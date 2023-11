Nagy a baj: gyorsan ki kell találnia valamit a nagyhatalomnak, különben ősi riválisa sorsára juthat

A korai szocialista tervezés nem a rugalmasságáról volt híres. A problémát az 1970-es évek végén felismerték Kínában, majd Teng Hsziao-ping kommunista pártelnök és utódai alatt elkezdték lazítani a központi tervezést és a gazdaság feletti állami ellenőrzést. A piacot liberalizálták, engedélyezték a magánvállalkozások tulajdonlását, és ösztönözték a vagyongyarapodást. A kínai kormány megállapodást javasolt: a polgárok javíthatják életszínvonalukat, amennyiben tartózkodnak a politikai szerepvállalástól. Ezt az alkut a kínaiak széles körben elfogadták, ami gazdasági fellendüléshez vezetett.

Ennek eredményeképpen Kína gazdasági nagyhatalommá vált, amit korábban a szovjetek soha nem értek el.

Hi Csin-ping vezetése alatt azonban úgy tűnik, hogy Kína visszatér a hagyományos szocialista elvekhez. A Kínai Kommunista Párt (KKP) gyanakvással tekint a gyorsan növekvő magáncégekre, attól tartva, hogy azok alternatív hatalomforrássá válhatnak. Több alkalommal a párt tisztviselőit nevezték ki a magánvállalatok vezetői pozícióiba.

a gazdasági növekedés jelentősen lelassult, és egyes külföldi szakértők ezt a lassulást a túlzott állami beavatkozásnak tulajdonítják.

Evan Osnos a The New Yorkerben megjelent cikke szerint megindult a „japánosodás” – vagyis a gazdasági stagnálás elhúzódó időszaka, hasonlóan ahhoz, amit Japánban az 1990-es évektől tapasztaltak. A cikk szerint közben a kínai elnök személyi kultusza is egyre nagyobb mérteket ölt a mindennapokban: csak az idei év első öt hónapjában 11 könyv jelent meg a neve alatt. Az üzleti vezetőknek állítólag a munkanapjuk egyharmadát a „Hszi Csin-ping gondolatai a kínai jellemzőkkel felépített szocializmusról egy új korszakért” című könyv tanulmányozására kell fordítaniuk.

CCP in Nan Ning published a little red book of Xi Jin Ping Thought and requires everyone to learn from the wisdom of the Dear Leader https://t.co/JLlFNlT1Jq