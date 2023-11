Washington kőkeményen beleáll a Roszatomba, új terv szivárgott ki

A Biden-kormányzat egyik magas rangú tisztviselője rámutatott arra a kritikus veszélyre, amelyet az Egyesült Államok orosz nukleáris fűtőanyagoktól való nagymértékű függősége jelent. A Fehér ház sürgette a Kongresszust, hogy különítsen el forrásokat az ország hazai ellátási láncának újjáépítésére és az Oroszországból származó import korlátozására – számolt be a Financial Times . Európában is egyre több ország próbál leválni az orosz fűtőanyag-ellátásról, de Magyarország egyelőre nem keres új beszállítót a Paksi Atomerőmű ellátására.

Az amerikai atomreaktor-flotta által használt üzemanyag mintegy 20%-át orosz beszállítóktól szerzik be, ami jelentős nemzetbiztonsági és éghajlati aggályokat vet fel. Az orosz olaj- és gáziparral szemben bevezetett szankciók ellenére az USA még mindig nem tudta megakadályozni, hogy a Roszatom, az orosz nukleáris óriás, fűtőanyagot és dúsítási szolgáltatásokat adjon el amerikai és nyugati erőműveknek, mivel az alternatív ellátási források korlátozottak.

A nukleáris üzemanyag-ellátási lánc, amely létfontosságú a reaktorok működtetéséhez, magában foglalja az uránérc dúsított uránná történő átalakítását, amely piacot a Roszatom ural. A Biden-kormányzat további 2,16 milliárd dollárt kért a Kongresszustól, hogy ösztönözze az amerikai székhelyű vállalatokat dúsítási és átalakítási kapacitásuk növelésére. A terv célja, hogy az Energiaügyi Minisztériumot hosszú távon a végső menedék vásárlójává tegye, biztosítva a bővülő atomreaktor-flotta megfelelő üzemanyag-ellátását.

Az orosz nukleáris termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hosszú távú korlátozások létfontosságúak e stratégia sikeréhez. Az Oroszországból származó uránimportot tiltó jogszabályok egyre nagyobb teret nyernek a Kongresszusban, ami az atomenergia-ágazat kétpárti támogatását tükrözi.

A Nyugat orosz nukleáris termékektől való függőségével kapcsolatos aggodalmak kezelése érdekében az USA szorosan együttműködik olyan szövetségesekkel, mint Kanada, Franciaország, Japán és az Egyesült Királyság. Projektek finanszírozását kezdeményezték, beleértve az Urenco új-mexikói dúsító üzemének kapacitásbővítését.

Európában egyre több ország akar leválni az orosz fűtőanyagokról, valamint az atomerőműépítési tervekből is folyamatosan felbontják a Roszatommal kötött megállapodásokat. Csehország és Lengyelország is amerikai technológiát akar használni a bővítésekhez, míg Ukrajnában a Westinghouse amerikai cég már a VVER-440-es és 1000-es blokkokba is szállít üzemanyagot.

Ugyan a magyar kormány is aláírt egy együttműködési megállapodást a Westinghouse-szal, de egyelőre elkötelezett, hogy a Roszatom legyen a fűtőanyag-beszállítója, valamint a Paks II. beruházásban is számol az orosz partnerrel.

Ezenkívül az Energiaügyi Minisztérium társfinanszírozza a Centrus által vezetett kísérleti projektet, amelynek célja, hogy heteken belül 5-20%-ra dúsított Haleu üzemanyagot állítson elő. Az ellátási láncok diverzifikálásának sürgősségét az éghajlati célok teljesítésének szükségessége is alátámasztja, mivel az Egyesült Államok célja, hogy a következő két-három évben öt-tíz szerződést írjon alá új reaktorok építésére.

Címlapkép: Az 1-es blokk generátorának mérőműszere a Pacific Gas and Electric Diablo Canyon erőművében, az egyetlen működő kaliforniai atomerőműben 2023. június 26-án, hétfőn a kaliforniai Avila Beachen. Forrás: Avilabano, Avilabo Beach, Avilabo Beach: Getty Images: Brian van der Brug / Los Angeles Times via Getty Images. A fotó forrása: 2023 Los Angeles Times via Getty Images