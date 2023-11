Keserű pirulát kell lenyelniük az utazni vágyóknak

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) - amely mintegy 300 légitársaságot képvisel, köztük a Lufthansát és a SAS-t - korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy míg a repülőjegyárak az infláció alatti mértékben emelkednek, addig a repülőtér-üzemeltetők által felszámított díjak az infláció felett nőttek.

"Míg az IATA azt állítja, hogy a légi viteldíjak Európában idén júniusban csak 16 százalékkal nőttek 2019-hez képest,

az RDC légügyi adatelemző cég számai szerint ez a növekedés valójában 38 százalékos volt a nyári csúcshónapokban

- áll az európai repülőtereket képviselő szakmai szövetség közleményében. Az ACI szerint ez az emelkedő tendencia októberben is folytatódott, ráadásul a három hónappal előre lefoglalt viteldíjak 47 százalékkal drágultak.

A Financial Times november elején arról számolt be, hogy az Európai Unió is vizsgálódik már a légitársaságoknál az emelkedő viteldíjak miatt.

