Reagált a Coca Cola: Magyarországon nem kell tartani a Horvátországban mérgezéseket okozó termékektől

Korábban a Portfolio is beszámolt róla, hogy Horvátországban két termékét is visszahívja a kereskedelmi forgalomból a Coca-Cola horvátországi forgalmazója, mert hat ember kórházba került, miután ivott ezekből a szénsavas üdítőkből. A Telex megkeresésére Coca-Cola HBC Magyarország elmondta, hogy tudnak a Horvátországban történtekről, hazánkban azonban nem kell attól tartani, hogy mérgezéssel kórházba kerülhetünk a szénsavas üdítőktől.

Horvát vállalatunk megtette a szükséges intézkedéseket a lakosság biztonságának megóvása érdekében. Kollégáink teljeskörűen együttműködnek a helyi hatóságokkal az esettel kapcsolatos hivatalos kivizsgálást illetően. A horvátországi események nem érintik a Magyarországon forgalomba hozott termékeket

– írta a lap kérdésére a vállalat.

Horvátországban több üzletlánc is úgy döntött, hogy elővigyázatosságból minden a Coca Cola minden alkoholmentes italát leszedi a polcokról, és hasonlóan járt el a legtöbb vendéglátóipari cég is. Az ügyben a rendőrség és az ügyészség is nyomoz.

Krunoslav Capak, a Horvát Közegészségügyi Intézet (HZJZ) igazgatója szerint valószínűleg valamilyen maró hatású anyagról van szó.

A legfontosabb, hogy megvizsgáljuk, nincs-e idegen elem az italokban, mert maga az üdítő, annak összetevői nem okozhattak ilyen sérüléseket

- hangsúlyozta az igazgató a minták bevizsgálásával kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images