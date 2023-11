Valakinek meg kell állítania Amerikát, különben nagyon csúnya vége lesz: egy jelentkező már van is a feladatra

Már eddig is aggasztotta a jegybankot az amerikai gazdaság túlzottan jó teljesítménye, a friss GDP-adat pedig a korábbi várakozásokra is rácáfolt. Ez nem elírás: a bivalyerős amerikai gazdaságnak most nem lehet felhőtlenül örülni, a kereslet élénkülése ugyanis fokozza az inflációs kockázatokat. A Fed már korábban nyilvánvalóvá tette: ha nem lassul a növekedés, könyörtelenül tovább fognak szigorítani a már most is erősen korlátozó monetáris politikán, így végeredményben a magas növekedésnek gyors és erőteljes visszaesés lehet a vége. Szerencsére a túlfűtött gazdasági adatokon túl vannak már apró jelei a tomboló gazdaság lassulásának, és az lenne a legjobb, ha a várt lassulás mielőbb bekövetkezne. Ellenben ha a gazdaság továbbra is magasan száll, a Fed már nem puskával fog lőni az inflációra, hanem ágyúval, és ekkor reálgazdaság földet érése is csúnya és fájdalmas lehet. A Fed ma tarja kamatdöntő ülését (magyar idő szerint este 7-kor), így a véleményét a gazdasági folyamatokról már ma este megismerhetjük.

Már a harmadik negyedéves GDP-adatok közlése előtt is nyilvánvaló volt, hogy a világ legnagyobb gazdasága sokkal jobb erőben van a vártnál, a múlt heti adatközlés viszont a legvérmesebb várakozásokat is felülmúlta: a GDP a harmadik negyedévben 4,9%-kal nőtt évesítve, 2021 óta nem látott mértékben. Az aktivitás gyorsult, az előző negyedévben ugyanis 2,1%-kal, az év első három hónapjában pedig 2,4%-kal nőtt az amerikai GDP. Egy ennyire fejlett gazdaságtól ez még békeidőben is megsüvegelendő teljesítmény,

de ha figyelembe vesszük, hogy erős belső és külső ellenszél közepette sikerült ezt az eredményt elérni, akkor a megsüvegelendő már nem elég kifejező jelző.

A közgazdász szakma is hitetlenkedve nézi a gazdasági folyamatokat. A globális gazdaság idén szenved, az Egyesült Államok két fontos kereskedelmi partnere gyengélkedik: az eurózóna stagnál, Kína jelentős mértékben belassult. A belső akadályok még erőteljesebbek: az éves infláció az év eddigi szakaszában átlagosan 4,5% volt (2,5%-ponttal magasabb, mint a jegybanki cél), a kamatok pedig több mint 20 éves csúcsra nőttek másfél év alatt, 0-0,25%-ról 5,25-5,5%-ra.

A jegybank a kamatemelésekkel a 40 éves csúcsra ugrott inflációt akarta letörni. A történelmi tapasztalat és a közgazdasági logika szerint a kamatemelések az infláció letörésével együtt (és attól nem függetlenül) a reálgazdasági aktivitást is visszavetik, a magasabb kamatok ugyanis mérséklik a keresletet, ami meg kell jelenjen az inflációban és a GDP-ben is. A közgazdászok a Fed több évtizede nem látott szigorából kiindulva most is azt várták, hogy a jegybank recessziót fog okozni. A 2022-es év erről szólt a piacokon és a közgazdászok körében, ehhez képest a 2023-as gazdasági növekedés magasabb lesz a koronaválság előtti nyugodt időszak átlagánál. Az inflációval kapcsolatban egyelőre nem látunk tisztán: az árindexek jelentősen mérséklődtek idén (9,1%-ról 3,7%-ra jött le a fogyasztói árindex), de az utóbbi időben már emelkedést látunk a főmutatóban, a jegybanki célszint pedig még mindig messze van.

Az erős gazdaság pedig csak fokozza az inflációs aggodalmakat, a növekvő kereslet ebből a szempontból semmi jót nem jelent.

Igaz tehát, hogy a piac idén már nem aggódik a recesszió miatt, de a jegybank további lépései miatt annál inkább. A Fed ugyanis világossá tette: ha a gazdaság nem veszít a lendületéből, tovább fognak szigorítani.

A Fed kamatdöntő közleményét magyar idő szerint a szokottól eltérően 19:00-kor ismerjük meg, Jerome Powell sajtótájékoztatója 19:30-kor kezdődik. Az eseményről élőben tudósítunk.

Ha egy éve mondják, nem hisszük el – de megtaláltuk már a magyarázatot?

A kirobbanó növekedésnek több magyarázata is lehet egyszerre, de nehéz meghatározni, hogy ezek pontosan mennyiben járultak hozza a gazdaság ellenálló képességéhez. Az első érv egyszerűen az, hogy valójában talán nem is bővült ilyen mértékben a gazdaság: a fenti adat a gyorsbecslés számait mutatja, amelyet még kétszer felül fognak vizsgálni. Az Egyesült Államokban nem ritka, hogy a második becslésben vagy a végső számokban eltérő adatokat látunk a gyorsbecsléshez képest.

Persze ez még nem kielégítő válasz, hiszen az biztos, hogy a végső szám is erőteljes növekedést mutat majd (a statisztikusok jellemzően nagyot nem szoktak tévedni). A másik magyarázat az, hogy a harmadik negyedévben a vállalatok készlet-felhalmozása nagyban hozzájárult a növekedéshez: a 4,9%-ból 1,3%-pontot tett ki ez (vagyis a növekedés több mint negyedét). Nem tudható biztosra, hogy a cégek miért a harmadik negyedévben kezdtek el vadul készletezni, de az biztosra vehető, hogy ez csak egyszeri hatás volt a GDP-ben.

A legfontosabb tétel viszont a fogyasztás: az amerikai gazdaságot a lakosság költekezése húzza.

A háztartások fogyasztása adta a növekedés több mint felét, és ez nem újdonság, az egész évet az erőteljes költekezés húzta fel. Ez az igazán meglepő: a tankönyvi modell szerint a jegybanki kamatemelésnek közvetlenül és közvetve is növelnie kéne a lakosság terheit (közvetve a hiteltörlesztések emelkedő összegén, közvetve a vállalati beruházások visszaesésén és az elbocsátásokon keresztül), ami visszavetné a keresletet, azaz letörné az inflációt. Ehhez képest 5,25%-pontos kamatemelés mellett a fogyasztás egyre bővül.

A meglepően ellenálló keresletre a közgazdászok egyre több magyarázatot találnak. Az egyik ilyen, hogy a kamatemelés valójában még nem fejtette ki a teljes hatását a lakosságra. A kamatok emelkedése a hitelkihelyezések visszaesésén és a bankbetétekbe elhelyezett összeg növekedésén, valamint a meglévő hitelek törlesztésének drágulásán keresztül fejti ki a hatását, leghamarabb pont az utóbbi csatornán. Csakhogy épp ez az utóbbi csatorna volt a legszűkebb az USA-ban, a meglévő hitelek nagy része ugyanis fix kamatozású, ezeknél a hiteleknél pedig a következő kamatfordulóig a Fed 2022-ben kezdődött kamatemelései egyszerűen nem érződnek. A betéti ráták pedig nem nőttek, a bankrendszer ugyanis úszott a likviditásban, vagyis nem szorult rá a forrásbevonásra, sérült a monetáris transzmisszió. A közgazdászok becslése szerint a kamatemelések teljes összege egy-másfél év alatt érződik a reálgazdaságban, de a fix hitelek állományon belüli magas aránya és az alacsonyan ragadt betéti kamatok miatt ez a másfél éves becslés túl optimista lehetett. (Ezzel szemben Európában, ahol a fix hitelek aránya alacsonyabb, a monetáris transzmisszió sokkal látványosabban érvényesül, a hitelkihelyezés drasztikusan visszaesett, a gazdaság lelassult).

Az erős fogyasztás másik magyarázó oka az, hogy hiába jelentkezett már legalább részben a jövedelmekben a kamatemelések kiszorító hatása, a koronaválságban felhalmozott többlet-megtakarítások még mindig nem fogytak el. A járvány megjelenésére a gazdaságpolitikai mindkét ága precedens nélküli élénkítésbe kezdett, egymást kiegészítve. Míg Európában inkább a munkahelymegtartást célozták az intézkedések, az Egyesült Államokban a kormányzati támogatások legnagyobb súlyú eszköze a közvetlen juttatás volt, amelyből válogatás nélkül minden háztartásnak részesült. A többkörös, több ezermilliárd dolláros intézkedés célja a kereslet élénkítése volt,

és ez a szándékoltnál sokkal jobban sikerült.

Mivel a járvány okozta reálgazdasági sokk relatíve rövid volt, a kormányzati juttatások nem pótolták, hanem kiegészítették a jövedelmeket. Ez a 2021-es bivalyerős gazdasági adatokban, a részvénypiaci emelkedésben és az infláció beindulásában látszódott leginkább, de a háztartások többlet-megtakarításai még az idei harmadik negyedéves GDP-re is jelentős hatást gyakoroltak. A San Francisco Fed becslése szerint a 2 ezermilliárdos többlet-megtakarításból jelenleg 190-400 milliárd közötti összeg maradhatott a háztartásoknál, az RSM ugyanezt 1300 milliárdra becsüli (ebből is látszik, mennyire nehéz ezt megbecsülni, ennélfogva az inflációs hatásait felmérni). Az alábbi ábra a háztartások likvid megtakarításainak (bankbetét és készpénz) összegét mutatja. Ez az összeg sokkal magasabb, mint a többlet-megtakarítás, és az infláció miatt a lakosság vásárlóerejéről sem ad pontos képet, de így is beszédes.

A lakosság jövedelmi helyzetét segíti, hogy a munkaerőpiac továbbra is feszes: mivel a kereslet nem esett vissza, a vállalatok tovább bővítették munkaerő-állományukat, holott a Fed arra számított, hogy kamatemelései miatt a munkanélküliség átmenetileg növekedni fog (ez is támogatta volna a kereslet visszaesését, ezáltal az infláció letörését). Szeptemberben 336 ezer új munkahely keletkezett, ez nyolc havi csúcsot jelent. 2023-ban összesen 2,5 millióval dolgoznak többen, mint tavaly év végén, a munkaerőpiaci túlhevültség nemhogy csökkent, hanem egyenesen fokozódott. Jelenleg nagyjából három millióval több a nyitott álláshelyek száma, mint az álláskereső amerikaiaké.

Van egy szintén fontos tényező, amely valamiért nem kap akkora hangsúlyt az erős amerikai gazdaság okait taglaló elemzések között. A kormányzati költekezésről van szó, a GDP-arányos hiány elérheti idén a 6%-ot. A fiskális lazaság messze nemcsak a gazdaságot ért kínálati sokk mérséklése miatt jelent meg (ahogy az például Európában jellemző), de számos olyan élénkítő tétel is rontja a költségvetési pozíciót, mint például az „inflációcsökkentő” törvény. A kormányzati beruházások és iparági támogatások elkerülhetetlenül átgyűrűznek a lakossági keresletbe, és erodálják a szigorú monetáris politika hatásait.

Egyszer véget ér a szárnyalás, de milyen lesz a földet érés?

Az elemzők többsége úgy véli, hogy az amerikai gazdaság jelenlegi ereje fenntarthatatlan. Mivel a fogyasztást nagy részben a járványban fenntartott többlet-megtakarítások eredményezték, ezek kifutásával a kereslet is mérséklődhet. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi maradt a háztartásoknál a 2020-ban és 2021-ben felhalmozott összegekből, de ha pontosak a Fed becslései, akkor a következő hónapokban már nem támaszkodhat erre a lakosság.

A várható lassulásnak már vannak jelei az adatokban: a beruházások például kevésbé nőttek a harmadik negyedévben, mint a megelőző időszakban, és amennyiben ez a kamatemelések eredménye, úgy a fékező hatás a következő negyedévekben erősödhet. Nem valószínű az sem, hogy a készlet-felhalmozás harmadik negyedéves kiugró számai megismétlődnek, tehát a negyedik negyedévben már csak emiatt is lassulnia kell a gazdaságnak.

Fontos szempont még az, hogy a reálbérek egy darabig meglepő módon nem feltétlenül emelkednek tovább. Azzal, hogy az infláció a nyáron 3%-ra csökkent, miközben az átlagbér-emelkedés még mindig magasabb volt a korábbi években szokványosnál, épp a harmadik negyedévben ugrott meg a bérek reálértéke. Csakhogy az inflációs főmutató azóta ismét nőtt (nagyrészt az üzemanyag-árak emelkedése miatt), miközben a bérdinamika nem erősödött – azzal, hogy a béremelkedés mértéke emelkedő infláció mellett közelít a szokványos szinthez, a reálbérek tehát ismét csökkennek. A fogyasztást ez értelemszerűen visszavetheti.

Továbbá egyedi tényezők is előrevetítik a fogyasztás várható mérséklődését a negyedik negyedévben. Ilyen például a vasúti dolgozók sztrájkja, de ennél fontosabb, hogy októbertől nagyjából 40 millió amerikainak indult újra a diákhitel-törlesztése. Ennek várhatóan érdemi kiszorító hatása lesz a fogyasztásra.

Nem szabad elfelejteni, hogy a szokásosnál lassabb a monetáris transzmisszió, elsősorban ugyanis az új hitelek kihelyezésén érvényesül. Az idő múltával a meglévő hitelállomány átlagos kamatszintje folyamatosan nő (jelenleg a lakáshitel-állományon belül a hitelek 90%-a – ez a szerződésekre, nem az összegre vonatkozik - 6% alatt kamatozik, miközben az új hosszú lejáratú hitelek átlagos kamata már elérte a 8%-ot, 23 éves csúcsra nőve ezzel), azaz köznyelven azt mondhatjuk: a kamatok elkezdenek harapni. Mivel a kamatok folyamatos emelkedése mellett a diákhitel-törlesztések hirtelen indulnak újra, és ha nagyjából ezzel egy időben fogy el a lakosság többlet-megtakarítása, akkor

a jelenlegi erőteljes növekedés nagyon gyorsan visszaesésbe fordulhat.

Ha vetünk egy pillantást a fogyasztás szerkezetére, máris nem lehetünk olyan nyugodtak a „puha landolás” kapcsán (ez az a jelenség, amikor az infláció csökkenése viszonylag csekély reálgazdasági károk mellett történik meg). A GDP-t elsősorban a hotelszobák, repülőutak, színház- és mozijegyek, koncertek, éttermek, biztosítások iránti kereslet növekedése húzza. Ezek mind olyan költések, amelyekről elsőként mondanak le a fogyasztók, ha a jövedelmi helyzetük romlani kezd.

A növekedés jelenlegi üteme tehát várhatóan nem marad fenn, a lassulás mértéke kérdéses. A legtöbb közgazdász erőteljes megtorpanásra számít, de rövid távon nem várnak recessziót, a Bloomberg által megkérdezett elemzők például a következő negyedévre 0,8%-os évesített negyedéves növekedést várnak, 2024 első negyedévére pedig 0,2%-ot. A vártnál nagyobb megtorpanást sem lehet kizárni, erre is vannak jelek: szeptemberben a lakosság jövedelmének már csak 3,4%-át tudta félretenni, 2019 szeptemberében (tehát a koronaválság előtti utolsó békeévben) még kétszer ekkora volt a ráta. 2023 szeptemberében emellett a subprime hitelesek (tehát az alacsony minősítésű adósok) 6,1%-ának volt 60 napnál hosszabb elmaradása az autóhiteleinek törlesztésén, a mérések 1994-es kezdete óta ez a legmagasabb arány. Továbbá a Bankrate felmérése szerint az amerikaiak 60%-a fordított a szándékoltnál kevesebb összeget vészhelyzeti megtakarításokra (például különféle biztosításokra), és a hitelpiac lassulásának irányába hat, hogy a bankok kockázatvállalási hajlandósága csökkent, a hitelezési feltételeket jelentősen szigorították az utóbbi hónapokban.

Ahogy a tavaly a kamatemelési ciklus legszigorúbb időszakába nehéz volt elhinni, hogy az amerikai gazdaság idén jelentős növekedést fog produkálni (a recesszió volt az alapforgatókönyv akkor), úgy most is nehéz lehet elhinni, hogy akár két-három negyedéven belül beüthet a visszaesés. Pedig ez nem lenne újdonság: az amerikai gazdaságra nagyfokú rugalmassága okán jellemző, hogy a recesszió hirtelen üt be. A történeti visszatekintésben az látszik, hogy a munkaerőpiac például még erőteljesen bővül a recesszió kezdete előtti második hónapban is. Ne lepődjünk meg, ha ez most is így lesz. Márpedig a lassulás jön, erről a Fed gondoskodik.

Ha más nem, a jegybank majd kettétöri a gazdaság lendületét

A Fed szempontjából az a kérdés, hogy a túlságosan erős gazdaság milyen hatást gyakorol az inflációra, hiszen a jegybank célja az infláció letörése, a gazdasági aktivitás hűtése ennek csak eszköze (és egyben mellékhatása). Noha a piac látványosan hisz a puha landolás szcenáriójában, a jegybanki kommunikáció nem sok jót ígér: Jerome Powell elnök többször elmondta, hogy az erős gazdasági adatokra további szigorítással fog reagálni a jegybank.

A központi bank elmondása szerint megvalósítható a puha landolás, és a szeptemberi előrejelzései is erről tanúskodnak, az üzenetekből mégis az jön át, hogy Powellék nem tartják ezt annyira reálisnak. A múltra visszatekintve ez nem is csoda: a jelenlegihez hasonló mértékű és tempójú szigorítások után menetrendszerűen jött a recesszió, ráadásul a Powell-féle jegybank szemlátomást bármi áron győzelmet akar aratni az infláció felett. A Fed attól tart, hogy a ’70-es és ’80-as évek inflációs horrorja megismétlődik (akkor az infláció a kezdeti gyors csökkenés után visszapattant), ezért most nyíltan vállalják a túlszigorítás kockázatát. A dezinfláció jelenlegi trendje (itt elsősorban a maginfláció esését kell érteni, a főmutató ugyanis épp emelkedik) messze nem elég még a lazításhoz, sőt: már a kockázatok erősödése is kiválthat újabb lépést a Fedtől. A reálgazdaság ütemes bővülés pont ilyen kockázat, amely azt üzeni a Fednek: nem tettetek még eleget. A túlpörgő gazdaság tehát még magasabb kamatpályát hozhat, ami még komolyabban fékezheti le a gazdaságot.

Ez a fenti okfejtés a legszemléletesebb magyarázat arra, hogy túlontúl jó amerikai adatoknak most miért nem szabad örülni.

Más kérdés, hogy a Fednek ma nem lesz komoly teendője. Noha az amerikai gazdasági adatok további szigorítást indokolnak, ennek nagy részét elvégezte a piac a jegybank helyett. Az amerikai hosszú lejáratú hozamok a Fed legutóbbi kamatemelése óta jelentősen nőttek, a 10 éves átvitte a lélektani 5%-os szintet is (a hozamemelkedés okairól itt és itt is írtunk, most nem megyünk bele külön). A hozamemelkedés effektív szigorítással jár: ennek köszönhető például a lakáshitelek emelkedése is, a Fed legutóbbi kamatemelése óta a hosszú lejáratú fix hitelek kamatai 1%-ponttal, szeptemberi ülése óta 0,5%-ponttal emelkedtek. Maguk a jegybankárok is elismerték már, hogy a kötvénypiaci folyamatok felérnek egy további emeléssel.

A Fednek továbbra is érvényben van a szeptemberi kamatelőrejelzése (amely egyébként nem köti meg a kezüket a következő ülésekre), eszerint idén még egy kamatemelés jöhet. A piac ugyanakkor biztos benne, hogy ez a kamatemelés nem fog megtörténni, és ha a hozamok ilyen magas szinten maradnak, akkor tényleg szükségtelennek látszik a Fed lépése.

Az persze aligha várható, hogy a jegybank mai ülése után a közleményben vagy bárhol kimondja, hogy a kamatok nem emelkednek tovább, hiszen ezzel akár indokolatlan lazítást is kiválthatna a hozamok esésével. A nap nagy kérdése, hogy Jerome Powell hogyan kommentálja a bivalyerős GDP-adatot, mert ha azt látjuk, hogy a jegybank a korábbiaknál is jobban aggódik az erős gazdaság miatt, az növeli a túlszigorításesélyét, és egyben azt jelenti, hogy a recessziós kockázatok is megnőttek. A jegybank ugyanis nem fog mérlegelni: ha ez az ára, az infláció letörése érdekében a visszaesést is bevállalják.

Címlapkép forrása: Getty Images