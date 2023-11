Szerény lesz a magyarok karácsonya: ez már egyre biztosabb

Az idei karácsony és a Black Friday időszaka várhatóan szerényebb lesz a tavalyinál, már ami a rendelések volumenét illeti. A csomagszállítók ugyanakkor örülhetnek annak, hogy az emberek egyszerre kevesebbet és többször rendelnek, és a kiscsomag logisztika a külföldről beérkező rendelések kézbesítése miatt akár erős szezonra is számíthat.

A hivatalos magyar statisztika szerint a hazai online kiskereskedelem nyers (folyó áras) forgalma 0,45 százalékkal emelkedett az első és 1,96 százalékkal a második félévben. Ez 338 és 355 milliárd forintos költést jelent folyó áron. A gyakorlatilag stagnálással felérő változást annak tükrében kell nézni, hogy idén az első negyedévben a magyar infláció több mint 25,4, a második negyedévben pedig több mint 21,8 százalék volt. A termékvolumene - amelyet a KSH naptárhatással is kiigazít – a fogyasztói szokások változásának hatására is 11,5, illetve 7,5 százalékkal csökkent, legalábbis a hivatal becslése szerint.

A KSH módszertanának azonban lehet egy nagy hiányossága: csak a magyar online kereskedelmi cégek adataival számol, miközben az itthoni forgalomban nagyon jelentős részt adnak a nemzetközi szereplők, legyen szó a régióról vagy éppen Ázsiáról. A GKID adatai szerint a hazai online kiskereskedelem folyó áras forgalma az első negyedévben 7,7, a másodikban pedig 9,8 százalékkal bővült, ez 7-8 százalékponttal magasabb, mint amit a KSH mért. Ez persze még mindig nem az inflációval korrigált adat, de ha azt feltételezzük, hogy mindkét mérés viszonylag pontos, akkor az azt jelentené, hogy az online kiskereskedelem nem esett vissza olyan mértékben, mint azt a hivatalos magyar statisztika alapján gondolhatnánk. Ennek oka pedig az, hogy a hazai fogyasztók keresletének egy része a külföldi online kisker-platformok felé tolódott el.

A csomagküldő és internetes kiskereskedelem megfigyelése két részből áll - írta a KSH a módszertani kérdésünkre.

Az egyik forrás az üzlettel rendelkező, csomagküldő kiskereskedelmet folytató vállalkozások megfigyelése az OSAP1045 „Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról” havi kérdőívvel történik.

A másik forrás a TEÁOR’08 4791-es „csomagküldő, internetes kiskereskedelem” statisztikai főtevékenységű vállalkozások havonta a NAV-tól átvett áfabevallása. Az áfabevallás az áfaregisztrált EU országbeli vállalkozások magyarországi értékesítési forgalmát is tartalmazza, így ezek az általuk publikált csomagküldő és internetes kiskereskedelmi forgalomba is beszámítanak.

Mi, mit jelent?

Madar Norbert, a GKID társalapítója és vezető tanácsadója szerint az online kereskedelmi piac szereplői is mást és mást értenek volumen alatt és gyakran jelentősen eltér a rendelésszám és az árbevétel növekedésének üteme: míg a kereskedők számára az árbevétel a fontos, a logisztikai szakma a szállítókhoz kerülő rendelésállományt tekinti volumennek, és a csomag tartalma valamint értéke számukra nem releváns. Az elmúlt években ráadásul két tendencia vált uralkodóvá a rendeléseknél:

egyrészt az emberek lefelé vásárolnak (kevésbé drága, jó minőségű terméket vesznek),

másrészt többször, kisebb értékben rendelnek.

Milyen lesz a karácsonyi szezon?

Madar Norbert szerint 2023-ban a novemberi (Black Friday) és a karácsonyi szezon nagyjából hozni fogja a 2022-es forgalmat az online kereskedelemben, de reálértéken egészen biztosan csökken a volumen. A GKID felmérésében korábban részt vevő 600 kereskedő ugyanakkor ennél optimistább: 10-12 százalékos nyers forgalomnövekedésre számít. Ez az inflációt figyelembe véve nagyjából azt jelentené, hogy a forgalom volumene a tavalyihoz hasonló lenne. Azt ugyanakkor nem sokan kockáztatták meg, hogy infláció feletti növekedést prognosztizáljanak.Mindeközben a megrendelésszám növekedni fog a becslések szerint, amely persze nem az online kereskedőknek örömhír, hanem a csomagszállítóknak.

Bírni fogják a szállítócégek?

A rizikófaktort véleményem szerint a kínai rendelések jelentik

– mondta Madar Norbert.

A csomagszállító cégeknek ugyanis szükségük van úgynevezett „volumen predikciókra” ahhoz, hogy meg tudják tervezni a saját üzletmenetüket. Mivel a futárok kiszállítási kapacitása véges, és a volumen kiosztása nagyon pontos tervezést igényel, a logisztikai cégeknek napra lebontva tervezniük kell a csomagok számát és a kapacitást a teljes szezonban. Ez a szisztéma működik a belföldi partnereknél, de az Amerikából vagy Kínából beáramló árucikkeknél nem, és az újonnan a magyar piacra belépő régiós szereplők esetén sem tudnak pontos volument becsülni. Azok a futárcégek, amelyek már régóta a piacon vannak, valamiféle trendet meg tudnak állapítani, de az újak ilyen tudással még nem rendelkeznek, és a nemrégiben belépett, vagy épp most belépő kereskedők kampánya boríthatják a gondos tervezést.

Mindenképpen új helyzetet teremt a logisztikai tervezésben, hogy a külföldről beáramló árucikkek volumenét nehéz megbecsülni

– fogalmazott a szakember. Míg korábban ezek a csomagok egy szállítónál voltak, és nagyrészt levélként vagy postán maradóként kerültek kézbesítésre, most a kiszállításban több logisztikai cég is érintett – a legnagyobb volument adó szereplők, az Aliexpress, Shein és a Magyarországon most induló Temu csomagjait is jórészt futárok szállítják majd ki.

Ami könnyít ezen a helyzeten a Black Friday elhúzása gyakorlatilag az egész novemberre, vagyis nem egy konkrét napot követően kell nagyobb kapacitással számolni, hanem hosszabb időtávon – tette hozzá. Az is segítséget jelent, hogy a kínai csomagok szállítási határidejébe a hazai csomagokkal ellentétben belefér egy kisebb késedelem – azonban a raktárakban feltorlódó csomagok komoly problémát is okozhatnak és egy esetleges csúszás az ügyfélszolgálatokat is túlterhelheti.

Mit mondanak a csomagszállítók?

Az online kereskedelem lassulása természetesen lecsapódott a szállítócégeknél is. Bengyel Ádám, a FoxPost Zrt. alapítója és vezérigazgatója is arról beszélt a Portfolio-nak, hogy érezhetően lassult a magyarországi webshopok növekedésének dinamikája, a szeptemberi stagnálás után október hozhatott némi erősödést. A cég folyamatosan bővíti hálózatát, amely új automatákat és a meglévők bővítését is jelenti. A lassulással együtt is, a Foxpost csomagforgalma 70 százalékkal emelkedett idén.

A cég szerencséje, hogy a megrendelt új áruszállítókat időben megkapták, amelyre régóta nem volt példa Bengyel Ádám elmondása szerint. A csúcsszezonra ők is többlet erőforrással készülnek, és bevetik, ha szükség lesz rá.

Az esetleges kapacitásproblémákkal kapcsolatban azt mondta, hogy kifejlesztettek egy megoldást, amelynek köszönhetően az ügyfelek látják egy-egy automata telítettségét, ha pedig emiatt nem tudják a preferált helyen átvenni a csomagot, akkor választhatnak egy közeli automata vagy a kicsivel hosszabb várakozás között. Az automaták ugyanakkor közel vannak egymáshoz, tehát nem szokott gondot okozni az átirányítás.

A kiskereskedelemben tapasztalható volumencsökkenés hatással volt az e-kereskedelmi eredményekre – írta kérdésünkre a GLS is. Szerintük annyira hektikusan mozog a piac, hogy az idei karácsonyi szezonra nehéz becslést adni. Segítheti majd a várakozások pontosítását, hogy a héten elindult a november 11-én csúcsosodó Singles day akció, amely a kínai piac legnagyobb hatású "vásárlási fesztiválja". Évek óta az ottani adatok alapján módosulnak az Amazon Black Friday előrejelzései is és a hazai szezon aktivitásaira is jól lehet következtetni ennek az akciónak a sikerességéből.

A GLS is figyeli az idei eredményeket, azonban az már most látszik és kissé le is hűti a várakozásokat, hogy a kereslet élénkítésére a két legnagyobb szereplő (Alibaba és Jd.com) soha eddig nem látott méretekben invesztált új szolgáltatásokba, kuponokba és árkedvezményekbe.

A cég a csomagautomatáinak forgalmában 30-40 százalékos növekedést vár a Black Friday időszakától kezdve.

Az újonnan kihelyezett automatákkal kapcsolatban az a tapasztalatuk, hogy azok hozzák az országos átlagforgalmat, vagyis nincs kihasználatlan doboz. A kényszerű átirányítás egy-egy másik automatába nem jellemző, de például egy hosszú hétvége során a megemelkedett csomagvolumen egy-egy frekventált automatába már nem fér bele.

Ebben az esetben a címzett dönt arról, hogy mi legyen az alternatív szállítási cím: a csomagot kérheti egy másik GLS automatába, egy CsomagPontba vagy futárral is kiszállíttathatja. Emellett a cégnél is van lehetőség arra, hogy valaki várjon a kiválasztott automatára. A Foxposthoz hasonlóan a GLS is készül az év végi csúcsszezonra.

A kiskereskedelem érezhető lassulásáról beszélt nemrég Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója is egy háttérbeszélgetésen. A növekedés 2023 februárjáig tartott, azóta a termékértékesítés volumene esik és valami jelentős makrogazdasági fordulatnak kellene bekövetkeznie, hogy ez megálljon. A MediaMarkt 2024 közepéig konzervatív, csökkenő, esetleg stagnáló piaci környezetet vár – tette hozzá.

