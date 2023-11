Kiderült: megkapjuk az orosz gázt Bulgárián át, bár a Gazprom állítólag nem fizetett

A tegnapi nap, november 14., kulcsfontosságú volt abban, hogy mi várható rövid távon a Török Áramlaton át zajló orosz gázszállításokkal, hiszen amint a Portfolio tegnapi részletes elemzésében körbejártuk: lejárt a Gazprom és egyéb gázkereskedőknek a 20 levás energetikai hozzájárulás befizetési határideje.

Tegnap délután Nikolaj Denkov bolgár miniszterelnök az epicenter bolgár portál beszámolója szerint azt mondta:

Nem kaptunk megerősítést a Gazpromtól, hogy ki fogja fizetni a 2 milliárd levás tranzit díjat,

amely elsősorban az orosz céget célozza, és amelyre jelentős mértékben számít a 2024-es költségvetés. Denkov szavai szerint a 20 levás díj kivetésére joga van a bolgár kormánynak az Európai Bizottsággal való egyeztetések alapján.

A bolgár miniszterelnök kijelentése összecseng a Portfolio számos szakértő forrásának egybehangzó várakozásával, amelyek szerint a Gazprom nem fizeti ki a megawattóránként 20 levás energetikai hozzájárulást, ami az aktuális gázár mintegy 15%-a. Így tegnapi elemzésünk szerint most a következő lépés az lehet a háttérben, hogy a tranzitszállításokat lebonyolító Bulgartransgaz néhány napos határidővel fizetési felszólítást küldött a Gazpromnak.

Éppen ezért láthatjuk azt a földgáz rendszerüzemeltetők európai hálózatának transzparancia adatbázisában, az Entsog-on, hogy nem utasította vissza a Bulgartransgaz a mai napra vonatkozó szállítási menetrendet (nominálást) a Gazprom felé. Tegnap este ugyanis megjelent a rendszerben a mai nominálásra vonatkozó adat: ez 33,4 millió köbmétert jelent, azaz kicsit többet, mint a tegnapi napra vonatkozó 32,9 millió köbméter.

A Török Áramlat 2 gázvezeték Strandzsa-Malkoclar interkonnektor pontján a Bulgária felé irányuló Gazprom gázszállítás alakulása: kék vonal a nominálást, a szürke a később megvalósuló fizikai szállítást jelenti (kWh/d). Forrás: transparency.entsog.eu

Fontos, hogy ez még „csak” a nominálás, nem a fizikai szállítás, arról később tudunk meg adatot. Mindenesetre

a nominálás az első rendkívül fontos jel arra, hogy egyelőre minden zavartalanul folytatódik a Török Áramlat 2 vezetéken, azaz a Gazprom felől állítólag elmaradt fizetés ellenére is érkezik a gáz Oroszországból Törökország alatt Bulgáriába, onnan pedig várhatóan Szerbiába és Magyarországra.

Amint részletes elemzésünkben körbejártuk: a néhány napos fizetési felszólítási határidő után az lesz a következő rendkívül fontos döntési pont, hogy mit tegyen a Bulgartransgaz. Az egyik irány az lehet, hogy kizárja a Gazpromot a nominálásból, tehát visszautasítja felé a szállítási menetrend teljesítését. Ezt arra hivatkozva lehet megtenni, ha a két cég közötti szerződés pénzügyi (bankgarancia) és szállítási feltételeinek (üzletszabályzat) nem felel meg a Gazprom, így például ha nincs rendben valami a bankgaranciával, vagy nem tudja azt lehívni a Bulgartransgaz valamilyen ok miatt.

Az tehát, hogy a kulcsfontosságú dátum utáni napon is tudott nominálni a Gazprom, még nem jelenti azt, hogy minden rendben lesz a háttérben, így érdemes a következő napokban is folyamatosan figyelni a magyar gázellátás jövője szempontjából is kiemelt ügyet. Ezt Kadri Simson uniós energetikai biztos Magyarországnak küldött tegnapi erőteljes figyelmeztetése miatt is érdemes megtenni, amelyben szorgalmazta az orosz energetikai leválást.

Címlapkép forrása: Shutterstock