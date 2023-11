Árháború vagy árspekuláció zajlik Magyarországon?

Gyakran halljuk, hogy a kiskerláncok brutális „árháborút” folytatnak a vásárlók kegyeiért, de legalább ennyiszer mondják rájuk azt, hogy dörzsölt „árspekulánsok”, akik folyamatosan „drágítanak”. Sokszor ugyanazon intézmény vagy megszólaló is használja mindkét kifejezést, pedig triviális, hogy egyszerre nem lehet az árakat letörni (háborúzni) és közben arcátlanul emelni (spekulálni). Utánajártunk, hogy mi történik Magyarországon.

Könnyen zavarba jöhetünk, ha a magyarországi árakkal kapcsolatos híreket olvassuk. Az egyik nézőpont szerint a vállalatok folyamatosan egymás alá licitálnak az árakkal, amelynek hatására szabályos árháború alakult ki közöttük. Ezt a folyamatot – a nézet hívei szerint – a kormányzati intézkedések is támogatják, amelyek igyekeznek leszorítani az árakat. A másik, ezzel szöges ellentétben lévő érvelés szerint a rekordmagas magyar inflációért a kiskerláncok a felelősek, akik „árspekulánsként” nem tesznek mást, mint folyamatosan drágítanak.

Spekuláció vagy háború?

Nézzük, kinek van igaza! Kezdjük mindjárt azzal, hogy az infláció szeptemberben is Magyarországon volt a legmagasabb az egész Európai Unióban, így joggal feltételezhetjük, hogy valami nem stimmel. A régiós országok lakóit is messze meghaladó áremelkedés sújtotta a magyarokat.

Adódik is a válasz, hogy itt bizony árspekuláció zajlik! Érdemes azonban közelebbről megvizsgálni a helyzetet. Az élelmiszeripar ugyanis tavaly még annál is gyorsabban drágított, mint ahogy a kiskerláncok az emelkedő költségeket a fogyasztók nyakába varrták volna.

Ahogy a fenti grafikonon látható, az élelmiszeripar belföldi átadási árai csaknem 50%-on tetőztek (éves bázison), a fogyasztói árak gyakorlatilag követték az áralakulást. Sőt, az élelmiszerek fogyasztói ára lassabban nőtt, mint ahogy az ipar átadási árai emelkedtek. Idén viszont fordult a trend. Éppen ezért érdemes fix bázison megnézni, miként alakult a két árindex. Ha 2021-et vesszük alapul, akkor látható, hogy csaknem három év alatt 60% feletti az áremelkedés mind az élelmiszeripari, mind a fogyasztói áraknál. Amíg az idei év nagyobb részében az élelmiszeripar árai (havi alapon) már csökkentek, addig a fogyasztói árak stagnáltak.

Összességében tehát a fogyasztói és az ipari árak nem váltak el egymástól, érdemben legalábbis semmiképp sem. Mindez azt mutatja, hogy az áremelkedés okainak egy részét (az európai, illetve régiós átlaghoz képest gyorsabb növekedését) a magyar gazdaság szerkezetében, versenyképességében, a hazai vállalatok termelékenységében, valamint a hazai kormányzati politikában kell keresni. Röviden tekintsük át, hogy milyen tényezők befolyásolják a hazai inflációt:

a választási kampány részeként a kormány 2022 elején árstopot hirdetett néhány élelmiszerre, az ebből fakadó veszteséget a kiskerláncok más (nem árstopos) termékek nagyobb áremelésén hozták be,

a minimálbér és a bérminimum tavalyi és idei jelentős emelését a cégek beépítették az árakba,

az szja-visszatérítés, a 13. havi nyugdíj és a fegyverpénz néhány hónapra olyan gyors jövedelemnövekedést okozott, ami megteremtette az áremelkedés alapjait,

a forint jelentős esése, illetve tartósan gyenge szinten ragadása megemelte az importált termékek árát,

az FMCG szektorra is kivetett, illetve megemelt különadó újabb ársokkhoz vezettek, amelynek hatására Magyarországon már egy ideje nem 27%, hanem de facto 30% körüli az áfa mértéke,

a megemelkedett globális energiaárak hazánkban jobban sújtották a cégeket, mert itthon nem volt érdemi állami segítségnyújtás,

az árstop idei megszüntetésével megemelkedett a korábban befagyasztott árú termékek ára is,

miközben a kötelező akciók intézménye újabb bizonytalanságot jelent a szektornak.

Az FMCG-szektor jelentős adóterhelése, a kormányzati szándék a külföldiek visszaszorítására, illetve a szabályozói bizonytalanságok (kiszámíthatatlan intézkedések) folyamatosan arra sarkallják a cégeket, hogy „kockázati prémiumokat” igyekezzenek a termékek árába építeni, vagyis emelni a marzsokat, miután a kabinet igyekszik megnehezíteni az életüket.

Energiaválság, béremelés, különadók

Sokan annyival „tudják le” az energiaválság hatását, hogy az mindegyik európai országot érintette, ez tehát külső hatás. A dolog azonban árnyaltabb, hiszen számos európai országban a vállalatok energiatámogatást kaptak, míg Magyarországon olyan nagymértékben nőtt meg az energiaköltségük a cégeknek, hogy azt szinte egy az egybe kénytelenek voltak a fogyasztókra terhelni. A hazai cégek energiaköltsége már magasabb, mint az EU-s átlag, miközben a hazai termelékenység mélyen az uniós szint alatt van. Így habár a lakosságot az átlagfogyasztási védte a rezsicsökkentés, a vállalatok energiaszámlájának elszállását végül ők fizették meg, hiszen a cégek a piaci árat fizették ki az energiáért.

Mivel a vállalatok ilyen gyorsan pedig képtelenek hatékonyságjavulással reagálni az emelkedő költségekre, maradt az áremelés.

Az egyik oldalról tehát a kormányzat nem vette ki a részét a vállalatok energiaszámlájának megemelkedéséből, miközben a másik oldalról maga is hajtotta az árakat. A keresletösztönző intézkedések a tavalyi év elején kezdődtek, ami a minimálbér és a garantált bérminimum drasztikus, 20%-os emelkedését jelentették. Ilyen óriási béremelés nem jellemző, így nem meglepő, ráadásul a legkisebb béreknek a többi bérkategóriára is hatásuk van, hogy elkerülhető legyen a bértorlódás. A magas infláció miatt idén is jelentősen emelni kellett a legkisebb béreket, ami szintén gyors átárazásokhoz vezetett.

De facto áfaemelés

A kiskereskedelemben ráadásul a bérminimumnak kiemelt szerepe van, hiszen egy olyan szektorról beszélünk, ahol az átlagbér elmarad a nemzetgazdasági átlagtól, miközben elképesztően munkaerőigényes a szektor. Nem meglepő, hogy a vállalatok a bérterhek jelentős emelése miatt azonnal az árakhoz nyúltak.

Az árfelhajtó erőt a választások előtti újabb keresletösztönző lépések emelték, ilyen volt az szja-visszatérítés, a fegyverpénz, vagy épp a 13. havi nyugdíj. Ahogy a kiskereskedelmi forgalmi adatokból is látható, olyan keresleti lufit fúlt a kormányzati politika, amelynek hatására nem meglepő, hogy az árak rakétaként lőttek ki, hiszen egy mesterségesen felpumpált vásárlóerő alkalmazkodott ehhez. Egészen addig, amíg el nem fogytak az egyszeri juttatások, illetve addig, amíg az infláció olyan hatalmas nem lett, ami felfalta az óriási béremelkedést is.

A kormány ebben a helyzetben emelte meg a kiskereskedelmi cégek (és más szektorok) különadóját is – mivel a költségvetés kilyukadt –, ami a nettó bevétel immár több mint 4%-át jelenti a nagyvállalatok esetében. Miután ez is forgalmi típusú adónak számít, leegyszerűsítve elmondható, hogy a rekordmagas, 27%-os áfa gyakorlatilag 30%-osra emelkedett hazánkban.

Ezzel vissza is szippantotta a kabinet az egyszeri transzfereket, illetve az energiaárak megemelkedése (és a rezsicsökkentés részleges fenntartása) miatt kilyukadó költségvetést foltozta a költségvetésben.



Miután azonban az infláció már meghaladta a bérek növekedését, a kiskereskedelmi forgalom zuhanórepülésbe kezdett. A tavalyi év második felében az élelmiszerboltok forgalma kezdett csökkeni, ezt követően a nem élelmiszer kereskedelem is visszaesett, végül idén már az üzemanyagfogyasztás is zuhant, amiben nagy szerepe volt a benzinárstop eltörlésének. A visszaesésben nagy szerepe volt annak, hogy tavaly külföldről is mindenki hozzánk járt tankolni, tehát a bázishatás jelentős mérséklő erővel bír.

A bérek vásárlóerejének visszaesése pedig az áremelési szándékokat is megfogta. Miután a boltok csökkenő kereslettel néztek szembe, gyakorlatilag az egész termelési lánc inflációja összezuhant. A termelők nem tudtak tovább emelni, a beszállítók próbálkozásai sem mentek át a láncokon, hiszen a kasszánál egyre kevesebb termék volt a kosarakban. Vagyis a gazdasági recesszió összeomlasztotta az inflációt.

Hol az extraprofit?

A Gazdasági Versenyhivatal egyik tanulmánya szerint a GVH-hoz beérkezett adatszolgáltatások alapján látható, hogy a kiskereskedelmi szektor vállalatai 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben az élelmiszer- és napi fogyasztási cikkek piacán összességében közel 100 milliárd forintos nyereséget realizáltak, ami árbevétel-arányosan csak 1,3%-nak felelt meg. (Érdemes megjegyezni, hogy a nagyvállalatok különadója ezt meghaladja.)

2022-ben a szektor nyereségessége – főként az árstopok piactorzító hatása és a jelentős költségnövekedések miatt – érdemben csökkent, negatívba fordult

- áll a GVH jelentésében, rácáfolva azokra a vélekedésekre, miszerint abban az időszakban, amikor az infláció a legmagasabb volt Magyarországon, a cégek árspekulációt hajtottak volna végre.

Összességében a kiskercégek profitabilitása jelentősen esett, miközben a multik között jelentős különbségek alakultak ki. Míg a diszkontok többnyire nyereségesek, addig a hiper- és szupermarketek veszteségesek voltak. Úgy tűnik, hogy a diszkontok térnyerése – amely évek óta tart – felgyorsult az inflációs válság közepette: a vásárlók elfordultak a hiper- és szupermarketekről, mert még árérzékenyebbek lettek, mint korábban. A reálbérek növekedésének időszakában zajlott folyamat, amely a magyar termékek térnyerését mutatta, teljesen köddé vált. A multinacionális vállalatok újra az olcsóbb importtermékek felé fordulat, egyrészt azért, mert igyekeztek a legolcsóbb beszerzési forrásokat felkutatni az árstopos termékek esetében (hogy minél kisebb legyen a veszteségük), másrészt mert a vásárlói igények első és lassan egyetlen szempontjává a termék ára vált.

„A GVH birtokába került bizonyítékok és az elvégzett árelemzések igazolják, hogy az árstopok okozta veszteségeik csökkentése érdekében a kiskereskedők 2022-ben egyes szabadáras tejtermékek esetén magasabb forintban mért árrést tudtak realizálni. A helyszíni kutatások során lefoglalt bizonyítékok alapján észrevehető egy olyan üzleti gyakorlat, hogy a kiskereskedelmi szint egyes szereplői a hatósági árral nem érintett termékkör árrésének növelésével törekedtek a veszteségeik kompenzálása érdekében” – állította a GVH.

Mindez nem volt meglepő, hiszen amíg a töltőállomásoknál működhet az árstop (hiszen a benzinkutak "egytermékes" üzletek, nem tudták más termékek áremelkedésén behozni a veszteséget), addig olyan láncoknál, amelyek több ezer termék árát határozhatják meg, egyértelműen nem működött. Az árstop hatására rendszeresen hiány volt UHT-tejből, cukorból, olajból, így a láncok érdemben korlátozták a megvásárolható mennyiségeket.

Hol van a pénz?

Az árspekulációt tehát annyi biztos, hogy nem a kiskercégeknél kell keresni. Sokkal mélyebbre kell ásni, egészen a gyártószektorig. A Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint az élelmiszergyártásban a nominális profitok 55%-kal emelkedtek tavaly.

Az újonnan rendelkezésre álló 2022-es beszámoló-adatok segítségével megvizsgálták, hogy a tavalyi inflációs folyamatokat meghatározó, élelmiszeripari vállalati működési eredmények (gazdasági profitok) hogyan alakultak.

Amíg a 2013–2019-es időszakban az átlagos nominális profitnövekmény évi 3 százalék volt ebben a tevékenységi körben, addig önmagában a 2022-es évben ez a ráta 55 százalékot ért el.

A profitszinteket tekintve szintén kiemelkedő az élelmiszeripari működési eredmény, a 2013–2019-es átlagos profit 2,6-szorosát érte el.

Az élelmiszerek profit-vezérelte inflációjához az élelmiszeripar mellett a beszállító ágazatok is hozzájárultak, mivel azok profitrátái is kiemelkedő mértékben emelkedtek

- áll az MNB jelentésében.

Forrás: MNB

Az élelmiszeripar legnagyobb belföldi beszállító ágazata a mezőgazdaság , közel 33%-os részaránnyal, aminek működési eredménye 47%-kal nőtt, miközben 2013 és 2019 között az átlagos éves profit növekedés a mezőgazdaságban csupán 6 százalék volt.

, közel 33%-os részaránnyal, aminek működési eredménye 47%-kal nőtt, miközben 2013 és 2019 között az átlagos éves profit növekedés a mezőgazdaságban csupán 6 százalék volt. Annak ellenére, hogy az élelmiszeripari inputok mindössze 2,2%-a kötődik a szállítás és raktározás ágakhoz, ezen tevékenységi körökben mérték a legmagasabb profitemelkedést, 247%-kal, így összességében ez a beszállító ágazat is érdemben hozzájárult az élelmiszeripari inflációhoz.

ágakhoz, ezen tevékenységi körökben mérték a legmagasabb profitemelkedést, 247%-kal, így összességében ez a beszállító ágazat is érdemben hozzájárult az élelmiszeripari inflációhoz. Az élelmiszeripar beszállítói körében szintén extrém magas profitrátát regisztráltak a papírgyártás ágazatban (143%) és az adminisztráció területén (50%).

Az élelmiszerek árainak felfutása a termelési lánc tevékenységeiben többszörösen érvényesített árrés-emelkedések következményeként adódott.

A tíz legnagyobb profitemelkedéssel jellemezhető ágazatból öt közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik beszállítóként az élelmiszergyártáshoz.

„A termelési lánc egymást követő szereplői a költségeiknél nagyobb mértékben emelték áraikat, amelyek összeadódva eredményezték az élelmiszerek régiót meghaladó áremelkedési ütemét” – áll a jegybanki jelentésben.

Versenyképtelenség, szabályozói bizonytalanságokkal

Összességében tehát – ahogy a cikk bevezetőjében is láttuk a termelői árak emelkedésénél – a kiskercégek azt az áremelést adták át a vásárlóknak, amivel ők is szembesültek a gyártók és a beszállítók oldaláról. Az árak emelkedésében pedig természetesen benne van a forint zuhanása, az adók emelése, az árstopok és kötelező akciók okozta veszteségek kompenzálása, illetve a szabályozói bizonytalanságokra adott reakció.

A jó hír az, hogy a gyors áremelkedést a kiskereskedelmi forgalom összeesése most letöri. Az árakat viszont csak akkor lehetne leszorítani, ha lennének olyan magyar termelők, gyártók, illetve kiskerláncok, amelyek felvennék a versenyt a nemzetközi cégekkel. Az inflációs válság azonban arra mutatott rá, hogy ez egyelőre csak álom, hiszen az importtermékek részaránya érdemben nőtt, miközben a hazai élelmiszerárak megközelítették az uniós árakat.

A magyar termékek tehát nem azért drágák, mert a kiskerláncok árspekulánsok lennének, ugyanakkor az sem igaz, hogy őrült árháborút vívnak a vásárlók kegyeiért.

Egészen egyszerűen az történik, hogy a vásárlók a nemzetközi hatásokon túl megfizetik

a magyar élelmiszeripar gyenge versenyképességét,

a vállalatokat sújtó magas energiaárakat (hazánkban nem volt érdemi energiaár-kompenzáció),

a tartósan gyenge forintárfolyamot (ami nagyrészt hazai tényezők miatt következett be)

a kormányzati prociklikus gazdaságpolitikát (élénkítés konjunktúra és elvonás recesszió idején, ami felerősíti a ciklusokat, a fogyasztás esetében is),

amelynek részét képezik az adóemelések (különadó megemelése),

illetve a kiszámíthatatlan döntések (árstop, kötelező akció).

Ha a forint stabil lenne, és nem érkeznének sorozatos adóemelések, a magyar árszint vélhetően akkor is gyorsan konvergálna az EU-hoz különböző sokkok (pl. mint most az energia) időszakában, hiszen a hazai ipar (élelmiszeripar) versenyképessége nagyon gyenge. Vagyis a problémák megoldását a hazai versenyképesség és termelékenység javításával kellene kezdeni, amelyekkel az OECD szerint is súlyos gondok vannak. Szerintük nagy szükség lenne a verseny ösztönzésére, a különadók csökkentésére, illetve növelni kellene a GVH hatékonyságát is. Igaz, ehhez arra is szükség lenne, hogy a kormányzati cél valóban az összejátszások megakadályozása és a vásárlók védelme legyen, és nem a nemzetközi láncok magyar piacról való kiszorítása. Mindezeknek az árát ugyanis a kasszáknál kell megfizetni.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images