Meghalt Donald Trump testvére

Meghalt Donald Trump idősebb testvére, Maryanne Trump Barry, volt szövetségi bíró - közölte New York város rendőrsége.

A 86 éves jogász holttestét hétfőn lakásában, New York belvárosában találták meg, halálának okát egyelőre vizsgálják - áll a hatósági tájékoztatóban.

Maryanne Trump Barry 2019-ben vonult vissza, mint a szövetségi fellebbezési bíróság bírája. A jogász a hetvenes években helyettes ügyész volt, majd a 80-as években Ronald Reagan elnök nevezte ki szövetségi bíróvá, a 90-es években pedig Bill Clinton elnök a szövetségi fellebbezési bíróság tagjává jelölte.

Testvérét Donald Trump 2016-ban nagyra értékelt, tiszteletre méltó bíróként jellemezte, ugyanakkor kijelentette, hogy közéleti kérdéseket illetően nem értenek egyet.

Donald Trump legidősebb fia, Donald Trump Jr. hétfőn "kemény napnak mondta" maga és családja számára a nagynénje elvesztését, akinek fiával, unokatestvérével jó barátságot ápol. Donald Trump fia hétfőn a védelem tanújaként jelent meg az édesapja, testvére és ellene indult polgári per tárgyalásán New Yorkban, ami a Trump-vállalkozások jövőjéről is dönthet.

Címlapkép: Donald Trump, Maryanne Trump Barry és Robert Trump 1990-ben. Fotó forrása: Sonia Moskowitz/Getty Images