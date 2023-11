Súlyos problémával néz farkasszemet Kína egyik legfontosabb városa – Ez lehet a megoldás?

Peking 2019-ben úgy döntött, hogy szigorít a különleges közigazgatási terület státuszt élvező Hongkong néhány szabadságjogán, ami hatalmas tüntetésekhez vezetett. Miután a demonstrálók nem jártak sikerrel, szűkültek a szabadságjogok, ezért a lakosság jelentős része a kivándorlás mellett döntött.

A magasan képzett lakosság távozása miatt a város vízumprogramot indított: a világ minden részéről magasan képzett és kiemelkedő jövedelmű beköltözőket várnak.

A pályázat sikeres, de egy érdekes tendencia rajzolódik ki: a pályázók körülbelül 90%-a Kínából szeretne a Hongkongba költözni. Ebben a kedvező gazdasági helyzet mellett az szabadságjogoknak is szerepe van. Hiába vágta meg számos területen a pekingi vezetés a hongkongi állampolgárok jogait, még mindig sokkal nagyobb mozgástér áll rendelkezésükre, mint a szárazföldi Kínában. A The Diplomat elemzése szerint ez jelenti a legnagyobb vonzerőt a beköltözők számára: a kozmopolita hangulat, a szabadabb internetelérés, a kevésbé nyomasztó munkakultúra és az alacsonyabb korrupció mindegyike vonzó Hongkongban.

Hongkong 1997-ben lett újra Kína része, akkor a kommunista vezetők azt ígérték, hogy a város a következő ötven évben megtarthatja majd a nyugati típusú szabadságát és jogrendszerét. 2019-ben a kiadatási törvény miatt az „egy ország, két rendszer” elméletén súlyos csorba esett, mivel Peking erőszakkal verte át az akaratát a demokratikus berendezkedésű városban. Ráadásul a tüntetők ellen gyakorta indultak megtorló büntetőintézkedések.

A recent report highlights the severe treatment of 2019 protesters. Over 10,000 arrests and 3,000 prosecutions, with 82% receiving prison sentences. The justice system faced extreme strain, resulting in harsher responses, and dissent is now rare. #HongKong