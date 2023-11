Orbán Viktor: az EU-t nem elhagyni kell, hanem megváltoztatni

Szombaton tartotta a Fidesz a jubileumi, harmincadik tisztújító kongresszusát, ahol - meglepetés nélkül - Orbán Viktort választották meg a küldöttek a párt elnökének. A miniszterelnök beszédében az elmúlt időszak legfontosabb gazdaságpolitikai intézkedéseit emelte ki (13. havi nyugdíj, csok plusz, babaváró, minimálbér), de ezúttal elmaradt bármilyen új lépés bejelentése. A jövő évi EP-választásra hangolódva sokat foglalkozott beszédében az Európai Unióval és előrevetítette, hogy ha így megy tovább politikailag az unió, akkor szétcsúszik, ezért szerinte meg kell változtatni belülről. Mindezek mellett a kormányfő szokatlanul sokat beszélt az általa zöld átállásnak nevezett akkumulátorgyártásról, kiemelve, hogy zöld energiát már szinte mindenki tud termelni a világban, a verseny most arról szól, hogy ki képes azt eltárolni. Beszédében egy fontos gazdasági vonatkozású konkrét céldátum is elhangzott mellékesen: Paks 2 10 év múlva lehet kész.

A tisztújító kongresszuson újra pártelnököt választottak, ezt a pozíciót újra Orbán Viktor kapta meg.

Orbán Viktor megköszönte a jelölést, és a bizalmat is újbóli megválasztására. Kiderült, nem érte meglepetés Orbán Viktort: számított a választás eredményére.

Elvárjuk a parlamenti képviselőktől, hogy alkossák meg Magyarország szuverenitásvédelmi szabályait, egészen az Alkotmányig bezárólag.

- mondta Orbán Viktor.

A legutóbbi két év volt a legnehezebb: az orosz-ukrán háború, az infláció volt ennek a legfőbb oka. Ahhoz, hogy ezeken úrrá lehessünk, világos célokat kell kitűzni. A kitűzött célokat elértük: az inflációt letörtük, a gazdaságot kihúztuk a recesszióból – ismertette a miniszterelnök.

Azt a pár eurót, amivel tartoznak [Brüsszel], be fogjuk hajtani. Hajrá, Navra!

- utalt Navracsics Tiborra a miniszterelnök.

Orbán Viktor ismertette az meghozott intézkedéseket is:

CSOK Plusz,

Babaváró,

13. havi nyugdíj,

a minimálbér megemelése.

Orbán Viktor az Európai Unió kapcsán elmondta: nem kell elhagyni az EU-t, hanem meg kell azt változtatni. Ha így megy tovább, szerinte az EU szétcsúszik - vélekedett.

Ezzel minden bizonnyal azokra a vélekedésekre reagált, amelyek idehaza azt vetítették előre, hogy hazánk távolodik az uniótól és az elmúlt hónapokban több szakértő és vállalatvezető is arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges kilépés mennyire káros lenne hazánk számára.

Ismertette a miniszterelnök a magyar modell jellemzőit is:

teljes foglalkoztatottság,

alacsony adók,

csökkenő adósság,

rajokban érkező külföldi befektetők,

ésszerű zöld átalakulás, legmodernebb technológiák meghonosítása.

A kormány álláspontja: zöld energia igen, zöld ideológia nem. Magyarországot természetbarát gazdasággá kell alakítani

- mondta Orbán Viktor. "Zöld energiát kell termelni, azt el kell tárolni, aki ebben jó, az megnyerheti, aki kimarad, vesztes lesz" - vélekedett.

Az atomenergiát fontos energiaforrásnak tartják a magyarok, 10 év múlva Paks 2 is kész lesz, ekkor már döntően zöld energiát állítunk majd elő.

A magyar gazdaság jövője most dől el, mert most vannak kialakulóban Európa zöld ipari központjai. Most van itt a lehetőség, minden feltétel adott a sikerhez

- mondta a miniszterelnök. Hozzátette azonban, hogy van egy bökkenő is: Magyarország csak egy tízmilliós belső piac, ez nem elegendő bázis a gyors technológiai fejlődéshez. A méretproblémákat egy külpolitikai bravúrral fogjuk áthidalni: Magyarországot a legmodernebb keleti és nyugati technológia találkozópontjává tesszük. Erősek, gazdagok és zöldek leszünk - jelentette ki Orbán Viktor.

Az első lépés a konzultáció, abból jön az erő - tette hozzá. A második lépés az európai parlamenti választások, ezt követik az önkormányzati választások.

Mindkét választást meg kell nyernünk jövőre

- vetítette előre a rövid távú politikai célt a miniszterelnök.

