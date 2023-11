Holland választás: Orbán Viktor gratutált

Ahogyan arról tegnap este beszámoltunk, az exit pollok szerint a bevándorlásellenes és EU-szkeptikus Geert Wilders pártja áll nyerésre a szerdán tartott hollandiai parlamenti választásokon.

A bevándorlásellenes és EU-szkeptikus Szabadságpárt (PVV) a 150 mandátumból 35-öt szerezhet meg, 9-cel többet, mint az Európai Bizottság volt alelnöke, Frans Timmermans által vezetett munkáspárti–zöld baloldali együttműködés.

A távozó miniszterelnök, Mark Rutte konzervatív Szabaddemokrata Néppártja (VVD) csak harmadik lesz az exit poll szerint, és 23 képviselői helyet kaphat.

A magyar miniszterelnök az X közösségi portálon (korábban Twitter) angol nyelvű bejegyzésében azt írta:

Eljött változások szele! Gratutálok Geert Wildersnek a holland választásokon aratott győzelemhez!

The winds of change are here! Congratulations to on winning the Dutch elections! @geertwilderspvv