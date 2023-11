Nyugdíjemelés: rendkívüli helyzet állt elő

A pénteken kiutalt és kifizetett visszamenőleges nyugdíjkiegészítéssel összesen 18,5%-os emelésben részesültek az időskorúak. Hosszú idő után így ismét előállt az a különleges helyzet, hogy a nyugdíjemelés meghaladhatja az átlagos bérnövekedés ütemét Magyarországon.

Pénteken a Magyar Államkincstár 670 milliárd forintnyi nyugdíjkifizetésbe kezdett, a normál havi nyugdíjutaláson túl ugyanis ekkor kezdték el kifizetni az érintetteknek a nyugdíjkiegészítést visszamenőlegesen. Ez utóbbi tétel 190 milliárd forintjába került a költségvetésnek.

A mostani 3,1%-os pótlólagos emelésnek köszönhetően az időskorúak összességében 18,5%-os emelésben részesültek. Ezzel a kormány várakozásai szerint lefedik az idén várható infláció (illetve nyugdíjas infláció) mértékét.

Más szempontból pedig ez a 18,5%-os éves emelés erősnek mondható. A bruttó átlagkeresetek ugyanis a legutolsó (augusztusi) elérhető adatok szerint 15,2%-kal emelkedtek év/év alapon, de ha a kumulált január-augusztusi béremelkedést tekintjük, akkor 14%-os növekedést láthatunk.

Vagyis idén előállhat az

a rendkívüli helyzet, hogy a nyugdíjasok nagyobb emelésben részesülnek, mint az átlagos béremelkedés üteme.

Ezt a különleges helyzetet egy tényező befolyásolhatja még. A munkáltatók és munkavállalók szervezetei között jelenleg is zajló egyeztetéseken az a forgatókönyv körvonalazódik, hogy a jövő évi minimálbéremelést decemberre előrehozzák a felek. Ez még befolyásolhatja az év végi, és így az egész éves jövedelmi helyzetet.

A jelenlegi tervek szerint a nyugdíjasok jövőre 6%-os emelésben részesülhetnek januártól, ehhez képest a kormány 2024-re a bruttó átlagkereset vonatkozásában 10,3%-os emelkedést jelez előre (a versenyszférában 10,7%-ost, az állami szférában 8,9%-ost). Vagyis 2024-ben ismét az az általánosan jellemző helyzet állhat elő, hogy a nyugdíjak emelkedési üteme nem követi le a jövedelmek bővülését.

A 2023-as különleges helyzet a nyugdíjasok szempontjából csak szépségtapaszt jelent az elmúlt évek nyugdíjemelkedési mértékének fényében. A korábbi évek nyugdíjemelésének mértékéről és annak következményeiről részletesen írt néhány hónappal ezelőtt megjelent elemzéseiben Farkas András nyugdíjszakértő, a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres külsős szerzője, a NyugdíjGuru News alapítója.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mohai Balázs