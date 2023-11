Megvan az egynapos e-matrica ára

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn az éves bizottsági meghallgatásán többek között azt is elárulta, hogy mennyibe fog kerülni az egynapos autópálya-matrica - írja a hvg.hu

A jogosultság 2024. március 1-én érkezik és 5150 forintba kerül majd.

Az egynapos matricák bevezetésének uniós határideje egyébként 2024. március 25.

Az egynapos matricát a kormány nem magától vezeti be, hanem az Eurovignetta irányelv kötelez rá, ahogy minden uniós tagállamot. Ez alapján ennek ára nem lehet magasabb, mint az éves (D1) jogosultság árának 9 százaléka. Ennek a kívánalomnak a kormány eleget is tesz, hiszen 3 forinttal a maximális összeg alá lőtte be az árát.

Az egynapos matrica nem lesz sokkal olcsóbb, mind a 10 napos, amely jövőre 6400 forintba kerül majd.

Az egynapos matrica vélhetően csak az átutazók körében lesz népszerű, egy magyar autósnak is csak akkor éri meg, ha egészen biztos abban, hogy 10 nap alatt csak egy napon keresztül használja a fizetős úthálózatot. Egy hétvégi kiruccanásnál már komoly ráfizetés, ha valaki két egynapos matricát választ a tíznapos helyett.

Hogy mennyit kell fizetni jövőre a matricákért arról ebben a cikkben írtunk részletesen:

Címlapkép forrása: Getty Images