Jön az új elektromosautó-vásárlási támogatás, ami nagy lökést okozhat

Az eddig elérhető hazai támogatások a lakosságot célozták, ezért a kormány által bejelentett új program fő értéke, hogy az üzleti szektort is segíti bekapcsolódni az elektromobilitásba - értékelte Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. tulajdonos-ügyvezetője az elektromos járművek hazai elterjedését támogatni hivatott, várhatóan novemberben elinduló 60 milliárd forintos programot, amely szerinte kedvező fogadtatásra talál a vállalatok körében és elősegíti a céges elektromos jármű állomány növekedését.

Jön a 60 milliárdos támogatási program

Amint arról beszámoltunk, a kormány 60 milliárd forintos programot indít az elektromos autók hazai elterjedésének támogatására novemberben. A keretből egyrészt a töltőhálózatot fejlesztik, másrészt kedvezményt nyújtanak elektromos járművek vásárlására. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése, illetve a minisztérium közleménye szerint a novemberben induló programban 30 milliárd forintból a következő két és fél évben 170 új, nagy kapacitású elektromos töltőállomást építenek Magyarországon a legforgalmasabb utak mentén.

A másik 30 milliárd forintból pedig lehetővé teszik, hogy a cégek, például az egyéni vállalkozások, a taxisok, az autómegosztással foglalkozó társaságok kedvezményesen, támogatással vásárolhassanak elektromos járműveket, kisbuszokat vagy kisteherautókat is.

Emellett ahogy egy másik cikkben megírtuk: a kormány jóváhagyásával, részben európai uniós forrásból más projektek keretében is folytatódik a hazai elektromos töltő infrastruktúra fejlesztése. Az erről szóló kormányhatározat szerint 92 új Tesla és 168 egyéb elektromos töltőpont is épül az országban.

A 60 milliárd forintos programot és várható hatásait, illetve az e-mobilitás jelenlegi hazai helyzetét az Optimum Solar szakértői segítségével igyekeztünk körüljárni.

Az üzleti szektor is bekapcsolódhat az e-mobilitásba

Bármilyen pozitív bejelentésnek örülni kell, ami az e-mobilitással kapcsolatos, hiszen ez a szegmens is fontos a klímavédelem, környezetvédelem és energiafüggetlenedés szempontjából

- hangsúlyozza Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki szerint a bejelentés mindenképpen előremutató, mert egyszerre két olyan fontos eleme is van, amely valós kihívásokra reflektál.

A töltőhálózat fejlesztése, "az ország behálózása" elengedhetetlen ahhoz, hogy a karbonsemleges közlekedés minél nagyobb arányban tudjon hazánkban növekedni. Emellett sokan nem gondolnak rá, de ez a turizmus szempontjából sem elhanyagolható tényező, ugyanis Magyarország számára is fontos az, hogy az elektromos autó töltőhálózat bekapcsolódhasson a nyugat-európai vérkeringésbe, ezzel vonzóbbá téve az országot az elektromos autóval közlekedő külföldi turisták körében - emeli ki a szakember.

A bejelentés másik fontos eleme a támogatás: ez a szegmens is csak akkor tud számottevő, a gazdaság egészét érintő pozitív hatást indukálni, ha támogatásokkal serkentik és ösztönzik a minél nagyobb arányú elterjedését, használatát. Fontos fejlemény, hogy nem csak a lakosság, hanem az üzleti szektor, mint például a taxik, vállalkozók, cégek is részesülnek olyan támogatásban, amellyel megújíthatják és zöldíthetik meglévő járműflottájukat.

Az eddig elérhető támogatások a lakosságot célozták, ezért a mostani támogatás fő értéke, hogy az üzleti szektort is segíti bekapcsolódni az elektromobilitásba - mondja Székely András.

Ez jótékony hatással van a közúti közlekedés megújulására is. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az üvegházhatású gázok (ÜHG) hazai kibocsátásának 25%-a a közlekedés energiafelhasználásából származik. Ennek 90%-át adja a közúti közlekedés, ahol a legnagyobb kibocsátó szegmens a nehézgépjárműveké, de esetükben jelentős zaj- és légszennyezésről is beszélhetünk - húzza alá.

Napelemekkel optimalizálható az e-töltő-használat

A szakértő szerint a támogatási időszak lezárását követően érdemes lenne több aspektusból is megvizsgálni a program eredményeit, illetve azt, hogy az egyes vállalatok életében milyen változásokat hozott (ÜHG-kibocsátás csökkentés, költségmegtakarítás, energiafelhasználás csökkenés, stb).

Az Optimum Solar Home System Kft. tulajdonos-ügyvezetője egy másik fontos összefüggésre is felhívja a figyelmet. Úgy fogalmazott: "A hazai e-mobilitás kérdése nem függetleníthető a megújuló energia, azon belül is a napenergia felhasználásától. Mind a lakosság, mind pedig az üzleti szektor számára léteznek olyan komplex energetikai megoldások, amelyek optimalizálni tudják az elektromos autótöltő használatot." Úgy folytatta:

Az elv teljesen logikus: ha napelem által biztosított árammal töltjük a járműveket, akkor nem csak zöldenergiát használnunk, hanem jelentős költségcsökkentést is elérhetünk, mert nem függünk teljesen a zsinór áramtól. Ennek következő, technológiailag már ma is létező és elérhető szintje a teljes energetikai önellátás, ami napelem nélkül ugyancsak elképzelhetetlen.

Nem csak támogatásokkal ösztönözhető a töltőhálózat bővülése

Nyugat-Európához képest a hazai töltőhálózat még szegényes: a gyártók adatai alapján hazánkban inkább a 20-50 kW-os DC töltők dominálnak. Ha csak az autópálya-hálózatot nézzük, Magyarországon érdemes indulás előtt tájékozódni, hogy hol van megfelelő töltő, ám Nyugat-Európában az autópályák mentén már teljesen megszokott és elterjedt, hogy 120-180 vagy akár 360 kW teljesítményű töltőállomások vannak.

Tehát mind teljesítményben, mind hálózat-sűrűségben kijelenthetjük, hogy fejlődnünk kell még - mondja Székely András. A töltőhálózat fejlődésében általános megtorpanás volt tapasztalható az elmúlt időszakban, miután az infláció és az energiaárak növekedése következtében igencsak megdrágultak a telepítési költségek, ami nem segítette a hálózat bővülését. Emellett a magasabb áramárak hatására megugrottak a töltési költségek is, és szinte minden szolgáltató árat emelt – ez a fejlemény ugyancsak visszavetette a beruházási kedvet, hiszen a megtérülést is befolyásolta.

A támogatások szükségesek ezen a téren, de több ponton lehet jogszabályokkal is ösztönözni a beruházásokat - véli a szakember, aki szerint bizonyos gyakorlati helyzetek okos átgondolásával is segíteni lehetne a töltőhálózat bővülését.

Az egyik irányként azt említette:

A fuvarozó vállalatok zárt töltője leginkább csak éjszaka és/vagy munkaidő után foglalt, hiszen a buszokat akkor töltik, amikor nincsenek forgalomban. Ám napközben az üresen álló töltőket meg lehetne nyitni a nagyközönségnek is; ezzel a töltési lehetőségek és az üzemeltető cég mint tulajdonos bevételi forrásai is bővülnének.

Egy másik lehetőségként azt tette hozzá: "Ugyancsak a hétköznapokban jelentkező probléma, hogy a naperőmű tulajdonosok sok esetben nem telepíthetnek automatikusan töltőt a jó elhelyezkedésű, például forgalmas út mellett lévő erőműhöz, holott ez az autósoknak és a tulajdonosoknak is hasznos lenne."

Trendszerűen fejlődik az elektromos autók piaca

Az elérhető adatok alapján jelenleg 80 ezer zöldrendszámos autó van Magyarországon. Ez a hazai gépjárműállomány mindössze 2%-át jelenti. A szakmai szövetség szerint ugyanakkor az utakon jóval több zöldrendszámos autó látható, ami annak köszönhető, hogy a fenntartási költség csökkentése miatt a gyakori használatban lévő autókat cserélik zöldrendszámosra.

Egy idén nyáron megjelent kutatás adatai szerint hazánkban 6% fölé emelkedett az elektromos autók aránya az új autók piacán, ami régiós összehasonlításban is kiemelkedőnek számít – megelőzzük a cseh 2,4 és a szlovák 1,8 részarányokat is. Ez persze elmarad a nyugat-európai átlagtól, ahol az új autók piacán már 12% fölé emelkedett az elektromos járművek (EV-k) részaránya. Tehát az elektromos autók darabszámban és piaci részarányban is növekedtek, sőt trendszerű a fejlődés, de még mindig van hová fejlődni.

A céges EV-piac leginkább a finanszírozás szempontjából mutat eltéréseket a lakossági szegmenstől. Egy vállalat kedvezőbben tudja beszerezni az elektromos járműveket, mint a magánszemélyek, és utóbbiak esetében az is látható, hogy nemcsak itthon, hanem nemzetközileg is emelkedtek az autóhitelek kamatai. A finanszírozási feltételeket az is nehezíti, hogy a villanyautók egyelőre még drágábbak a hagyományos meghajtású modelleknél.

Abban azonban biztosak lehetünk, hogy a cégeket célzó új támogatások kedvező fogadtatásra találnak és elősegítik a céges EV-állomány növekedését

- összegezte Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Címlapkép forrása: Getty Images