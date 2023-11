Teleszennyezi a Földet a leggazdagabb 1 százalék: 77 millió ember kibocsátása ugyanannyi, mint 5 milliárdé

Az Oxfam jelentésének szerzői a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet (SEI) kutatásainak adataira támaszkodtak, és a különböző jövedelmű csoportok fogyasztásával összefüggő károsanyag-kibocsátást vették vizsgálat alá. Az adatok 2019-ig bezárólag álltak rendelkezésre.

Az Oxfam megállapította, hogy

a leggazdagabb 1 százalék – azaz 77 millió ember – felel életmódjával a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 16 százalékáért. Ugyanekkora arányú károsanyag-kibocsátásért felel a legalacsonyabb jövedelműek 66 százaléka, azaz 5,11 milliárd ember.

Az egyes országokra vásárlóerő-paritás alapján számolták ki, hogy mekkora jövedelem fölött tartozik valaki a leggazdagabb kategóriába.

A tanulmány szerint az 1990-es évek óta a leggazdagabbak kétszer akkora karbonmennyiséget égettek el, mint a legszegényebbek. 2030-ra a legfelső 1 százalék kibocsátása 22-szer akkora lesz, mint az a limit, ami az 1,5 Celsius fokos melegedési küszöb alatt maradáshoz szükséges. További megállapításuk, hogy a leggazdagabb 1 százalék kibocsátása 2019-ben mintegy 1,3 millió ember halálát okozta az általa kiváltott felmelegedés miatt.

