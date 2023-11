Hozzányúlna a kormány az állampolgárok adataihoz, még az alaptörvény módosítására is készek

A parlament gazdasági bizottságának ülése Rogán Antal éves meghallgatását tartotta. A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője kijelentette, hogy az alaptörvény módosítására van szükség ahhoz, hogy az állam kezelni tudja a polgárok adatait. Azonban megnyugtatott mindenkit, hogy nem kell tartani az adatokkal való visszaéléstől. Emellett felvetette, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az Országgyűlés felügyelete alá kerüljön és a turizmusra szánt forrásokat külföldi turisták idecsábítására fordítsák.

Nehezen indult a bizottság ülése, ugyanis az ellenzéki képviselők azt kérték, vegyenek ki hét pontot a napirendből. Ennek egész egyszerűen az volt az oka, hogy előző nap este fél kilenckor kapták meg az olyan fajsúlyos törvényjavaslatok módosítóit, mint az adótörvény vagy épp az energetikai törvénycsomag. A fideszes többség nem támogatta a javaslatot.

Bár korábban is tudni lehetett, hogy a magyar kormány a digitális igazolvány bevezetését tervezi, Rogán elmondása szerint kedden már be is nyújtják a törvényjavaslatot. 2024-re megvalósulhat az a rendszer, amely lehetővé tenné az online ügyintézést és digitális aláírást. Ezenkívül 2025-től egy "e-posta fiókot" hoznak létre minden állampolgár számára, ahová kérheti az államtól kapott hivatalos leveleit, sőt akár közműszámlákat és garancialeveleket is fogadhatnak.

A miniszter elmondása szerint az adatok kezelésére egy újabb alaptörvény-módosításra van szükség, amely jövő tavasszal kerülhet a parlament elé. Rogán az ellenzék kérdésére hangsúlyozta,

hogy az állam csak annyi információt fog tudni a polgárokról, amennyit ők maguk engednek meg.

A turizmussal kapcsolatban Rogán elmondta, szerinte át kell gondolni a jelenlegi programokat és célirányosan kell elkölteni a forrásokat. Szerinte ezeket a pénzeket úgy kell elkölteni, hogy megnézik, melyik országokból lehet turistákat vonzani, és arra koncentráljanak. A fő fejlesztési helyszíneket is megnevezte: Hévízből és Tokajból szeretne "prémium" helyszínt csinálni.

Arra a felvetésre, hogy többször is kiderült, egy-egy turisztikai céllal megépült helyet valójában magánlakásnak használtak Rogán elismerte, hogy előfordulhattak hibák, de többnyire nem volt probléma.

Mellár Tamás, a KSH volt elnökének, jelenleg Párbeszédes képviselőnek az intézmény függetlenségét firtató kérdésére reagálva Rogán elmondta

dolgoznak azon a törvényjavaslaton, hogy a minisztérium helyett az Országgyűlés alá kerüljön a KSH.

A miniszter hozzátette, szerinte ez nagyobb függetlenséget biztosítana hivatalnak, ugyanakkor az ügyben még vita van a kormányon belül.

