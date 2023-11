Bajban vannak a pálinkafőzdék

A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) az anyagi mellett nagy adminisztratív terhet jelent a pálinkafőzdéknek, még annak is, aki modern programot használ a szigorú jövedéki nyilvántartáshoz, amiben az EPR-t is be lehet rögzíteni. Minden egyes terméknél – függetlenül attól, hogy esetenként csak az üvegbe töltött pálinka más, de ugyanaz az alkoholfoka – külön-külön le kell mérni az üveget, a dugót, a címkét, és a kapszulát. A különböző űrtartalmú üvegeknél ugyanezt az adminisztrációt minden egyes típusra meg kell ismételni. Márpedig üvegből nagyon sokféle van – mondta a Világgazdaságnak saját tapasztalatai alapján is Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT) elnöke.

Az EPR-t még meg sem emésztették, de januártól már jön a körforgásos gazdálkodás érdekében bevezetendő kötelező visszaváltási rendszer (DRS), ami újabb többlet terhet jelent a pálinkafőzdéknek is. Jelenleg még azt sem látják, hogy mekkorát, hiszen a minisztériumnak csak november 30-ig kell meghirdetnie a díjakat.

Most mindenki retteg, mert olyan információk is érkeztek, hogy az EPR-nél is magasabb díjak lesznek

– érzékeltette a PNT elnöke a főzdések körében eluralkodott hangulatot.

A DRS tervezete ugyan finomodott az elmúlt hónapokban, de így is több sebből vérzik - tette hozzá. A szabályozás szerint mindenkinek új címkét kell gyártania, a dobozos üdítőknek, energiaitaloknak pedig új dobozt, miközben egy-egy ilyen terméknél ez legalább két-három hónapba telik, ráadásul majdnem mindenki ugyanazokkal dolgoztat.

Ennél is furcsábbnak tűnik az, hogy minden egyes termékre az első tervek szerint 12 darab üveget – mely mára ugyan 8 darabra módosult, de még így is nagyon soknak tartanak – kell üresen, felcímkézve beküldeniük engedélyeztetésre a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-hez (Mohu).

Mindezt azért, hogy a januártól üzembeálló gépekkel a Mohu töréstesztet végezzen.

Egy-egy pálinkafőzde ugyanolyan üvegben dob piacra akár 16-17-féle gyümölcspálinkát, ezért a pálinkakészítők nem értik, miért kell minden – csak magában a beletöltött pálinkában és a címkében különböző – termékből 8-8 üveget beküldeni.

