Felvétel: Izraeli zászló a palesztin törvényhozás épületében, elesett a kormányzati ingatlan

A Hamász elvesztette az irányítást Gáza felett, a terroristák délre szöknek, a civilek kifosztják a Hamász bázisait, nem bíznak már a rendszerben

- közölte Galant.

Erőink előrehaladnak, tervszerűen végzik feladataikat, ahogy növeljük a nyomást, látjuk az eredményét, minden nap újabb Hamász-parancsnokokat, s több tucat, néha több száz terroristát iktatunk ki. A hadsereg elér Gázaváros központjába, és megfontolásai alapján szerint cselekszik

- mondta a védelmi miniszter.

A Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet közzé tette az egyik izraeli katonai kommandó katonáinak fényképét, akik izraeli zászlóval a Hamász központi tanácsának épületében állnak. Az épület egykor a Palesztin Törvényhozó Tanács a Palesztin Hatóság egykamarás törvényhozó testületének épülete volt.

