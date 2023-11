A kötvénykirály már verdiktet mondott: közel a borulás, vele a kamatvágás

Gundlach megjegyzései azután hangzottak el, hogy a Federal Reserve úgy döntött, hogy az 5,25%-5,5%-os célsávon belül tartja az irányadó szövetségi alapkamatot, vagyis július óta változatlan szinten tartotta azt. Ez volt a második egymást követő ülés, ahol a központi bank a stabilitás mellett döntött, egy 11 kamatemelésből álló sorozatot követően, amelyből négyet 2023-ban léptek meg.

A híres „kötvénykirály” a gazdasági lassulásra utaló számos tényezőt lát már az amerikai gazdaságban, köztük a munkanélküliségi ráta emelkedését és a 2 és 10 éves kincstárjegyek hozamkülönbségének hosszan tartó inverzióját, ami recessziót jelez. Gundlach aggodalmát fejezte ki az elbocsátások kezdeti hullámával kapcsolatban is, mivel a pénzügyi és technológiai cégeknél már most is tapasztalható a felvételek befagyasztása és sok helyen már az elbocsátások is megindultak.

Arra számít, hogy hamarosan más szektorokban is megindulhatnak a leépítések.

Emellett Gundlach riadót fújt a felfutó költségvetési deficit miatt, amely a legutóbbi pénzügyi év végén megközelítette az 1700 milliárd dollárt. Úgy érvelt a CNBC-nek, hogy a növekvő deficit, párosulva a meglévő, összesen csaknem 34 000 milliárd dolláros amerikai adóssággal, jelentős kihívást jelent.

Gundlach hangsúlyozta, hogy a piacnak foglalkoznia kell a fenntarthatatlan kormányzati kiadásokkal és kamatlábakkal, és sürgette a szükséges kiigazításokat a jövőbeli költségvetési válságok elkerülése érdekében. Egy másik milliárdos befektető, Stanley Druckenmiller hasonló aggodalmakat fogalmazott meg, rámutatva, hogy az alacsony kamatozású adósságkibocsátás múltbeli kudarcai miatt kemény döntésekre van szükség, beleértve a társadalombiztosítás esetleges csökkentését is.

Címlapkép: Jeffrey Gundlach. A fotó forrása: Kholood Eid/Bloomberg via Getty Images