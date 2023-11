Jó hírt közölt a Posta, ennek sokan örülhetnek

Új szolgáltatást indított el a Magyar Posta, amely mostantól új, robotizált és automatizált logisztikai központjában üzemelteti raktárlogisztikai szolgáltatását.

Balczó Barnabás elnök-vezérigazgató a központ átadásán többek között kiemelte: "A Magyar Posta, mint nemzeti szolgáltató szerepe kettős: egyrészt mindenki számára hozzáférhetővé kell tennie a postai szolgáltatásokat, ugyanakkor piaci szereplőként is meg kell állnia a helyét, és a 21. századi ügyféligényekhez igazodó szolgáltatás portfóliót kell nyújtania a lakossági és vállalati ügyfeleknek egyaránt."

A vállalat SMART by MPL néven elindította saját fulfillment szolgáltatását, amely a rendelés összekészítése, a csomagolás és a visszáru kezelése mellett a kiszervezett raktározást is tartalmazza. A SMART by MPL fulfillment és az MPL csomaglogisztikai szolgáltatásoknak köszönhetően

online nyomon követhető a teljes folyamat a termék beszállításától, a megrendeléseken át, egészen a csomag kézbesítéséig.

Ehhez a Magyar Posta létrehozott egy új ügyfélportált is.

A társaság fóti központjában végrehajtott beruházás során létrejött egy 800 négyzetméteres automatizált tároló, és egy ehhez kapcsolódó 1200 négyzetméteres külső tárolórész, a robotok 3000 automatizált ládahely és a 240 raklaphely között teljesítenek szolgálatot, amelyek együttesen 240 tonna terméket képesek befogadni. Ennek köszönhetően a vonatkozó közlemény szerint a központ képes lesz már induláskor naponta akár ezer üzleti csomag kezelésére is.

Az automatizálásnak köszönhetően felgyorsul a bevételezés, az árucikkek ellenőrzése, betárolása, címkézése és leltározása is. Mindez rövidebb átfutási időt jelent, hiszen a kiszervezett raktározás és a kézbesítés is egy kézben összpontosul.

Ennek megfelelően, a csomagban értékesített szolgáltatásokra kedvezőbb díjazás határozható meg,

a digitális platformon pedig követhető a küldemények helyzete. Az átvevőpontok országosan elérhetőek, a visszárukezelés pedig már akár a csomagautomaták segítségével is megtörténhet. A SMART by MPL-en keresztül ráadásul lehetőség van külföldi utánvétre, vámügyintézésre, de akár speciális alakú, nagyméretű csomagok kezelésére is.

Címlapkép forrása: MTI OTS