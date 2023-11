Itt a térkép: jön a hó, az ország nyugati és keleti részein is havazhat

Térkép mutatja, ma hol fog havazni Magyarországon, illetve hogy mennyi hó várható. Pénteken a magasabban fekvő helyeken hózápor sem kizárt; hétvégén pedig már teljes télies fordulat jön, szombaton és vasárnap is várható hó Magyarországon.

Időjárás pénteken - Hó Magyarországon

Az utolsó hétköznap többnyire felhősen alakul, inkább csak rövidebb napos periódusok fordulhatnak elő. A hidegfront mentén, illetve előterében elszórtan alakulhat ki eső, záporeső, a magasabban fekvő helyeken, illetve késő délutántól az északkeleti határvidéken hózápor sem kizárt

- írta reggeli időjárás-jelentésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az ország északi felén erős, néhol viharos lesz a nyugati szél, amely az Észak-Dunántúlon néhol már északnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul

- közölték.

Hol havazhat ma? Mennyi hó várható Magyarországon?

Az Időkép közzétette térképét, amelyből kiderül, hol havazhat ma. A térkép szerint Magyarország hegycsúcsain várható havazás. A Nyugat-Dunántúlon a Kőszegi-hegységnél, a Közép-Dunántúlon a Bakony egy részén, valamint az Északi-középhegységben 0-1 cm mennyiségű hó várható. Az Időkép hozzátette: hétvégére télies fordulat érkezik.

Kép forrása: Időkép

Mikor fog havazni hétvégén? - Időjárás szombaton és időjárás vasárnap

Az OMSZ szerint szombaton délen és keleten is csökken a felhőzet, napközben felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Helyenként előfordul zápor, majd egyre inkább hózápor. Egy-egy hózivatar is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharos lökések is lehetnek. A maximum-hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű.

Vasárnap felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Helyenként előfordulhat hózápor, délnyugaton vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és -1, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Címlapkép forrása: Getty Images