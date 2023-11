Téli gumi kontra négy évszakos - Hogy döntenek a magyarok?

A Magyar Suzuki autósok körében elvégzett kutatásából többek között kiderült, hogy tízből négy autós változtat a vezetési szokásain télen és az időtől teszi függővé, hogy gyakrabban, vagy ritkábban használja-e a járművét. Jó hír, hogy az elmúlt évek közlekedésbiztonsági kampányainak is köszönhetően a sofőrök nagy része téli gumival közlekedik többnyire már novembertől.

A kutatás szerint tízből négy autós változtat autóvezetési szokásain ősszel és télen, azaz gyakrabban vagy ritkábban ül ilyenkor autóba. Azok, akik kevesebbszer használják járművüket, úgy ítélik meg, a rosszabb út- és látási viszonyok között kevésbé biztonságos (42,6%) vagy kevésbé gyors (20,7%) az autóhasználat. Szerintük praktikusabb ilyenkor gyalog vagy tömegközlekedéssel eljutni a célállomásra (15,4 százalék), mert parkolni is nehezebb ilyenkor (6,8 százalék), de még anyagi szempontok is közrejátszanak a döntésben (14,5 százalék). Ugyanakkor azok az autósok, akik gyakrabban ülnek a hidegebb hónapokban volán mögé úgy fogalmaztak, a tömegközlekedési eszközökkel szemben a saját jármű kényelmesebb, gyorsabb és a válaszadók 9 százaléka szerint biztonságosabb is a hideg, esős, havas időben.

Jó hír azonban a vonatkozó sajtóközlemény szerint, hogy többek között az elmúlt évek közlekedésbiztonsági kampányanak köszönhetően

az autósok több mint 84 százaléka téli gumit használ, további 13,5 százalék pedig négy évszakosat

és minden harmadik gépjárművezető – függetlenül az időjárástól - már novemberben gondoskodik a nyári abroncsok lecseréléséről. Ezen felül az autósok több mint kétharmada részben vagy teljes egészében támaszkodik a vezetéstámogató rendszerekre a téli hónapokban, miközben a megkérdezettek 12,8 százaléka inkább a saját képességeiben bízik. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres abroncsnyomás ellenőrzésre, az üzemanyag-, olajszint és fagyálló folyadék ellenőrzésre. Bevett szokás a motor előmelegítése és a megkérdezett autósok odafigyelnek arra is, hogy autójukból ne hiányozzanak olyan biztonsági felszerelések, mint a jégoldó, jégkaparó és hólapát.

