Berúgta az ajtót a tél Ukrajnában, az ország végletesen legyengülve fogadja

Miközben megérkezett a tél Ukrajnába, az ukrán energetikai infrastruktúra a tavaly téli célzott orosz támadások miatt sokkal rosszabb állapotban van, mint egy éve. Ha Oroszország idén egyáltalán nem támadna energetikai létesítményeket, akkor is komoly fennakadásokra kellene számítani, de Moszkva már elkezdte a csapásokat, és várhatóan csak fokozni fogja a tél folyamán – áll a The New York Times riportjában.