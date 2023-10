Szakértők: kifulladt az ukránok offenzívája

Az ukrán offenzíva korlátozott eredményeket ért el Zaporizzsja megyében, a legnagyobb sikert orosz védelem első vonalának áttörése jelenti. Ezzel együtt viszont a támadás elakadt, és az elhúzódó harcok kimerítették az ukrán haderőt.

Az ősz beköszöntével egyre kétségesebbé vált az ukrán támadások folytatása az Azovi-tenger irányába, ráadásul nem az időjárás az egyetlen problémás tényező. A Kyiv Independent több katonai szakértőt is megkérdezett, az általános válasz az volt, hogy a hadműveletek továbbra is lokalizáltak és lassúak maradnak a térségben.

Az ukrán rohamdandárok számára ez azt jelenti, hogy némi idejük marad a feltöltődésre, viszont a nyugati hadieszközökre még várniuk kell.

A cikk szerint Ukrajnának még mindig vannak bevethető tartalékai, de gondosan meg kell válogatnia, hogy pontosan hol veti be azokat. Szerhij Kivliuk, a Center for Defense Strategies agytröszt nyugalmazott ukrán ezredese szerint a fő hadműveletek most a keleti Avgyijivka és Kupjanszk térségébe összpontosulnak, ezért a déli irány némileg a háttérbe szorul. Ez valamelyest kedvez a helyi ukrán erőknek, mert az öt hónapja tartó hadművelet kimerítette a harcoló alakulatokat.

Glen Grant nyugalmazott brit alezredes – jelenleg katonai tanácsadó – szerint a háború menetén jelentősen változtatni tud majd, ha megérkeznek a Kijev által áhított nyugati vadászgépek.

Szerinte az F-16-os vadászbombázók jelentős javulást hoznak az ukrán rohamdandárok támogatásában.

Arra viszont rámutatott a szakértő, hogy az ukrán katonák képzettsége elégtelen, a néhány hetes felkészítés nem megfelelő a háborúhoz. Hozzátette, ehhez legalább évek lennének szükségesek, de a jelenlegi helyzetben nincs más lehetőség.

