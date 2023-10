Brüsszel egyeztetéseket kezdett Magyarországgal a durva bolgár gázpiaci lépés miatt

Portfolio 2023. október 31. 11:54

A Bulgária által az orosz gázra bevezetett 10,2 eurós energia-hozzájárulás nem az uniós oroszellenes szankciók része, hanem egy önálló tagállami lépés, azt tudomásul vette az Európai Bizottság, így a befolyó pénzzel azt kezd Bulgária, amit akar – többek között ezeket mondta a brüsszeli testület szóvivője egy hétfői tájékoztatón. Tim McPhie azt is jelezte, hogy a bolgár lépés miatt szoros egyeztetések kezdődtek az Európai Bizottság és a Gazprom érintett ügyfelei, így Magyarország, Szerbia és Észak-Macedónia illetékeseivel a hatások felméréséről. A szóvivő a bolgár lépés kapcsán azt is megjegyezte: továbbra is elkötelezett a Bizottság a REPowerEU célkitűzése, azaz az orosz gáz minél hamarabbi visszaszorítása mellett.