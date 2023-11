Megdöbbentek a tudósok: újabb kíméletlen csapással nézhet szembe az emberiség

A Föld északi részén történő villámlások számának növekedése ördögi kört indíthat el, mivel az érintett erdőkben kialakuló erdőtűzek miatt rengeteg szén-dioxid szabadul fel, ami újabb viharokat és potenciálisan újabb villámlásokat okozhat.

Miközben a tüzek száma az elmúlt két évtizedben világszerte csökkent, a trópusokon kívüli, erősen erdős területeken jelentősen megnőtt.

A kutatók megállapították, hogy az északi részeken a villámlást volt a fő oka az idén nyáron – többek között Kanada egyes részein – tapasztalt erdőtüzeknek.

Idén Kanadában minden eddiginél pusztítóbb volt az erdőtűz-szezon: több mint 6500 tűz lángolt, felégetve mintegy 18 millió hektárnyi erdőt és földet. A tüzek füstje Kanada és az Egyesült Államok nagyvárosaiba szállt, sőt, az Atlanti-óceán túloldalára, Spanyolországba és Portugáliába is eljutott. Más évekkel ellentétben, amikor a tüzek az ország nyugati részére korlátozódtak, 2023-ban az ország minden területén pusztítottak, beleértve a keleti régiókat, például Québecet is.

A friss tanulmány gépi tanulási eszközöket használt fel egy új világtérkép elkészítéséhez, amely a gyújtóforrásuk szerint mutatja be az erdőtüzeket. A szerzők azt látták, hogy ezekben az erdőkben a leégett területek 77%-a villámláshoz köthető. Ez nagyban különbözik a trópusi térségektől, ahol az ember a fő tűzokozó.

This year we experienced a fire season like no other - over 6,500 fires, burning around 18 million hectares of forest in Canada alone. Climate change will bring more lightning each year. pic.twitter.com/HzWl6DyNcw