Ez példátlan: valamire nagyon kell a pénz a magyar államnak

Döbbenetesen erős volt a vételi érdeklődés a mai magyar államkötvény aukciókon, sőt a 10 éves papír esetén nem is találtunk példát még hasonlóra se az elmúlt évtizedből. Ami azonban még ennél is kirívóbb: példátlanul sok kötvényt adott el az ÁKK a meghirdetetthez képest, ami azt jelzi: valamire nagyon kell a pénz.

Amint a mai államkötvény aukciók eredményeit röviden bemutató cikkünkben jeleztük: már-már példátlanul erős volt a vételi érdeklődés, és ez valóban igaz. Átnéztük ugyanis az elmúlt 10 év összes államkötvény aukciójának adatbázisát, és azt találtuk, hogy

a 3 éves papírnál mindössze egy alkalommal volt ennél erősebb a lefedettség (benyújtott ajánlatok aránya a meghirdetetthez képest), mint ma

az 5 éves papírnál is csak egyszer volt ugyanilyen magas ez az arány,

a 10 éves kötvénynél pedig példátlanul magas volt, messze túlszárnyalva az eddigi legmagasabb lefedettséget.

Ami azonban még ennél is durvább volt, az az elfogadott ajánlatok aránya a meghirdetett mennyiséghez képest.

Mindez a számok nyelvén azt jelenti, hogy:

A 3 éves kötvénynél ma a vételi ajánlatok összege a meghirdetett mennyiséghez képest (lefedettség) 7,26-szoros lett, az elfogadott ajánlatok mennyisége pedig 4,1-szerese lett a meghirdetett mennyiségnek. Ennél magasabb lefedettség az utóbbi 10 év összes 3 éves kötvényaukcióját átnézve csak 2020 májusában alakult ki, amikor ez az arány 8,4-szeres volt. De még annál az aukciónál is csak alig, mindössze a másfélszeresére, emelte meg az ÁKK az elfogadott ajánlatok mennyiségét a meghirdetetthez képest (ebben szerepe volt annak a korábbi szabálynak, hogy nem lehetett másfélszeres fölé emelni az elfogadott mennyiséget a meghirdetetthez képest).

Az 5 éves kötvénynél ma a lefedettség 10,6-szeres lett, az elfogadott ajánlatok volumene pedig 5,3-szerese lett a meghirdetett mennyiségnek. Az elmúlt évtized összes 5 éves államkötvény aukciója közül egyedül 2017 szeptemberében volt hasonlóan jelentős, 10,6-szeres lefedettség, az összes többi esetben mindig érdemben elmaradt ettől (idén októberben volt két olyan aukció, amikor bő 7-szeres lefedettség alakult ki). Még a 2017 szeptemberi aukciónál is az elfogadott ajánlatok mennyisége csak másfélszeresen haladta meg a meghirdetett mennyiséget, viszont az említett szabályváltozás után az idén októberi aukcióknál már 3,8-szeres, illetve 3,4-szeres volt az arány, igaz ezek is elmaradtak a mai eredménytől.

A 10 éves kötvény aukciójánál ma a lefedettség 11,6-szeres volt a meghirdetett mennyiséghez képest, amire sose volt példa az elmúlt évtizedből, sőt nagy eséllyel azt megelőzően se. Időnként előfordul kirívóan erős vételi érdeklődés a 10 éves kötvényaukcióknál (például 2016 júniusában 7-szeres, 2022 decemberében 8,2-szeres lefedettség volt), de az szintén rendkívüli és példátlan az elmúlt tíz évből, hogy az elfogadott mennyiség 4,4-szeres legyen a meghirdetetthez képest (2022 decemberében 4-szeres volt az arány, 2016 júniusában csak másfélszeres).

Az egy dolog, hogy bizonyos makrogazdasági és pénzügyi folyamatok miatt (pl. meredeken süllyedő infláció, újbóli gazdasági növekedés), nagyon erős vételi érdeklődés alakul mi időnként a magyar államkötvények iránt, de az egy ettől teljesen különálló dolog, hogy erre hogyan reagál az Államadósság Kezelő Központ, azaz a felkínált vételi ajánlatokból mennyit fogad el, mennyi adósságot bocsát ki. Ez döntő részben az aktuális államadósság finanszírozási tervtől és a rövid távú költségvetési forrásigénytől függ, kis részben pedig attól, hogy éppen milyen hozamszint mellett lehet bevonni forrást.

Ahogy fent bemutattuk: a mai aukciók a benyújtott ajánlatok nagyon magas aránya szempontjából is döbbenetesek, de ami igazán kirívó, az az, hogy mennyire megemelte az ÁKK az elfogadott ajánlatokat a meghirdetett mennyiséghez képest. Mindezt úgy, hogy az év végéhez közeledünk, és az egész éves finanszírozási terv döntő részét már teljesítette az adósságkezelő,

ma pedig a meghirdetett mennyiség négy-ötszörösét fogadta el. Ez arra utal, hogy valamiért nagyon kell a forrás az államnak, különben nem bocsátott volna ki ennyi új adósságot.

Kézenfekvő magyarázatnak tűnik, hogy az ígéret szerint rövidesen létrejövő reptérvásárláshoz teremt minél nagyobb forrástömeget az állam, ha már ekkora befektetői érdeklődés jelentkezett. Ez állhat a tegnap csendben lezavart dollárkötvény rábocsátás mögött is, illetve azon minapi lépés mögött is, hogy kiszállt az állam az Erste Bankból.

A most kibocsátott jelentős adósságtömeggel, illetve egyéb forrásokkal együtt már egyre inkább úgy tűnik, hogy igaz az a piaci értesülés, hogy a kormány bebiztosíthatta a több milliárd dolláros akvizíció finanszírozását, ezzel leküzdve az ügylet egyik fő akadályát.

Vannak persze más kézenfekvő magyarázatok is, és ezek együtt is igazak lehetnek: jövő évi tételek előfinanszírozását végzi az adósságkezelő a mostani relatív kedvezőbb külpiaci környezetben (újra süllyednek a fejlett piaci kötvényhozamok), illetve idén év végén még kényelmesen meglehet a csökkenő adósságráta, de az Európai Bizottság tegnapi előrejelzése szerint jövőre ez már nem jön össze. Így tehát azt is szolgálhatja a most év végén megnyomott adósságkibocsátás, hogy jövőre is össze tudjon jönni a csökkenő adósságráta alkotmányos elvárása.

