Gödöllőre telepíti K+F központját egy kínai cég, amely okos villanyórákat is gyárt majd

Gödöllőre telepíti a hatodik globális kutatás-fejlesztési és gyártócsarnokát a kínai tulajdonú Wasion Holdings Limited, a 4 milliárd forintos barna mezős beruházáshoz a magyar állam 390 millió forintos támogatást nyújt – jelentette be csütörtökön a Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a bejelentés során kiosztotta a Kínával való együttműködés bírálóit is.

A tárcavezető jelzése szerint a cég 2025-től évente egymillió okos villanyórát fog előállítani a gödöllői üzemében. A minisztérium közleménye szerint a beruházás háromszáz új munkahely létrehozásával is jár. A miniszter kiemelte: a projekt segíteni fog a kiviteli rekordok újabb megdöntésében is, ugyanis a cég a termékeit ötven országba exportálja, illetve a hazai gazdaság dimenzióváltását is előmozdítja.

Szijjártó Péter a keleti nyitás eredményei kapcsán a közlemény szerint azt is kiemelte: "Mára a kínai vállalatok első számú közép-európai beruházási célpontja Magyarország lett. Egyre több kínai vállalat választja Magyarországot beruházásának helyszíneként" - közölte. Aláhúzta: ennek oka, hogy egyrészt a magyar beruházásösztönzési rendszer Európa legjobbja, másrészt a kormány soha nem diszkriminálta a beruházókat származási országuk alapján, bár az elmúlt években többször nagy volt a nyomás a kínai vállalatok elutasítása érdekében.

Hozzátette: "Mi ezen nyomásgyakorlásnak mindig ellenálltunk, s ellen is fogunk állni. Számunkra a gazdaságpolitika végrehajtásában kizárólag a nemzeti érdek számít. Nekünk, magyaroknak senki nem mondhatja meg, milyen vállalatot támogassunk, vagy milyet ne, és hogy milyen beruházást ösztönözzünk, vagy éppen milyet ne. Ezt kizárólag mi, magyarok dönthetjük el" - hangoztatta.

Végül leszögezte: "Az egész európai gazdasági közösség jobban tenné, hogyha ellenségeskedés helyett a kulturált együttműködés útját választaná a Kínai Népköztársasággal. Mi a Kínával való együttműködésben tehát nem rizikót, nem veszélyt, nem kockázatot, hanem nagy esélyt és nagy lehetőséget látunk" - összegzett.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala