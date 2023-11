Egyre több jel bizonyítja, hogy véget érhet az egész világot nyomasztó kamathorror

Az Egyesült Államok gazdasága jelentősen lassulhat, átmeneti recesszió is bekövetkezhet, az infláció pedig már jövőre elérheti a 2%-ot, a Fednek emiatt kamatot kell csökkentenie majd – vélik az ING Bank elemzői. A közgazdászok részletesen megindokolják elemzésükben, hogy milyen jelekből következtették ki a fentieket. A Fed kamatpolitikája az egész világra kifejti hatását, Európától-Ázsián át azt várják a befektetők, hogy mikor csökkennek végre a kamatok.

A Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) legutóbbi sajtótájékoztatóján Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke azt mondta, hogy a gazdaság "elég jelentős előrelépést ért el az infláció lassításában anélkül, hogy a munkanélküliség a jelenlegihez hasonló korábbi kamatemelési ciklusoknál megszokott mértékben nőtt volna". Ennek ellenére is úgy érvelt, hogy az infláció tartósan 2%-ra történő csökkenéséhez még hosszú útnak időnek kell eltelnie.

Az amerikai fogyasztói infláció a 2022 júniusi 9,1%-os éves csúcsról valóban meredeken csökkent, és 2023 júniusra elérte a 3%-os mélypontot. Augusztusban és szeptemberben azonban megállt a csökkenés, és az éves ráta 3,7%-ra emelkedett, mivel a magasabb energiaköltségek és a bővülő fogyasztás ismét felverték az árakat. A maginfláció éves üteme a 2022 szeptemberi 6,6%-os csúcsról jelenleg 4%-ra idén októberre, ami még mindig több mint kétszerese a 2%-os célnak.

Egy olyan környezetben, ahol a gazdaság a harmadik negyedévben 4,9%-os évesített GDP-növekedést ért el, és a munkanélküliség mindössze 3,9%-os, a Fed döntéshozó testületében több olyan jegybankár is van, aki továbbra is kamatemelések mellett érvel, mondván a jegybank nem kockáztathatja meg az inflációs nyomás visszatérését.

Az egyes termékkategóriák hozzájárulása az amerikai inflációhoz. Forrás: ING.

A Fed már minden bizonnyal befejezte

A jegybank hivatalosan még mindig egy további 25 bázispontos kamatemelést prognosztizál az idei évre, de az ING elemzői kétlik, hogy ezt véghez is viszi. „A Fed legutóbb júliusban emelt kamatot, és azóta a pénzügyi és hitelfeltételek szigorodtak: a lakossági jelzáloghitelek és az autóhitelek kamatlába már 8% feletti, míg a hitelkártya költségek minden idők legmagasabb szintjén vannak, a vállalati hitelkamatok pedig egyre magasabbak” – írják elemzésükben.

Figyelmeztetnek, hogy nemcsak a hitelfelvételi költségek emelkedése fékezi a gazdasági tevékenységet és korlátozza az inflációs nyomást: a Federal Reserve felmérése azt mutatja, hogy a bankok is egyre kevésbé hajlandók a kihelyezésekre.

Márpedig a meredeken emelkedő hitelfelvételi költségek és a csökkent hitelkínálat kombinációja általában mérgező a növekedésre nézve.

– figyelmeztet az ING. Maga a Fed is a hitelkereslet jelentős gyengüléséről számolt be, míg a kereskedelmi bankok hitelezési adatai is arról árulkodnak, hogy a hitelfelvételi kedv elérte a csúcsot. „Mivel a háztartások rendelkezésre álló reáljövedelme az elmúlt négy hónapban csökkent, miközben a világjárványra adott fiskális élénkítésből származó megtakarításaik egyre fogynak, arra számítunk, hogy a GDP 2024-ben legalább két negyedévben csökkenni fog.

Ebben a környezetben úgy látjuk, hogy az infláció lassulása 2024 elején újra lendületet vesz”

– írják az elemzők.

A vállalatok árazási hajlandóságán már biztató jelek látszanak

Az ING felhívja a figyelmet arra is, hogy a gazdasági tevékenység lassulása miatt a vállalatok árazási hajlandósága is mérséklődőtt. Az alábbi ábra a Független Vállalkozások Országos Szövetsége (National Federation of Independent Businesses, NFIB) felmérésének az elkövetkező hónapokban áremelésre számító tagok aránya és a maginfláció éves mértéke közötti kapcsolatot mutatja. Ez arra utal, hogy a feltételek normalizálódnak, és a maginfláció visszatér a történelmi trendekhez.

A vállalatok áremelési hajlandósága (narancs) és a maginfláció (szürke). ING.

Miközben a keresleti kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak kulcsfontosságú tényezőként korlátozzák a vállalatok további áremelési szándékát, a kedvezőbb költségháttér is segítette a helyzetet

– írják. A termelői árak éves inflációja 11,7%-ról 2,2%-ra lassult, miközben az importárak éves szinten egyenesen csökkennek. A munkaerőpiac lazábbá válásának jelei is mutatkoznak, a munkanélküliség kezd magasabbra kúszni, az átlagos órabér növekedése pedig 4,1%-ra lassult a 18 hónappal ezelőtti 6% közeléből – figyelmeztet az ING.

A bank elemzői szerint talán még ennél is fontosabb, hogy a harmadik negyedévben a termelékenység megugrott, és a fajlagos munkaerőköltség éves szinten 0,8%-kal csökkent. Mivel a költségnyomás minden oldalról enyhülni látszik, ez amellett szól, hogy az elkövetkező hónapokban a Fed által alapvetően figyelemmel kísért alapszolgáltatások - a lakhatás kivételével - áremelkedése jelentősen lassulni fog.

Szolgáltatásinfláció energiaárak nélkül (kék), lakhatási infláció (narancs), szolgáltatásinfláció energiaárak és lakhatási költségek nélkül (szürke). Forrás: ING.

Az energia- és autóárak biztatóan alakulnak

Egy másik terület, amely a közelmúltban támogatta a dezinflációt, az energiaárak – emlékeztetnek a közgazdászok. Félő volt, hogy a közel-keleti konfliktusnak következményei lesznek az energiapiacokra, de eddig az energiaárak enyhülését láttuk. Az USA-ban a benzin ára szeptember közepe és november eleje között 50 cent/gallonra csökkent, így az árak március eleje óta a legalacsonyabb szinten vannak. A benzin 3,6%-os súlyt képvisel a fogyasztói árindex kosarában.

„Árutőzsdei stratégáink továbbra is óvatosak, és figyelmeztetnek arra a kockázatra, hogy a konfliktus eszkalálódása a régió néhány kulcsfontosságú termelőjének, elsősorban Iránnak az olaj- és gázszállításban zavarokat okozhat. Egyelőre azonban az energiaárak le fogják nyomni az inflációs rátákat, és legalább egy vagy két havi egyenes csökkenést jelenthetnek az árakban. Az alacsonyabb energiaárak korlátozzák a repülőjegy-árakból (0,5%-os súly a fogyasztói kosárban) származó felfelé irányuló potenciált” – írják.

A banknál arra számítanak, hogy az új és használt gépjárművek árai (együttesen 6,9%-os súly a fogyasztói kosárban) további árcsökkenésnek vannak kitéve elsősorban az autóhitelek költségeinek emelkedése miatt. Az új járművek árai 2020 óta több mint 20%-kal emelkedtek a kínálati problémák és az erős kereslet közepette, míg a használt járművek árai több mint 50%-kal. A használt autók árai idén csökkentek, de még mindig 35%-kal haladják meg a 2020-as árakat.

Mivel a gépjármű vásárlási és biztosítási költségei is gyorsan emelkedtek (a fogyasztói árindexben 2,7 százalékos súlyozással megjelenő biztosítási költségek 18,9 százalékkal emelkedett éves szinten), a járművek árának emelkedése korlátozott lehet az ING szerint.

Üzemanyagárak alakulása. Forrás: ING.

A lakbérek csökkenése is támogatni fogja a dezinflációt

A legnagyobb dezinflációs hatást a következő néhány negyedévben a lakáspiacnak kell gyakorolnia az ING szerint. Az alábbi ábra a Zillow nevű ingatlankereső és a fogyasztói árindex (CPI) lakáspiaci összetevői közötti kapcsolatot mutatja. Ez azért fontos, mert a CPI-index kialakításához használt áru- és szolgáltatáskosár legnagyobb egyedi összetevője a tulajdonosok lakbérrel egyenértékű bérleti díja, amely a főindex 25,6%-át, a magindex 32,2%-át teszi ki – magyarázzák az elemzők. Eközben az elsődleges bérleti díjak az általános index 7,6%-át és az alapindex 9,6%-át teszik ki. Ha az összefüggés fennmarad, és a CPI lakáspiaci összetevői 3%-os éves inflációra lassulnak, akkor a lakhatás egyharmados súlyozása

a fő mutatóban és 41,8%-os súlyozása a magindexben körülbelül 1,3 százalékpontot von le a fő inflációs rátából és 1,7 százalékpontot a mag éves inflációs rátájából.

A lakbérnek megfelelő lakástulajdon-infláció (sárga, bal tengely), lakbér-infláció (kék, bal tengely), Zillow által mért lakbérinfláció (szürke, jobb tengely). Forrás: ING.

„Vannak olyan összetevők, amelyekkel kapcsolatban bizonytalanabbak vagyunk, mint például az egészségügyi ellátás, összességében viszont egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy az inflációs nyomás továbbra is mérséklődik, és ez azt jelenti, hogy a Federal Reserve-nek nem kell tovább emelnie a kamatlábakat” – írja a bank. Szerintük a maginfláció decemberben már 3,7%-ra csökken.

nagyobb esés 2024 első felében valószínűsíthető.

Jerome Powell elnök a New York-i Gazdasági Klubban tartott beszédében elismerte, hogy a szigorítás gyors üteme miatt még mindig nem érződik teljes mértékben a gazdaságban. Ez csak fokozni fogja a dezinflációs nyomást, amely a lehűlés jeleit mutató gazdaságban egyre erősödik. Az ING előrejelzése szerint az általános infláció áprilistól 2-2,5%-os sávban lesz, a maginfláció pedig a második negyedévben a 2% körül lehet.

„Mivel ugyanebben az időszakban a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak valószínűleg fokozódni fognak, ez rugalmasságot biztosít a Fed számára, hogy kamatcsökkentéssel reagáljon. Mi ezt nem feltétlenül ösztönzésnek neveznénk, hanem inkább a monetáris politika semlegesebb alapokra helyezésének, a Fed alapkamata pedig várhatóan 4%-on zárja a 2024-es évet, szemben a 4,5%-os piaci árazással.

Címlapkép forrása: Getty Images