Léptek a kis magyar benzinkutak a kormány döntése miatt - Egyenesen Orbán Viktorhoz fordultak

Az előre egyeztetett eseményen a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Egri Gábor vezetésével néhány tucat kiskutas vállalkozó jelent meg, ahol Kobza Csilla, a Miniszterelnöki Kabinetiroda közkapcsolati és levelezési főosztályvezetője, valamint munkatársa, Gazdag László vette át az iratot, de nyilatkozni nem kívántak.

A többnyire családi tulajdonban lévő kis kutak már a tavalyi üzemanyagár-stop miatt is nehéz helyzetbe kerültek, most pedig a kiskereskedelmi különadó ágazatra vonatkozó átalakítása miatt aggódnak. Az Orbán-kormány által javasolt változtatások értelmében januártól egy "egységes", 3 százalékos adót vezetnének be az 500 millió forint feletti árbevétellel rendelkező töltőállomások esetében. Ez a kisebb forgalmú kutak számára jelentős adóemelkedést jelent, a legnagyobb, százmilliárd feletti láncok esetében viszont csökkenést eredményez. Így miközben az FBSZ a kárvallott kör képviselőjeként tiltakozik, a legnagyobb hazai olajcégeket képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség a módosítást igazságosnak tartja.

A petíció szerint a november 2-i rendelet akár húszszorosára is növelheti az adóterheket,

és kifogásolják, hogy az intézkedés a kiskereskedelmi különadóval érintett ágazatok közül csak az üzemanyagforgalmazókat érinti.

A szövetség szerint indokolt lenne a bevételi sávok szerinti adózás fenntartása, mert miközben darabszám szerint a mintegy ezer, jellemzően vidéki, kis kút teszi ki a hazai töltőállomások közel felét, a nagy hálózatok – a Mol, az OMV, a Shell és az Orlen – nyeresége az előbbiek forgalmát több ezerszeresen meghaladja.

Az FBSZ kompromisszumként azt javasolja, hogy

az 1 százalékkal adózó sáv felső bevételi határát 30 milliárdról csökkentsék 15 milliárdra. (Vagyis afelett vállalnák a 3 százalékos adót.)

Emellett mivel a januártól várható bruttó 43 forintos jövedékiadó-emelés jelentősen növeli bevételüket, az eddig 500 milliós adómentes sáv 700 millióra emelését kérik.

Az állami bevételek növelése érdekében, azt is felvetik, hogy a nagynyomású pisztolyon keresztül értékesített gázolajat is számítsák a kiskereskedelmi forgalomba.

A lap a Miniszterelnökségnél, az energiaügyi tárcánál és a Pénzügyminisztériumnál is érdeklődött a javaslat fogadtatásáról, de választ még nem kaptak.

Áremelésre kényszerülnek a kis kutak

Egri Gábor szerint azoknál a kutaknál, ahol az árbevétel 500 millió és 30 milliárd forint közötti, 5-10 forinttal nőnek a terhek az értékesített üzemanyagok literje után, míg a nagy kútláncoknál hasonló mértékben csökkenhetnek.

Lapunknak nyilatkozva Egri korábban elmondta, hogy amikor 480 forintba került egy liter üzemanyag, akkor több mint 1 millió litert kellett évente eladni ahhoz, hogy a kútnak különadó-fizetési kötelezettsége keletkezzen - most, amikor 600-700 forintba kerül egy liter, sokkal könnyebb ezt összehozni. Az új rendszerben Egri szerint

A KIS KUTAKNAK MINDENKÉPPEN EMELNIÜK KELL AZ ÁRAKON, AMI AZT EREDMÉNYEZI, HOGY CSÖKKEN A VERSENYELŐNYÜK.

Címlapkép forrása: Getty Images