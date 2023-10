Egy adót enyhítenek, egyet fel is függesztenek – a PM benyújtotta az új adócsomagot

A Pénzügyminisztérium ma nyújtja be az Országgyűlésnek a jövő évi adótörvényeket. A különadók esetében egy tételt kivezetnek, egyet pedig egy újabb évre felfüggesztenek – derül ki a tárca közleményéből.

Mint arról beszámoltunk, két hete mutatta be a kormány az őszi adócsomagot, valamint azzal párhuzamosan a globális minimumadóról szóló tervezetet. A Pénzügyminisztérium most be is jelentette, hogy a társadalmi egyeztetés után most be is nyújtják a salátatörvényt a parlamentnek.

„Számos újdonságot hoznak a 2024-es – és egyes esetekben a 2025-ös – évre a ma benyújtott adómódosító törvényjavaslatok. Folytatódik az egyes szektorokat érintő különadók fokozatos kivezetése: a reklámadó felfüggesztésének egy évvel való meghosszabbítása, a közműadó első körben részbeni, majd 2025-től teljes kivezetése. Egyszerűbbé válik többek között a személyi jövedelemadó- és járulékszabályozás, valamint változnak az e-nyugtára és a nyugtaadat-szolgáltatásra vonatkozó áfa-szabályok” – jelentette be a minisztérium.

Ahogy már megírtuk, 2024. január 1-jétől a közművezetékes adó már nem lesz hatályos a hírközlési vezetékek tulajdonosaira, vagyis a távközlési vállalkozásokra. Így arra számít a kormány, hogy a különadó megspórolásával a távközlési cégek a korábban fizetett adónak megfelelő összeget (vagy annak egy részét) beruházásokra fordítják majd. A lépés nem váratlan: az Európai Bizottság felé – a többi különadó kivezetése mellett – a helyreállítási tervében kötelezettséget vállalt a kormány.

Ugyanígy egy évvel meghosszabbítják a reklámadó felfüggesztését is. Ez sem váratlan lépés, mert bár az adócsomagban sem szerepelt ez a tétel, a Magyar Reklámszövetség már jelezte, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások is abba az irányba mutattak, hogy nem tér vissza ez a teher.

Az w-pénztárgép rendszer bevezetésével pedig Magyarország elsőként teheti általánossá az e-nyugtát az Európai Unióban. A kormány 2025-től – elegendő felkészülési időt biztosítva – jelentősen egyszerűsíti az egyéni vállalkozók adózását is – írják a közleményben.

A globális minimumadóról szóló irányelvet egy külön törvényjavaslat ülteti át a hazai szabályozásba. A tervezet szerint – az OECD és az EU elvárásainak megfelelően – ez kizárólag a legnagyobb, cégcsoport szinten 750 millió eurót meghaladó bevétellel rendelkező multinacionális vállalatcsoportokat érinti. A tervezet szerinti szabályok – az irányelv adta keretek között – a lehető legnagyobb mértékben támogatják a magyar vállalkozások versenyképességét. A kormány egyébként a korábban megvétózott adóreformtól mintegy 100 milliárdnyi plusz bevételt vár a jövő évi büdzsébe.

A gazdasági kabinet azt is közölte, hogy az általános adóeljárási szabályok tovább egyszerűsödnek, valamint csökkennek az adózók bürokratikus terhei is. A törvényjavaslat az Országgyűlés honlapján kedd estétől lesz elérhető.

Címlapkép forrása: Portfolio