debrecenben, amely a német vállalat globális tevékenysége szempontjából is meghatározó lesz - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Debrecenben.

A tárcavezető az Aldi International IT Services új irodájának átadásán kiemelte, hogy az informatikai szolgáltatásokkal foglalkozó központ létrehozásával ötven, magas képzettséget igénylő munkahely jön létre. Az Aldi teljes globális hálózatát, azaz több mint 200 ezer munkavállaló, több mint 7 ezer bolt és 80 logisztikai központ működéséhez szükséges IT munkákat fogják Debrecenből kiszolgálni. Az 1,2 milliárd forintos beruházást az állam 120 millió forinttal támogatta.

Szijjártó Péter többek között arról is beszélt, hogy ma nagyjából 180 ezren dolgoznak Magyarországon az informatikai szolgáltatások szektorában. Az ágazat teljesítménye tavaly 4 ezer milliárd forintot ért el, ami egy év alatt 19 százalékos növekedést jelent, körülbelül ezer milliárd forintos exportértékkel. A miniszter arra is kitért, hogy továbbra is a német cégek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget hazánkban. A kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly rekordot döntött 67 milliárd euróval, idén pedig eddig tíz százalékos bővülést regisztráltak a volumenben.

Nem ez az első jelentős Aldi-beruházás idén Magyarországon: még júniusban számoltunk be róla, hogy ultragyors elektromos autótöltő állomást hozott létre az E.on Hungária Csoport az egyik székesfehérvári Aldi áruház parkolójában, amit további 14 magyarországi helyszínen követnek hasonlók. A székesfehérvári esemény egy jelentős nemzetközi projekt első állomása volt, amelynek keretében Európa 9 országában több, mint ezer db 150 kW-os ultragyors töltőpontot épít ki a nemzetközi E.on Csoport.

Címlapkép forrása: Shutterstock